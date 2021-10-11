Новая утечка Samsung Galaxy S22 Ultra раскрывает дизайн телефона

Samsung готовится выпустить свой флагманский смартфон нового поколения Galaxy S22 Ultra в начале следующего года, и в преддверии официального объявления подробности о грядущем устройстве продолжают появляться в сети.

В последней разработке мы получили несколько рендеров корпусов будущего смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra с китайских заводов. Утечка рендеров показывает, что дизайн телефона соответствует предыдущим утечкам.

Дизайн не отличается от предыдущих моделей Samsung, но он будет иметь несколько функций и функций телефонов серии Note. Изюминкой станет включение слота S Pen в само устройство , в отличие от Galaxy S21 текущего поколения, который поддерживает стилус S Pen без места для его крепления к устройству.

Судя по предыдущим отчетам, Galaxy S22 Ultra по-прежнему будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем, аналогичным предыдущей итерации. Устройство будет оснащено панелью AMOLED , которая будет поддерживать высокую частоту обновления. Он будет иметь толщину около 8,9 мм и следующие размеры — 163,2 x 77,9 x 8,9 мм.

Сзади на островке камеры расположены четыре камеры и светодиодная вспышка. Смартфон имеет порт USB Type-C , решетку динамика и микрофон внизу. Как и в прошлом году, грядущий Galaxy S22 Ultra также будет иметь поддержку S-Pen, которая будет размещена рядом с решеткой динамика внизу.

Телефон будет оснащен SoC Qualcomm Snapdragon 898 5G, а в некоторых регионах телефон будет оснащен собственным чипсетом Exynos 2200 с графическим процессором AMD mRDNA. Будет 108-мегапиксельная основная камера и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Также ожидается, что у него будет пара 10-мегапиксельных телеобъективов, один из которых будет перископическим объективом с 10-кратным оптическим зумом.