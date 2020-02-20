В России стала доступна для заказа линейка Samsung Galaxy S20

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.69 EUR/RUB: 68.78 BTC/USD: 9638.85

20 марта : четверг

ТОП новости

Интервью

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

В России стала доступна для заказа линейка Samsung Galaxy S20

20.02.2020 21:36

В России для заказа стали доступны флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S20. Корейская компания в один день начала принимать заказы на три модели — Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
Как всегда, первые покупатели флагманских смартфонов получат приятные подарки.

В этот раз за предзаказ производитель дарит полностью беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+.

«Живые» продажи серии Galaxy S20 стартуют 13 марта, причем устройства можно будет приобрести по фирменной программе трейд-ин со скидкой до 15 тыс. рублей и программе Samsung Forward с ежемесячным платежом от 4 290 рублей.

В России Galaxy S20 предлагают в голубом, красном и сером цветах. Цена аппарата составляет 69 990 рублей.

Версия Galaxy S20+ доступна в сером, черном и красном цветах, а его стоимость составляет 79 990 рублей.

Самый продвинутый смартфон серии — Galaxy S20 Ultra оценивается в 99 990 рублей, и его можно заказать в сером и черном цвете.

Возможности ночной съёмки Samsung Galaxy S20+ показали в действии

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги