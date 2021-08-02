Google анонсирует предстоящий Pixel 6

Сегодня компания Google анонсировала свои Pixel 6 и Pixel 6 Pro следующего поколения, запуск которых запланирован на конец этого года. Это новые флагманские смартфоны Google с измененным дизайном, включающим в себя панель задней камеры и множество других новых технологий.

Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro станут первыми смартфонами, использующими специально разработанную Google Tensor SoC, которая была создана специально для телефонов Pixel.

Google заявляет, что чип Tensor предназначен для обработки моделей AI и ML непосредственно на телефонах Pixel 6, что принесет улучшения в технологии камеры, распознавание речи и многое другое. По словам Google, с чипом Tensor голосовые команды, перевод, субтитры и диктовка будут значительно улучшены.

Pixel 6 имеет 6,4-дюймовый полноэкранный дисплей с частотой обновления 90 Гц, а 6,7-дюймовый Pixel 6 Pro имеет 6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц. Оба телефона больше, чем Pixel 5 2020 года, который был 6-дюймовым смартфоном, и имеют встроенный датчик отпечатков пальцев и чип безопасности Titan M2.

Каждый из новых смартфонов доступен в трех цветовых комбинациях с панелью задней камеры. Pixel 6 Pro оснащен широкоугольными, сверхширокоугольными и телеобъективами, а телеобъектив имеет 4-кратный оптический зум. В Pixel 6 нет телеобъектива, но у обоих телефонов есть обновленный датчик, который пропускает на 150 процентов больше света.

Пользовательский интерфейс Material You предоставит то, что, по словам Google, является «плавным» интерфейсом для цветов, камеры и форм-фактора нового устройства.

Несколько сайтов, включая Gizmodo, The Verge и Business Insider, смогли либо протестировать Pixel 6, либо поговорить с руководителями Google о его возможностях, поэтому эти обзоры стоит проверить тем, кто хочет узнать больше о грядущих смартфонах Google. The Verge предположил, что это первая настоящая попытка Google создать «конкурентоспособный флагманский телефон».

Google еще не объявил дату выпуска Pixel 6 и Pixel 6 Pro, но эти новые смартфоны будут напрямую конкурировать с грядущей линейкой Apple iPhone 13, включающей «iPhone 13», «iPhone 13» mini, «iPhone 13» Pro и «iPhone 13» Pro Max.

Источник — Astera.