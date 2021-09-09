Раскрыты потенциальные размеры хранилища и варианты цветов новых iPhone 13 и iPhone 13 Pro

IPhone 13 и iPhone 13 Pro были подробно описаны довольно подробно впереди их объявления на следующей неделе, но какая — то тайна все еще окружает хранения и цветовые варианты, которые компания Apple запланировала. Новая утечка призвана прояснить это.
Это варианты хранения и цвета iPhone 13?
91Mobiles утверждает, что преждевременно заметила розничную продажу iPhone 13 серии на украинском сайте электронной коммерции, где перечислены несколько вариантов цвета и хранения для каждой из четырех запланированных моделей iPhone 13.
Перед тем, как продолжить, обязательно отнеситесь ко всему, что находится ниже, с щепоткой соли. Хотя варианты цвета для всех моделей кажутся вполне реалистичными и совпадают с недавними слухами, могут отсутствовать некоторые варианты хранения: iPhone 13 mini на 256 ГБ, iPhone 13 на 64 ГБ, iPhone 13 Pro на 512 ГБ и iPhone 13 Pro Max на 128 ГБ.
iPhone 13 mini
Перечисленные варианты хранения iPhone 13 mini следующие:
- 64 ГБ
- 128 ГБ
Ниже перечислены расцветки iPhone 13 mini.
- Черный
- Синий
- Фиолетовый
- Розовый
- Белый
- Красный
iPhone 13
Перечислены следующие конфигурации хранилища iPhone 13:
- 128 ГБ
- 256 ГБ
Перечислены следующие цвета iPhone 13:
- Черный
- Синий
- Фиолетовый
- Розовый
- Белый
- Красный
iPhone 13 Pro
В списке iPhone 13 Pro есть следующие варианты хранения:
- 128 ГБ
- 256 ГБ
IPhone 13 Pro представлен в следующих цветах:
- Черный
- Серебряный
- Золото
- Бронза
iPhone 13 Pro Max
Apple iPhone 13 Pro Max может быть доступен со следующими объемами памяти:
- 256 ГБ
- 512 ГБ
Apple iPhone 13 Pro Max может быть доступен в следующих цветах:
- Черный
- Серебряный
- Золото
- Бронза