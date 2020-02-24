Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G

24 февраля компания Realme провела презентацию своего нового флагмана с поддержкой сетей пятого поколения.

Обычный Realme X50 был представлен в январе, а теперь дошла очередь и для старшей версии Realme X50 Pro 5G.

Этот смартфон имеет процессор Snapdragon 865 с модемом Qualcomm X50 Pro, а также оснащен Wi-Fi 6. Оперативной памяти в модели предложат 6, 8 или 12 Гб, а встроенной будет 128 или 256 ГБ.

Еще из особенностей стоит отметить наличие продвинутой системы охлаждения, в которой применяется несколько ступеней отвода тепла.

Экран аппарата 6,44-дюймовый, а емкость аккумулятора составляет 4 200 мАч с поддержкой зарядки на 65 Вт.

Также стоит отметить наличие подэкранного сканера, NFC и Realme UI на базе Android 10. Фронтальная камера в Realme X50 Pro 5G двойная и имеет модули на 32 и 8 Мп, а в основной камере предлагаются датчик на 64, 8, 12 и 2 Мп.

В Индии Realme X50 Pro 5G уже предлагается для покупки по цене от 530 долларов за версию 6/128 ГБ. Конфигурации 8/128 и 12/256 ГБ получили ценники 550 и 620 долларов. О старте продаж модели на других рынках в компании не рассказали.