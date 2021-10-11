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Новая утечка Samsung Galaxy S22 Ultra раскрывает дизайн телефона

Новая утечка Samsung Galaxy S22 Ultra раскрывает дизайн телефона
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Samsung готовится выпустить свой флагманский смартфон нового поколения Galaxy S22 Ultra в начале следующего года, и в преддверии официального объявления подробности о грядущем устройстве продолжают появляться в сети.

В последней разработке мы получили несколько рендеров корпусов будущего смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra с китайских заводов. Утечка рендеров показывает, что дизайн телефона соответствует предыдущим утечкам.

Утечка рендеринга корпуса Samsung Galaxy S22 Ultra

Дизайн не отличается от предыдущих моделей Samsung, но он будет иметь несколько функций и функций телефонов серии Note. Изюминкой станет включение слота S Pen в само устройство , в отличие от Galaxy S21 текущего поколения, который поддерживает стилус S Pen без места для его крепления к устройству.

Судя по предыдущим отчетам, Galaxy S22 Ultra по-прежнему будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем, аналогичным предыдущей итерации. Устройство будет оснащено панелью AMOLED , которая будет поддерживать высокую частоту обновления. Он будет иметь толщину около 8,9 мм и следующие размеры — 163,2 x 77,9 x 8,9 мм.

Сзади на островке камеры расположены четыре камеры и светодиодная вспышка. Смартфон имеет порт USB Type-C , решетку динамика и микрофон внизу. Как и в прошлом году, грядущий Galaxy S22 Ultra также будет иметь поддержку S-Pen, которая будет размещена рядом с решеткой динамика внизу.

Телефон будет оснащен SoC Qualcomm Snapdragon 898 5G, а в некоторых регионах телефон будет оснащен собственным чипсетом Exynos 2200 с графическим процессором AMD mRDNA. Будет 108-мегапиксельная основная камера и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Также ожидается, что у него будет пара 10-мегапиксельных телеобъективов, один из которых будет перископическим объективом с 10-кратным оптическим зумом.

 

Samsung Galaxy S22 Ultra
ASTERA
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