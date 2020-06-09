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Bloomberg: Apple объявит о переходе на ARM-процессоры в Mac на WWDC 2020

09.06.2020 20:33

Bloomberg удалось узнать важные подробности про новое поколение компьютеров Mac.

По данным агентства, на ближайшей конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference американский производитель объявит о переходе на собственные ARM процессоры для компьютеров Mac.

Сейчас в компьютерах и ноутбуках серии Mac устанавливается системы от Intel.

О том, что американский производитель намерен выпускать Mac на базе ARM сообщалась и ранее, когда инсайдеры писали, что процессоры будут выполнены по 5-нм техпроцессу.

По данным Bloomberg, на Worldwide Developers Conference (WWDC) 2020 будет только объявлено о переходе на новые процессоры, но первые модели Mac на чипе ARM появятся только в следующем году.

Это нужно чтобы разработчики успели адаптировать программное обеспечение под новые продукты.

Конференция разработчиков WWDC 2020 начнется 22 июня, но в текущем году ее проведут в онлайн-формате.

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