Пять слухов об iPhone 13, которые вы могли пропустить

Осталось всего пара недель до того, как Apple анонсирует iPhone 13, который, как мы ожидаем, будет содержать несколько значительных обновлений, включая дизайн, производительность, камеры и многое другое. Как и каждый год, слухов, утечек и отчетов о том, что Apple готовит, очень много, и некоторые из них заслуживают большего доверия, чем другие.

Слухи о следующем iPhone обычно начинают появляться в начале года, а это означает, что о них могут забыть по прошествии нескольких месяцев и приближении выпуска нового «iPhone». Мы составили эту пятерку лучших слухов об «iPhone 13», которые вы, возможно, пропустили из цикла новостей.

Планы Apple по улучшению продукта могут изменяться в процессе разработки, поэтому некоторые из старых слухов могут не соответствовать текущим планам Apple. Кроме того, нижеприведенные слухи исходят от лидера Макса Вайнбаха, у которого неоднозначная репутация, когда дело доходит до его предыдущих заявлений о планах Apple.

1. Матовый черный и бронзовый варианты цвета

Согласно слухам, появившимся в марте этого года, Apple планирует новый вариант матового черного цвета для iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max . Ходят слухи, что текущий вариант графита будет изменен, чтобы включить более темный, более черный оттенок, что придаст ему матово-черный цвет.

Согласно тому же слуху, Apple также может планировать вариант бронзового цвета, который может появиться в модифицированной версии текущего золотого варианта, а не в дополнительном цветовом варианте для клиентов. Слух исходит от лидера Макса Вайнбаха, который точно сообщил в январе прошлого года, что линейка iPhone‌ высокого класса 2020 года будет иметь совершенно новый вариант темно-синего цвета.

В прошлом Apple предлагала новые цветовые решения в своих ежегодных обновлениях для iPhone. Вдобавок ко всему, учитывая, что мы не ожидаем каких-либо значительных изменений дизайна в этом году, предложение новых или измененных цветовых вариантов может быть способом Apple помочь людям отличить новые телефоны от старых моделей.

2. Покрытие против отпечатков пальцев для кромок из нержавеющей стали

Одной из отличительных особенностей iPhone 12 стало возвращение дизайна «iPhone» с плоскими краями, который последний раз видели на флагманском «iPhone» с «iPhone» 5S в 2013 году. У iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max края выполнены из нержавеющей стали, и, как клиенты быстро узнали, получив свои новые iPhone в прошлом году, на нем могут быть очень часто появляются отпечатки пальцев и пятна.

Судя по слухам, прозвучавшим ранее в этом году, Apple, похоже, осознает раздражение, и планирует новое покрытие против отпечатков пальцев для краев из нержавеющей стали на будущих iPhone. Хотя никаких конкретных подробностей не сообщалось, новое покрытие могло стать частью обновленного производственного процесса, помогая уменьшить видимость отпечатков пальцев и пятен при повседневном использовании.

Инженеры и дизайнеры Apple, работающие над новыми iPhone, сами являются пользователями продуктов, поэтому вполне вероятно, что проблема отпечатков пальцев и пятен возникла внутри Apple. Учитывая это, было бы неудивительно, если бы Apple предприняла некоторые шаги, чтобы помочь увеличить долговечность кромок из нержавеющей стали, но еще предстоит увидеть, насколько эффективно покрытие, по слухам, от отпечатков пальцев и пятен.

3. строенные микрофоны с формированием луча

По словам Вайнбаха, Apple планирует внедрить свою микрофонную технологию формирования луча, которая в настоящее время входит в линейку AirPods, в iPhone 13. Эта технология улучшит качество микрофонов на «iPhone», что приведет к лучшим разговорам и записи.

Безусловно, возможно, что Apple принесет свою технологию формирования луча в «iPhone», возможно, продвигая ее для улучшения видеозаписи и звука. Apple активно продвигала «iPhone», особенно модели более высокого класса, как универсальный инструмент для профессиональных видеооператоров.

4. Более сильные магниты MagSafe

В прошлом году Apple представила «iPhone 12» MagSafe для «iPhone». «MagSafe» на «iPhone» открывает широкий спектр возможностей для простого прикрепления аксессуаров к задней части устройства. Apple выпустила ассортимент кейсов, батарейный блок и многое другое для экосистемы «MagSafe». Однако в некоторых случаях клиенты находили магниты «MagSafe» слабыми. Ходят слухи, что в iPhone 13 Apple усиливает магниты MagSafe, чтобы сделать их сильнее.

Ожидается, что через несколько лет Apple уберет порт Lightning из «iPhone», и «MagSafe», похоже, станет решением Apple для будущего без портов. В связи с долгосрочным намерением Apple сделать так, чтобы клиенты все больше полагались на «MagSafe», ей необходимо будет гарантировать, что магниты и технологии надежны и соответствуют стандартам.

5. Будьте готовы фотографировать звезды

В последние несколько лет Apple активно работает над улучшением качества изображения и возможностей iPhone. В прошлом году компания сосредоточилась на фотографии при слабом освещении благодаря LiDAR, улучшенным объективам и усовершенствованной обработке сигналов изображения. В этом году мы услышали много информации об улучшениях камеры, запланированных Apple для iPhone 13, включая ProRes и портретный режим для видео.

Кроме того, Apple может сосредоточиться на астрофотографии или фотографии астрономии для будущих iPhone. Слух с февраля предположил, что iPhone 13 будет автоматически обнаруживать , когда пользователь указывает на небо и, соответственно, корректировать экспозицию и другие параметры камеры.

Учитывая стремление Apple постоянно улучшать фотографии на iPhone, этот слух кажется правдоподобным, особенно если учесть, что обновленный набор функций камеры может стать самым большим преимуществом iPhone 13.

Это лишь некоторые из слухов, о которых мы слышали за последние несколько месяцев в преддверии запуска iPhone 13‌ в следующем месяце. Более свежие и надежные отчеты предполагают, что новые iPhone будут иметь меньшую выемку, дисплеи с переменной частотой обновления 120 Гц и многое другое. Ознакомьтесь с нашим обзором iPhone 13, чтобы узнать все, что мы знаем о грядущих iPhone.

Источник — Астера.