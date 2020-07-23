Мини-батарею iPhone 12 Pro показали на живых снимках

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.79 EUR/RUB: 81.59 BTC/USD: 8756.9

23 августа : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Мини-батарею iPhone 12 Pro показали на живых снимках

23.07.2020 19:06

В базе регулятора SafetyKorea появились данные об аккумуляторе нового iPhone 12 Pro, которые обнаружили зарубежные источники.
Наряду с этим инсайдеры ссылаясь на нескольких источников сообщают, что iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения задержатся, а первыми выйдут версии с 4G.

Последняя должна выйти в октябре, а первые появятся только в ноябре. Сроки выхода, как объяснили источники, отложили из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Что касается батареи смартфона iPhone 12 Pro, то согласно официальным данным, она будет иметь емкость 2 775 мАч.

Такая батарея должна быть и в iPhone 12 Max, тогда как 6,7-дюймовому смартфону приписывают АКБ на 3687 мАч и она получит L-образную форму.

Что касается самого младшего в линейке смартфона, то за его автономность ответит батарея на 2 227 мАч.

Мини-батарею iPhone 12 Pro показали на живых снимках Мини-батарею iPhone 12 Pro показали на живых снимках

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги