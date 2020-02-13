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Представлена флагманская линейка Xiaomi Mi 10

13.02.2020 14:58

Xiaomi в Китае провела презентацию смартфонов Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Это юбилейные смартфоны, которые действительно оказались революционными для китайского производителя.
В новиках применили новую оперативную память LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.0, которые намного быстрее предыдущего поколения, но и дороже.

Из-за этого, а также новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 865 с 5G стоимость смартфонов оказалась выше, чем ожидалось. Но если учесть какое «железо» используется в аппаратах, то у Mi 10 и Mi 10 Pro еще приемлемые цены.

Обе модели получили дисплей 6,67-дюйма и это AMOLED матрица корейского производства с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления экрана 90 Гц.

На презентации было сказано, что пиковая яркость экрана 1129 кд/м2, контрастность 5000000:1, а также есть поддержка HDR10+.

Фронтальная камера в новинках врезанная в экран. Она представлена одинарным модулем маленького размера и разрешением матрицы 20 Мп.

В смартфоне еще установили два датчика освещённости —  один на передней панели, а второй на задней.

Это по заявлению производителя решит проблему с автоматической регулировкой яркости экрана в Android смартфонах.

Помимо этого, аппарат получил два стереодинамика. В основе новинок лежит процессор Snapdragon 865. Его дополняет 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Флеш-накопитель будет предлагаться от 128 до 512 ГБ в зависимости от модели смартфона.

Аппараты также получили большую испарительную камеру с шестью слоями графита, и 9 датчиков температуры, которые отслеживают важные элементы внутренней части смартфона.

Батарея в Xiaomi Mi 10 ёмкостью 4780 мАч, и она поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт, а это позволяет зарядить смартфон от 0 до 100% за 65 минут.

Также есть возможность заряжать устройство через беспроводную зарядку, и через встроенную катушку отдавать заряд другим гаджетам.

В Xiaomi Mi 10 на тыльной стороне установили 108 Мп основную камеру с оптической стабилизацией.

Размер пикселя основного датчика 1,6 мкм. Второй модуль на 13 Мп с диафрагмой f/2,4 объединён с широкоформатной оптикой с углом обзора 123 градуса.

Два других модуля основной камеры по 2 Мп с размером пикселей 1,75 мкм и диафрагмой f/2,4.  Основная камера может записывать видео с разрешением 8К, а вот фронтальную камеру научили записывать ролики со скоростью 120 к/с.

В Xiaomi Mi 10 Pro помимо 108 Мп основного модуля установили широкоугольный объектив с 20 Мп матрицей.

Далее на одной линии задней панели расположили телефото на 12 Мп с двукратным оптическим зумом.

Последний модуль телефото на 8 Мп с пятикратным оптическим зумом. Гибридный зум в смартфоне 50-кратный.

Также Pro-версия получила двойную оптическую стабилизацию. В Xiaomi Mi 10 Pro батарея на 4500 мАч, но она поддерживает 65-ваттную зарядку (в комплекте), которой к тому же можно заряжать ноутбуки.

Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro получили поддержку технологии Game Turbo 3.0, модуль NFC и Wi-Fi 6 со скоростью передачи данных до 9,6 Гбит/с.


В Китае Xiaomi Mi 10 будет стоить 573 доллара за версию 8/128 ГБ, в 615 долларов обойдется 8/256 ГБ, а 12/256 ГБ будут продавать за 673 доллара.

Стоимость Xiaomi Mi 10 Pro стартует с отметки 716 долларов за 8/256 ГБ, 787 долларов за 12/256 ГБ и 859 долларов за саму мощную модификацию – 12/512 ГБ. Прием заказов новинок запланирован на 14 февраля.

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