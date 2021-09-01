Премьера смартфонов серии Google Pixel 6 назначена на 28 октября

Google уже представила свои флагманские смартфоны следующего поколения Pixel 6 и Pixel 6 Pro и подтвердила, что устройства будут запущены осенью этого года, не раскрывая точных сроков.

Недавно стало известно, что устройства будут выпущены 13 сентября, всего за день до запуска Apple iPhone 13 серии. Джон Проссер опровергает это и утверждает, что линейка Google Pixel 6 будет запущена 28 октября.

Он также добавляет, что оба грядущих смартфона — Pixel 6 и Pixel 6 Pro будут доступны для предзаказа с 19 октября и начнутся поставки в день их запуска, который назначен на 28 октября.

Важно отметить, что дата запуска здесь относится к дате, когда устройства начнут поставляться и будут доступны для покупки. Пока неизвестно, когда Google проведет свое мероприятие, на котором будет представлена ​​более подробная информация о серии Pixel 6, включая цены и доступность.

Хотя дата запуска серии Pixel 6 еще не известна, вполне вероятно, что устройство может быть официально объявлено в тот день, когда компания начнет принимать предварительные заказы. Итак, дата может быть 19 октября или около того. Подробности мы узнаем довольно скоро, когда приблизится дата запуска.

Пока что Google раскрыл некоторые ключевые подробности о смартфонах, хотя полная спецификация не была разглашена. Пикселей 6 поставляется с 6,4-дюймовым Full HD + дисплей, предлагающий частоту обновления 90Гц в то время как Pro модель имеет 6,7-дюймовый QHD + дисплей, предлагающий частоту обновления 120 Гц.

Стандартная модель оснащена двойной камерой на задней панели, в то время как Pixel 6 Pro имеет тройную настройку камеры — широкоугольный объектив, сверхширокоугольный объектив и телеобъектив с 4-кратным увеличением. Ожидается, что производительность фотографии превысит чарты, поскольку чипсет, как говорят, ориентирован на вывод фотографий и использует искусственный интеллект вместе с машинным обучением.

Изюминкой серии Pixel 6 остается процессор, поскольку телефоны будут оснащены собственным чипсетом Google — Tensor, который, по словам компании, создан специально для устройств Pixel. Помимо возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения на устройстве, чип также, как утверждается, имеет значительные улучшения в переводе, субтитрах и диктовке. Чипсетом, скорее всего, будет еще не выпущенная SoC Samsung Exynos 9855.