Раскрыты потенциальные размеры хранилища и варианты цветов новых iPhone 13 и iPhone 13 Pro

IPhone 13 и iPhone 13 Pro были подробно описаны довольно подробно впереди их объявления на следующей неделе, но какая — то тайна все еще окружает хранения и цветовые варианты, которые компания Apple запланировала. Новая утечка призвана прояснить это.

Это варианты хранения и цвета iPhone 13?

91Mobiles утверждает, что преждевременно заметила розничную продажу iPhone 13 серии на украинском сайте электронной коммерции, где перечислены несколько вариантов цвета и хранения для каждой из четырех запланированных моделей iPhone 13.

Перед тем, как продолжить, обязательно отнеситесь ко всему, что находится ниже, с щепоткой соли. Хотя варианты цвета для всех моделей кажутся вполне реалистичными и совпадают с недавними слухами, могут отсутствовать некоторые варианты хранения: iPhone 13 mini на 256 ГБ, iPhone 13 на 64 ГБ, iPhone 13 Pro на 512 ГБ и iPhone 13 Pro Max на 128 ГБ.

iPhone 13 mini

Перечисленные варианты хранения iPhone 13 mini следующие:

64 ГБ

128 ГБ

Ниже перечислены расцветки iPhone 13 mini.

Черный

Синий

Фиолетовый

Розовый

Белый

Красный

iPhone 13

Перечислены следующие конфигурации хранилища iPhone 13:

128 ГБ

256 ГБ

Перечислены следующие цвета iPhone 13:

Черный

Синий

Фиолетовый

Розовый

Белый

Красный

iPhone 13 Pro

В списке iPhone 13 Pro есть следующие варианты хранения:

128 ГБ

256 ГБ

IPhone 13 Pro представлен в следующих цветах:

Черный

Серебряный

Золото

Бронза

iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 13 Pro Max может быть доступен со следующими объемами памяти:

256 ГБ

512 ГБ

Apple iPhone 13 Pro Max может быть доступен в следующих цветах: