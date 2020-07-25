Названа предварительная дата анонса нового iPhone 12

Похоже, что американская компания серьезно ускорила темпы подготовки к запуску новой флагманской линейки смартфонов 2020 года.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса производитель не успел вовремя начать подготовку к тестовому производству.

Были данные, что премьера новых iPhone 12 состоится не в сентябре, а на месяц-два позднее. Однако недавно авторитетный источник iHacktu Pro в твиттере сообщил, что iPhone 12 все-таки традиционно будут представлены в сентябре.

Более того, источник указывает, что их премьера состоится 8 сентября. Также инсайдер подтвердил наличие четырех моделей в линейке, и сообщил, что на презентации еще будут представлены новые Apple Watch, недорогой iPad и беспроводная зарядка AirPower.

В октябре, как отметил iHacktu Pro, будет проходить еще одна большая презентация от Apple.

27 октября компания должна презентовать новые iPad Pro и первые компьютеры с процессорами ARM. Кроме этого, не исключена презентация очков дополненной реальности.