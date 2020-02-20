В России стала доступна для заказа линейка Samsung Galaxy S20

В России для заказа стали доступны флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S20. Корейская компания в один день начала принимать заказы на три модели — Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.

Как всегда, первые покупатели флагманских смартфонов получат приятные подарки.

В этот раз за предзаказ производитель дарит полностью беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds+.

«Живые» продажи серии Galaxy S20 стартуют 13 марта, причем устройства можно будет приобрести по фирменной программе трейд-ин со скидкой до 15 тыс. рублей и программе Samsung Forward с ежемесячным платежом от 4 290 рублей.

В России Galaxy S20 предлагают в голубом, красном и сером цветах. Цена аппарата составляет 69 990 рублей.

Версия Galaxy S20+ доступна в сером, черном и красном цветах, а его стоимость составляет 79 990 рублей.

Самый продвинутый смартфон серии — Galaxy S20 Ultra оценивается в 99 990 рублей, и его можно заказать в сером и черном цвете.