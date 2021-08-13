Google готовится к запуску своих последних смартфонов Pixel к октябрю 2021 года. Согласно предположениям, настройки камер обоих устройств обозначены основным датчиком на 50 МП. Это было подтверждено кодом только что выпущенной бета-версии Android 12 beta 4. Он намекает, что Google будет использовать датчик Samsung GN1 на 50 МП, а не на датчик Sony на 12,2 МП в Pixel 5.

В телефонах также будет собственный процессор Tensor от Google, который, скорее всего, представляет собой SoC Samsung Exynos 9855. Еще один элемент, упомянутый в последней версии Android 12, — это Exynos Modem 5123, модем 5G от Samsung.

Поскольку Google продолжает постепенно приближаться к своей стабильной версии, он объявил сегодня о выпуске бета-версии Android 12 4. Новая операционная система перешла на стадию стабильности платформы для оценки разработчиками приложений и игр. Google попросил разработчиков приложений и игр начать окончательное тестирование совместимости и подготовиться к публикации обновлений совместимости. Траектория разработки показывает, что мы очень близки к финальному выпуску стабильной версии Android 12.

Точных дат выпуска смартфона Google Pixel 6 нет, хотя октябрь 2021 года кажется очень вероятным.

Источник — Astera.