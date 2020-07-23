Мини-батарею iPhone 12 Pro показали на живых снимках

В базе регулятора SafetyKorea появились данные об аккумуляторе нового iPhone 12 Pro, которые обнаружили зарубежные источники.

Наряду с этим инсайдеры ссылаясь на нескольких источников сообщают, что iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения задержатся, а первыми выйдут версии с 4G.

Последняя должна выйти в октябре, а первые появятся только в ноябре. Сроки выхода, как объяснили источники, отложили из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Что касается батареи смартфона iPhone 12 Pro, то согласно официальным данным, она будет иметь емкость 2 775 мАч.

Такая батарея должна быть и в iPhone 12 Max, тогда как 6,7-дюймовому смартфону приписывают АКБ на 3687 мАч и она получит L-образную форму.

Что касается самого младшего в линейке смартфона, то за его автономность ответит батарея на 2 227 мАч.