IPhone 12 получит самый мощный на рынке смартфонов процессор

Это выяснили зарубежные журналисты, которым удалось выяснить подробности о новом процессоре Apple A14.

Новые IPhone 12 появятся этой осенью и они будут оснащены новым процессором. Речь идет об Apple A14, созданном по 5-нм техпроцессу.

Этот процессор окажется самым мощным на рынке смартфонов, так как он будет на 15% быстрее, чем недавно представленный Snapdragon 865+ или Apple A13.

К тому же новинке приписывают использование на 30% меньше энергии.

Благодаря этому флагманские смартфоны американской компании смогут работать с дополненной реальностью. В частности, это будет в iPhone 12 Pro, который получит датчик LiDAR.