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Раскрыты потенциальные размеры хранилища и варианты цветов новых iPhone 13 и iPhone 13 Pro

Раскрыты потенциальные размеры хранилища и варианты цветов новых iPhone 13 и iPhone 13 Pro
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IPhone 13 и iPhone 13 Pro были подробно описаны довольно подробно впереди их объявления на следующей неделе, но какая — то тайна все еще окружает хранения и цветовые варианты, которые компания Apple запланировала. Новая утечка призвана прояснить это.

Это варианты хранения и цвета iPhone 13?

91Mobiles утверждает, что преждевременно заметила розничную продажу iPhone 13 серии на украинском сайте электронной коммерции, где перечислены несколько вариантов цвета и хранения для каждой из четырех запланированных моделей iPhone 13.

Перед тем, как продолжить, обязательно отнеситесь ко всему, что находится ниже, с щепоткой соли. Хотя варианты цвета для всех моделей кажутся вполне реалистичными и совпадают с недавними слухами, могут отсутствовать некоторые варианты хранения: iPhone 13 mini на 256 ГБ, iPhone 13 на 64 ГБ, iPhone 13 Pro на 512 ГБ и iPhone 13 Pro Max на 128 ГБ.

iPhone 13 mini

Перечисленные варианты хранения iPhone 13 mini следующие:

  • 64 ГБ
  • 128 ГБ

Ниже перечислены расцветки iPhone 13 mini.

  • Черный
  • Синий
  • Фиолетовый
  • Розовый
  • Белый
  • Красный

iPhone 13

Перечислены следующие конфигурации хранилища iPhone 13:

  • 128 ГБ
  • 256 ГБ

Перечислены следующие цвета iPhone 13:

  • Черный
  • Синий
  • Фиолетовый
  • Розовый
  • Белый
  • Красный

iPhone 13 Pro

В списке iPhone 13 Pro есть следующие варианты хранения:

  • 128 ГБ
  • 256 ГБ

IPhone 13 Pro представлен в следующих цветах:

  • Черный
  • Серебряный
  • Золото
  • Бронза

iPhone 13 Pro Max

Apple iPhone 13 Pro Max может быть доступен со следующими объемами памяти:

  • 256 ГБ
  • 512 ГБ

Apple iPhone 13 Pro Max может быть доступен в следующих цветах:

  • Черный
  • Серебряный
  • Золото
  • Бронза
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