iPhone 13 VS iPhone 12: какие самые большие различия?

Ожидается, что в 2021 году Apple представит четыре новые модели iPhone 13, все улучшенные версии существующих. Хотя ожидается, что дизайн во всем модельном ряду останется в основном неизменным, новые модели будут предлагать более совершенные камеры, более быстрый процессор, а некоторые будут иметь дисплейную технологию ProMotion с частотой 120 Гц.

Читайте также:

Ожидается, что из всех четырех версий iPhone 13 именно обычный iPhone 13 станет самой продаваемой моделью. Он просто обеспечивает лучший баланс между ценой и функциональностью: он не стоит руки и ноги, как модели Pro, и он не так ограничен батареей, как Mini.

Итак, что же такое iPhone 13? И как это сравнить с iPhone 12 ? Это ключевые особенности, которые будут определять новую модель и отличия от предыдущей.

Коротко об iPhone 13 и iPhone 12

Аналогичный дизайн и размер, iPhone 13 будет немного толще и тяжелее.

Одинаковый размер экрана 6,1 дюйма, у обоих только 60 Гц.

Чип A15 Bionic на iPhone 13 против чипа A14 на iPhone 12.

Те же 4 ГБ ОЗУ.

Две камеры (широкая и сверхширокая) без телеобъективов ни на одной из них.

Увеличенный размер батареи: 3095 мАч на iPhone 13 против 2815 мАч на iPhone 12.

Более быстрое подключение к Wi-Fi 6E.

Дисплей и дизайн

6,1-дюймовый OLED-экран, но будет ли на нем 120 Гц ProMotion?

По слухам, iPhone 13 сохранит размер и дизайн iPhone 12, а это также означает, что он будет иметь плоский 6,1-дюймовый экран. Этот размер оказался отличным компромиссом, он немного больше и полезнее, чем у iPhone. небольшой 5,8-дюймовый экран, который Apple использовала на iPhone X, XS и 11 Pro, но тоже не слишком большой.

Большой вопрос в том, будет ли iPhone 13 поддерживать технологию 120 Гц ProMotions для более плавной прокрутки. Эта технология уже распространена в телефонах Android, которые продаются по цене более 600 долларов, но эти телефоны также обычно поставляются с батареями большего размера, а более высокая частота обновления действительно разряжает батарею быстрее. До сих пор ходят слухи, что iPhone 13 Pro и 13 Pro Max будут использовать ProMotion с частотой 120 Гц, но неясно, получит ли его и более доступный, непрофессиональный iPhone 13.

Что касается дизайна, iPhone 13 в основном сохранит стиль предыдущей модели с небольшими изменениями: на задней панели две камеры будут выровнены по диагонали, а не по прямой линии. Причина этого может заключаться в том, что iPhone 13 будет использовать стабилизацию сдвига сенсора, а модуль камеры будет немного больше, поэтому основную камеру придется немного сместить в сторону, чтобы она могла поместиться. Кроме того, сам телефон, как говорят, немного толще и тяжелее. Некоторые также предполагают, что выемка на передней панели тоже может быть немного меньше.

iPhone 13: будет ли у него Touch ID?

Слухи, ходившие в начале 2021 года, теперь по большей части опровергнуты. В январском отчете одного из самых известных мировых изданий Bloomberg упоминается, что Apple рассматривает возможность возвращения Touch ID, сканера отпечатков пальцев, на iPhone 13 серии.

Однако с тех пор ни одна другая публикация даже не упомянула о такой возможности, и в последних отчетах утверждается, что iPhone 13 на самом деле НЕ будет иметь сканера отпечатков пальцев и по-прежнему будет полагаться только на Face ID для биометрической безопасности.

Камеры

Не возлагайте большие надежды на телеобъектив на iPhone 13, но ожидайте увидеть улучшенную сверхширокоугольную камеру.

За последние пару лет Apple приняла четкую стратегию дифференцирования камер для своей серии iPhone, отличной от Pro, оснастив iPhone 11 и iPhone 12 двумя камерами, широкой и сверхширокой, но без специального телеобъектива с зумом. что вы получаете на Pro iPhones. Ожидается, что в iPhone 13 не будет телеобъектива, и он будет поставляться с той же двойной камерой, что и его предшественник.

В то же время Apple планирует представить 3 основные новые функции камеры:

Режим кино — аналогичен портретному режиму, но для видео. Новый iPhone будет анализировать отснятый материал в реальном времени и размывать фон для создания так называемого эффекта боке, оставляя в фокусе только объект.

Запись видео ProRes — формат более высокой точности, который обеспечивает большую гибкость при редактировании видео

Фотофильтры на основе AI — намного более мощные, чем традиционные фильтры. Эти новые фильтры AI позволят вам настроить цвета, блики и тени на отдельных элементах фотографии (будь то объект или человек).

В дополнение к этим более разрекламированным новым функциям, некоторые небольшие обновления также будут иметь значение: ожидайте более продвинутую конструкцию с 6 элементами для сверхширокого объектива камеры, а также переход Apple на более быструю диафрагму f / 1.8 для сверхширокоугольная камера для лучших снимков при слабом освещении.

Без телеобъектива мы, к сожалению, ожидаем, что iPhone 13 будет иметь такую ​​же низкую производительность масштабирования, как и iPhone 12, который может увеличивать масштаб только до 5X в цифровом виде на фотографиях и 3X в видео, что далеко от конкурентов Android.

Мы также видели слухи о том, что Apple вводит режимы астрофотографии в камере, но это один из слухов, на который мы не будем слишком сильно рассчитывать.

Наконец, недавние слухи также предполагают, что все модели iPhone 13 получат функцию стабилизации сдвига сенсора, которую Apple представила на iPhone 12 Pro Max . Благодаря этой функции весь объектив перемещается для стабилизации вашего движения по сравнению с перемещением только объектива в типичной системе оптической стабилизации (OIS).

Сканер LiDAR на iPhone 13

В то время как ранние слухи утверждали, что iPhone 13 получит сканер LiDAR, более свежие исключают эту функцию, которая, вероятно, останется зарезервированной для линейки Pro.

LiDAR означает «обнаружение света и дальность» и дебютировал на iPad Pro в апреле 2020 года. Технология LiDAR — это, по сути, 3D-датчик времени полета (ToF). Часть датчика излучает световые лучи, и когда они отражаются от вашего окружения, другой датчик измеряет время, необходимое для отражения света от поверхностей, и использует эту информацию для оценки расстояния с довольно хорошей точностью. В отличие от Face ID, который оптимизирован для сканирования вашего лица, сканер LiDAR излучает более рассеянные световые лучи, лучше оптимизированные для сканирования всей комнаты.

Производительность и новый чип Apple A15

Apple производит свою собственную серию чипов для iPhone, и последние несколько лет они лидируют на рынке по производительности, и мы ожидаем, что это лидерство сохранится только с новым процессором Apple A15 Bionic.

Ожидается, что iPhone 13 будет иметь те же 4 ГБ ОЗУ, что и iPhone 12. Это немного меньше, чем 6 ГБ ОЗУ в серии Apple iPhone Pro, и эта разница в ОЗУ, как ожидается, останется определяющей между другими моделями. Pro iPhone 13 и модели Pro в 2021 году.

Одна из областей, в которой iPhone 13 сделает шаг вперед по сравнению с iPhone 12, — это возможность подключения с расширенной поддержкой мобильных диапазонов, а также поддержка Wi-Fi 6E. Этот новый стандарт Wi-Fi обеспечивает более высокую производительность, меньшую задержку и более высокую скорость передачи данных, а также добавляет поддержку диапазона Wi-Fi 6 ГГц в дополнение к существующим диапазонам Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, которые могут быть перегружены в густонаселенных городских районах.

Взгляните на это отличное сравнение между Apple A14 и его ближайшим конкурентом в 2021 году, Qualcomm Snapdragon 888.

А в играх мы видим, что Apple A14 также опережает Snapdragon 888:

Пока что у нас нет утечек о рабочих характеристиках Apple A15, но новые слухи появляются довольно часто, и эта статья будет обновляться всякий раз, когда появляется новая информация о поверхностях A15.

Аккумулятор и зарядка

Последние утечки предполагают, что iPhone 13 будет иметь немного более толстый корпус, в который поместится больший аккумулятор по сравнению с iPhone 12. Точная емкость аккумулятора iPhone 13 была раскрыта ранее:

Ожидается, что на iPhone 13 будет батарея на 3095 мАч против 2815 мАч на iPhone 12 (против 3110 мАч на iPhone 11)

Обратите внимание на то, как iPhone 13 возвращается к большей батарее в том, что, кажется, делает то, что делает Apple, сначала выпустив телефон с множеством новых функций, но с маленькой батареей, только для того, чтобы «исправить» это в следующем поколении с помощью батарея большего размера.

Что касается зарядного устройства, Apple «ввела новшество», не включив зарядное устройство или наушники в iPhone 12, и мы ожидаем, что это будет продолжаться и с iPhone 13. Apple описывает это как экологический шаг, но вы также можете легко увидеть это как простой маневр по снижению цен. Как бы то ни было, планируйте потратить дополнительно 20-30 долларов на быстрое зарядное устройство для iPhone 13.

Что касается скорости зарядки, Apple не спешит внедрять сверхбыструю зарядку, которую мы видим на многих телефонах Android. Мы ожидаем такой же скорости проводной зарядки 20 Вт для iPhone 13 и скорости беспроводной зарядки 15 Вт с совместимым зарядным устройством MagSafe.

iPhone 13 и iPhone 12: сравнение характеристик

А вот подробное сравнение характеристик iPhone 13 и iPhone 12.

Имейте в виду, что приведенные ниже спецификации основаны на слухах, утечках и ожиданиях, поэтому они могут измениться в конечном устройстве.

Наконец, последние слухи указывают на дату выпуска iPhone 13 в середине сентября , при этом ожидается, что цены либо останутся прежними, либо будут немного выше из-за увеличения стоимости компонентов. Мы также не знаем, что произойдет с моделью iPhone 12 после выхода нового iPhone 13: Apple может либо снизить старую модель на 100 долларов и оставить ее доступной на своем веб-сайте, либо полностью прекратить выпуск старой модели.