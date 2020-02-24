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Представлен флагманский 5G-смартфон Sony Xperia 1 II

24.02.2020 13:15

Sony официально представила свой флагманский смартфон Xperia 1 II. Это устройство получило ряд особенностей, которые ранее японская компания никогда не применяла в своих смартфонах.
Новинка оснащена 5G модемом и это будет первый в Европе смартфон компании с поддержкой сетей пятого поколения.

В новинке установили скромный по современным меркам датчик основной камеры – 12 Мп.

Однако эту камеру оснастили технологией, которая ранее применялась только в камерах линейки Sony Alpha.

Заявлено, что в основной камере реализована возможность съемки фото со скоростью 20 кадров в секунду, к тому же камера способна автоматически настраивать выдержку.

Автофокус и автоматическая настройка экспозиции производится до 60 раз в секунду.

Также система теперь следит не только за глазами человека, но также и животных. В модуле основной камеры также есть 3D iToF для измерения глубины сцены.

В новый флагманский аппарат вернули беспроводную зарядку и 3,5 мм разъем для наушников. Также в смартфоне есть защита от воды по стандарту IP65/68.

Дисплей в устройстве 6,5-дюймовый OLED с 4К разрешением и соотношением сторон 21:9. Заявлена реализация технологии, которая используется в дисплеях с частотой обновления 90 Гц, при этом сам экран смартфона такую частоту не поддерживает.

На презентации было сказано, что дисплей получил технологию уменьшения размытия изображения на экране, но не полноценную 90 Гц матрицу.

Под «капотом» Xperia 1 II установлен процессор Snapdragon 865, который дополняет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти. Расширить память картой microSD нельзя.

Батарея в смартфоне на 4000 мАч. Размеры аппарата 166х72х7,9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.

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