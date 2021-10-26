Появилась информация о камерах Samsung Galaxy S22 Ultra

Мы слышали о Galaxy S22 Ultra еще до запуска новейших складных смартфонов Samsung . По слухам, преемник Galaxy S21 Ultra станет официальным в январе вместе с Galaxy S22 и Galaxy S22 +. Впереди утечка характеристик камеры следующего высококлассного устройства Galaxy S.

Согласно информатору Ice Universe ( @UniverseIce ) , предстоящий Galaxy S22 Ultra будет иметь такую ​​же настройку четырехкамерной камеры, как и Galaxy S21 Ultra, но с улучшенными датчиками. По его словам, на задней панели телефона будут размещены следующие камеры.

Характеристики камеры Samsung Galaxy S22 Ultra

Осн. Камера 108 МП

Улучшенная версия HM3

Размер сенсора: 1 / 1,33 дюйма

Размер пикселя: 0,8 мкм

Диафрагма: f / 1.8

Угол обзора: 85 °

Сверхширокая камера 12 МП, 0,6x

Датчик Sony

Размер сенсора: 1 / 2,55 дюйма

Размер пикселя: 1,4 мкм

Диафрагма: f / 2.2

Угол обзора: 120 °

10-мегапиксельная телеобъектив, 3x

Новый сенсор Sony

Размер сенсора: 1 / 3,52 дюйма

Размер пикселя: 1,12 мкм

Диафрагма: f / 2,4

Угол обзора: 36 °

10-мегапиксельная перископическая камера, 10x

Новый датчик Sony

Размер сенсора: 1 / 3,52 дюйма

Размер пикселя: 1,12 мкм

Диафрагма: f / 4.9

Угол обзора: 11 °

Если вышеперечисленные детали верны, то производительность камеры Galaxy S22 Ultra, скорее всего, будет почти такой же, как у Galaxy S21 Ultra. Следовательно, по сравнению с последним поколением не может быть значительных улучшений.

Согласно предыдущим сообщениям, Galaxy S22 Ultra получит новый дизайн. Говорят, что массив камер похож на тот, что есть на LG Velvet. Точнее, задняя часть телефона может напоминать доступный Galaxy A32.

Что касается цветов, то говорят, что он бывает двух основных оттенков — черный и белый. Кроме того, ожидается, что он будет окрашен в красный и зеленый цвета.

Говоря о спецификациях, по слухам, Galaxy S22 Ultra будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем QHD + LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что он будет поставляться с чипсетами Exynos 2200 и Snapdragon 898 в зависимости от региона.

В телефоне установлена ​​батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 45 Вт . И последнее, но не менее важное: смартфон может поставляться со встроенным пером S Pen, как и серия Galaxy Note.

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