Apple назначила на 14 сентября мероприятие, посвященное новой линейке iPhone и другим устройствам

Apple Inc. назначила дату выпуска своего крупнейшего продукта в году: 14 сентября. Именно тогда компания собирается представить свою последнюю линейку iPhone и других продуктов в преддверии критического сезона отпусков.

Презентация под девизом «Калифорнийский стриминг» состоится в 10 часов утра по тихоокеанскому времени в следующий вторник. Как и все запуски Apple с 2020 года, мероприятие будет проходить практически из-за пандемии COVID-19.

Как сообщает Bloomberg, технологический гигант из Купертино, штат Калифорния, готовит четыре новых iPhone, а также часы Apple Watch с большими экранами. Apple также работает над обновленными наушниками AirPods начального уровня и новыми MacBook Pro. Apple обычно проводит несколько запусков осенью, поэтому не все новые устройства 2021 года могут появиться на следующей неделе. В прошлом году он провел три мероприятия за два месяца.

Осенний продуктовый сезон имеет решающее значение для Apple, и по оценкам аналитиков, в праздничный квартал выручка компании составит 120 миллиардов долларов. Это будет рекорд за все время.

Ожидается, что новые iPhone будут иметь такие же размеры экрана 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма, что и прошлогодний iPhone 12, но устройства будут включать в себя обновления камеры, такие как видеоверсия портретного режима, поддержка более качественного ProRes разрешение видеозаписи и более продвинутая система фильтров. Также в моделях этого года появятся более быстрые процессоры A15, меньший вырез в верхней части экрана и улучшения дисплея, такие как более высокая частота обновления.

Apple также планирует множество дополнительных функций на случай чрезвычайных ситуаций, таких как механизм для связи со службами быстрого реагирования и отправка текстовых сообщений ключевым контактам. Хотя новое оборудование iPhone может поддерживать эти функции, ожидается, что они появятся не раньше следующего года.

В новых часах Apple Watch будет впервые изменен дизайн продукта после Series 4 в 2018 году. Новые модели будут иметь более плоские края и дисплеи, а также значительное увеличение размеров экрана. Они будут иметь корпуса диаметром 41 и 45 миллиметров, а не 40 и 44 миллиметра.

У более крупной модели также будет экран с диагональю около 1,9 дюйма по сравнению с 1,78 дюйма. И он будет включать в себя более быстрый процессор и обновленную беспроводную технологию. Но часы столкнулись с производственными трудностями, которые могли привести к дефициту.

Этой осенью также появятся новые MacBook Pro, iPad и AirPods. MacBook Pro станут первыми высокопроизводительными компьютерами Apple, которые перейдут на специальные процессоры. И они ознаменуют собой первый редизайн MacBook Pro с 2016 года. Новые модели будут иметь более плоские края и удаленную полосу Touch Bar на клавиатуре. Они также предложат магнитную зарядку MagSafe.

Новые AirPods будут похожи на AirPods Pro, но не будут иметь более дорогих функций, таких как шумоподавление. Apple не обновляла наушники начального уровня с начала 2019 года, но выпустила наушники AirPods Max в декабре прошлого года.

Этой осенью компания планирует выпустить два новых iPad. Во-первых, обновление базового iPad для школ. Эта версия получит более быстрый процессор и более тонкий дизайн. Во-вторых, это самый крупный ремонт iPad mini с момента его первого дебюта в 2012 году. Новая версия будет иметь больший экран и более тонкие границы.

Наряду с новым оборудованием Apple также выпустит ранее анонсированные обновления программного обеспечения iOS и iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 и macOS Monterey. Apple обычно указывает сроки выпуска этих обновлений при запуске этих типов продуктов.