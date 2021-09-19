Последние рекламные щиты Google показывают, чем отличаются дизайны и экраны Pixel 6 и Pixel 6 Pro

В четверг мы познакомились с рекламной кампанией в печати, которую Google проводит для своего будущего флагмана. Дополнительные рекламные щиты Pixel 6 и Pixel 6 Pro подчеркивают различия в дизайне, особенно на экранах, между меньшими и большими моделями.

В последних билбордах от фотографа David Урбанка показать телефоны в почти каждом цвете — нет черного Pixel 6 Pro. По возможности, Google рекламирует 6 и 6 Pro вместе, хотя сначала появляется более крупный телефон — либо сверху, либо слева. По-прежнему интересно, что Google продает эти устройства индивидуально, а не как часть семейства / линейки. Между тем, каждый рекламный щит рекламирует другую функцию в правом верхнем углу телефона: Google Lens, Maps, Chat или Camera.

Эти снимки бок о бок помогают продемонстрировать, как 6,7-дюймовый дисплей Pixel 6 Pro изогнут по краям по сравнению с плоским 6,4-дюймовым экраном Pixel 6. Последний в конечном итоге имеет заметно более толстые лицевые панели, если смотреть на головку устройства. на, особенно по углам.

Этот эффект еще больше подчеркивает обычная 6 с черными матовыми направляющими. Для сравнения, у Pro есть подходящая (черная, серебристая или золотая) алюминиевая рамка, которая помогает отличить экран от корпуса, особенно сверху и снизу.

В целом, различия незначительны, но они служат продолжением того, как дизайн Pixel исторически отличался между размерами. В то время как оригинальные Pixel и Pixel 4 были визуально идентичны для обычного варианта и варианта XL, Pixel 2 и 3 сильно различались. Честно говоря, Google не рекламирует Pixel 6 и Pixel 6 Pro как одно и то же устройство, поскольку характеристики (линзы камеры, частота обновления и т. Д.) Должны отличаться.

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