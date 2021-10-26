Galaxy S22 Ultra может выйти в новом зеленом цвете

Samsung Galaxy S21 Ultra будет выполнен в нескольких цветовых решениях, таких как черный, серебро, титан, темно-синий и коричневый. Свежая информация, предоставленная GalaxyClub, показывает, что S22 Ultra будет доступен в четырех цветах.

Предыдущие отчеты показали, что S22 Ultra будет доступен в трех цветах: черном, белом и темно-красном. Теперь издание утверждает, что смартфон также будет зеленого цвета. Предполагается, что Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus также будут зеленого цвета.

Так же, как S21 Ultra был доступен во многих цветовых вариантах, S22 Ultra может быть в разных оттенках. Ожидается, что S22 и S22 + будут представлены в таких цветах, как черный, белый, розовое золото и зеленый.

В публикации утверждалось, что серия Galaxy S22 будет оснащена чипсетом Exynos 2200 в Европе. S22, S22 + и S22 Ultra, вероятно, будут содержать батарею емкостью 3700 мАч, 4500 мАч и 5000 мАч соответственно. В недавнем отчете утверждалось, что модель Ultra будет поддерживать быструю зарядку 45 Вт , тогда как S22 и S22 Plus могут продолжать поддерживать быструю зарядку 25 Вт.

В прошлых отчетах утверждалось, что в Galaxy S22 Ultra будет установлена ​​массивная 6,8-дюймовая панель AMOLED LTPO с разрешением QHD + и частотой обновления 120 Гц . Его модуль задней камеры может включать 108-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельную сверхширокую камеру, 12-мегапиксельную телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 12-мегапиксельную линзу с перископическим зумом и 10-кратным оптическим зумом. Наконец, он может иметь специальный слот для хранения стилуса S Pen.