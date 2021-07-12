Обнаружен живой снимок Google Pixel 6 Pro

Google, скорее всего, анонсирует телефон среднего класса Pixel 5a в августе. В октябре ожидается выпуск Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Недавняя утечка раскрыла все основные характеристики дуэта Pixel 6. Теперь в сети появился живой снимок Pixel 6 Pro, демонстрирующий его передний и задний дизайн.

На изображении можно увидеть Pixel 6 Pro с дисплеем с изогнутыми краями. Аппарат выглядит очень привлекательно с лицевой стороны, так как он щеголяет сверхтонкими лицевыми панелями. Отсутствие физического сканера отпечатков пальцев предполагает, что устройство может быть оснащено сенсором отпечатков пальцев на экране.

Задняя панель Pixel 6 Pro двухцветная с горизонтальной полосой камеры, на которой, кажется, размещены тройная камера и светодиодная вспышка. Наличие камеры прямоугольной формы говорит о том, что она оснащена зум-объективом перископа.

Номер модели «GR1YH» указан в нижней части задней панели телефона. Предыдущие отчеты показали, что этот номер модели принадлежит грядущему телефону Google Pixel под кодовым названием Raven, который, как ожидается, выпустит Pixel 6 Pro.

Хотя устройство, показанное на живом снимке, напоминает рендеры Pixel 6 Pro CAD, появившиеся в мае, рекомендуется отнестись к этой утечке с недоверием, поскольку его подлинность не может быть подтверждена. Как правило, телефоны Pixel разрабатываются Google, производятся в Китае и поставляются в США. Следовательно, текст «сделано в США», который можно увидеть рядом с номером модели, еще больше заставляет нас сомневаться в подлинности изображения.

Ожидается, что Pixel 6 Pro будет оснащен 6,71-дюймовым дисплеем P-OLED , 12-мегапиксельной фронтальной камерой и системой с тремя камерами: 50 мегапикселей (основная) + 48 мегапикселей (телефото) + 12 мегапикселей (сверхширокая). Он будет оснащен собственным чипом Google , 12 ГБ оперативной памяти и батареей емкостью 5000 мАч, которая может поддерживать быструю зарядку. Он может поставляться с вариантами хранения 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ и будет работать на ОС Android 12.

Источник — Astera.