Qualcomm назвала флагманы 2020 года на Snapdragon 865

Компания Qualcomm официально рассказала о том, какие модели выйдут в этом году с топовыми процессорами Snapdragon 865.

В общей сложности в списке оказалось более 70 моделей брендов QOO, Lenovo, Nubia, Oppo, Realme, Redmi, Samsung Electronics, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi, ZTE, Asus, Black Shark и Fujitsu Connected Technologies Limited.

Среди моделей, которые уже были представлены на новом процессоре числится Xiaomi Mi 10, Samsung Galaxy S20, Sony Xperia 1 II, Realme X50 Pro 5G. Среди других ярких моделей можно отметить следующие: