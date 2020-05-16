Apple представит бюджетный iPad на 10,8 дюймов

Аналитик Мин-Чи Куо рассказал про планы «яблочной» компании на ближайший год.

По его данным в текущем году стоит ждать новый самый доступный планшет, а в следующем году новое поколение iPad Mini.

Мин-Чи Куо всегда славился своими точными прогнозами и данными относительно продукции Apple.

В этот раз аналитик завил, что во второй половине 2020 года компания выпустит обновлённый iPad с 10,8-дюймовым экраном. Это будет самый дешевый планшет из всей представленной линейки.

Ожидается, что в нем будет старый дизайн, экран как у текущей версии iPad, и новое «железо», а точнее больше памяти и процессор Apple A13.

Текущая версия iPad стоит 28 тыс. рублей, новая версия скорее всего будет оцениваться в такую же сумму.

Новое поколение iPad Mini появится в первой половине 2021 года. В этом компактном планшете за счет уменьшения рамок увеличат диагональ экрана. Так, вместо 7,9-дюйма будет 8,5 или 9 дюймов. Дизайн самого маленького планшета Apple скорее всего не изменится.

Помимо этого, Мин-Чи Куо рассказал про AR-очки. По данным инсайдера, компания их не представит раньше 2022 года.

Сейчас производитель больше сосредоточен на развитии дополненной реальности через лидар, который пока есть только у iPad Pro.