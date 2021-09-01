Полный перечень функций iPhone 13: все, что можно ожидать

Мы собрали все последовательные слухи из нашего обзора за последний год, чтобы составить полную картину функций и обновлений, которые появятся в новых смартфонах компании.

Для наглядности перечислены только явные улучшения, обновления и новые функции по сравнению с линейкой iPhone 12. Стоит отметить, что нижеприведенные слухи основаны на наших репортажах из широкого спектра источников, в том числе ведущих, аналитиков и публикаций. Надежность каждого источника различается, поэтому к некоторым из обсуждаемых по слухам функций следует относиться с недоверием.

Тем не менее общий обзор слухов об iPhone 13 дает хорошее представление о многих грядущих обновлениях и о том, чего пользователи могут в значительной степени ожидать от устройства, когда оно будет официально представлено в ближайшем будущем.

Наш предыдущий большой обзор нового iPhone 13.

Дизайн

Thicker дизайн вокруг 7.57mm , по сравнению с 7.4mm на моделях iPhone 12.

Диагональное расположение задней камеры у iPhone 13 mini и iPhone 13 также немного больше, чем у предыдущих моделей.

Более крупный блок задней камеры на iPhone 13 Pro, примерно такого же размера, как у iPhone 12 Pro Max, примерно 36 мм на 37 мм.

Более толстые выступы камеры: модели iPhone 12‌‌ имеют выступы камеры в диапазоне от 1,5 мм до 1,7 мм, в то время как iPhone 13‌‌ mini и ‌iPhone 13‌ будут иметь выступ камеры толщиной 2,51 мм, а iPhone 13‌‌ Pro будет иметь выступ камеры толщиной 3,65 мм. . Ожидается, что отдельные линзы будут меньше выступать в более толстых выступах камеры.

Перемещенные кнопки: боковая кнопка, кнопка отключения звука и кнопки регулировки громкости сдвинуты немного ниже.

Более темный графит и бронза — потенциальные новые варианты цвета.

Чип и возможности подключения

Микросхема A15 нового поколения с улучшенными характеристиками и эффективностью, изготовленная по 5-нм техпроцессу.

Более высокие скорости 5G за счет использования модема 5G третьего поколения Qualcomm Snapdragon X60, который может агрегировать данные 5G из диапазонов mmWave и суб-6 ГГц одновременно для повышения скорости и покрытия, а также потребляет меньше энергии и занимает меньше внутреннего пространства.

Спутниковая связь на низкой околоземной орбите (LEO) для совершения звонков и отправки сообщений в чрезвычайных ситуациях, когда нет покрытия 4G или 5G , но эта функция может быть недоступна сразу, даже если устройство содержит соответствующее оборудование.

Подключение к Wi-Fi 6E для повышения производительности, уменьшения задержки и более высокой скорости передачи данных при использовании подключения Wi-Fi последнего поколения.

Более широкая доступность моделей mmWave 5G, впервые доступных в регионах за пределами США.

Аккумуляторы и зарядка

Функция обратной беспроводной зарядки благодаря «немного большей» катушке беспроводной зарядки, которая может обеспечить лучшее управление температурой и более высокую мощность.

Батареи большего размера , которые могут продлить срок их службы . IPhone 13 Pro Макс сказал иметь батарею 4352mAh, по сравнению с 3687mAh в iPhone 12 Pro Max, в то время как iPhone 13 и iPhone 13 Pro будет включать батарею 3095mAh, по сравнению с 2815mAh в iPhone 12. Ожидается, что iPhone 13‌ mini будет иметь аккумулятор емкостью 2406 мАч по сравнению с аккумулятором емкостью 2227 мАч в iPhone 12 mini .

Более быстрая зарядка с поддержкой адаптеров питания 25 Вт . В настоящее время модели iPhone 12 могут использовать мощность зарядки не более 20 Вт.

Более энергоэффективный чип для продления срока службы батареи с пониженным энергопотреблением на 15-20 процентов, чтобы компенсировать влияние на срок службы батареи дисплеев с высокой частотой обновления.

Аппаратное обеспечение камеры

Стабилизация сдвига сенсора на широкоугольной камере всех моделей iPhone 13 , улучшенная при слабом освещении и уменьшенная дрожание камеры. По слухам, эта функция также доступна для сверхширокоугольного объектива на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Большие сенсоры камеры на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с более крупными пикселями позволяют камере принимать больше света для получения изображения более высокого качества .

Усовершенствованная сверхширокоугольная камера на iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с автофокусом вместо фиксированного фокусного расстояния, шестиэлементным объективом и диафрагмой / 1,8, чтобы пропускать больше света, чем у нынешнего объектива с диафрагмой ƒ / 2,4. что обеспечивает лучшую производительность в условиях низкой освещенности . Некоторые источники предполагают, что сверхширокоугольная камера ƒ / 1.8 действительно будет установлена ​​во всех моделях iPhone 13.

Усовершенствованная телеобъектив с диафрагмой ƒ / 2.2 на iPhone 13 Pro , в которой представлены улучшения и 2,5-кратный оптический зум, который был у iPhone 12 Pro Max.

Улучшенная широкоугольная камера на iPhone 13 Pro Max, как ожидается, будет иметь диафрагму / 1,5 , что немного больше по сравнению с диафрагмой ƒ / 1,6 на iPhone 12 Pro Max.

Возможности программного обеспечения камеры

Кинематографический режим видео для размытия фона записанного видео , аналогичный портретному режиму для фотографий.

Запись видео ProRes с вариантами разрешения HD и 4K , эксклюзивная для ‌iPhone 13‌ Pro и ‌iPhone 13‌ Pro Max, аналогична ProRAW для фотоснимков на моделях iPhone 12 Pro .

Улучшенные фильтры для улучшения внешнего вида и окраски фотографий, позволяющие пользователям выбирать из нескольких стилей. Фильтры будут применяться к объектам и людям именно с использованием искусственного интеллекта, а не просто улучшать всю картину.

Режим астрофотографии для улучшенной фотосъемки ночного неба .

Режим коррекции стабилизации изображения для автоматического обнаружения и удержания объекта в фокусе во время записи видео.

Другие особенности

Улучшенный Face ID, который может аутентифицировать пользователей в масках или запотевших очках .

Сильнее MagSafe магниты , чтобы улучшить сцепление на iPhone в к MagSafe аксессуаров и зарядных устройств.

Корпус из нержавеющей стали, устойчивый к появлению пятен, уменьшает эффект отпечатков пальцев на полированных краях iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Впервые до 1 ТБ памяти , что потенциально связано с пространством, необходимым для видеофайлов ProRes.

Если эти функции действительно появятся в линейке iPhone 13, модели 2021 года могут стать значительным обновлением для многих пользователей.