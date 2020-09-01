iPhone 12 появится в новом радикально малом форм-факторе

Согласно источникам, грядущий iPhone 12 от Apple будет иметь новый 5,4-дюймовый малый форм-фактор. Новое 5,4-дюймовое устройство будет меньше любого флагманского iPhone, выпущенного за последние два года.

Согласно отчету DigiTimes, поддержанному аналитиком Минг-Чи Куо , Apple выпустит 5,4-дюймовый iPhone 12 с сенсорной технологией Samsung Display Y-Octa. Y-Octa — это передовая гибкая технология AMOLED-дисплеев, которая удаляет пленочную подложку и позволяет наносить рисунок сенсорной схемы непосредственно на инкапсулирующий слой пленки, что делает дисплей тоньше и экономичнее.

Неясно, повлияет ли технология более тонкого дисплея на более тонкие iPhone. Прошлогодние iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max были немного толще и тяжелее своих предшественников, поскольку Apple добавила батареи большего размера. Слухи о том, будет ли меньший 5,4-дюймовый iPhone 12‌ иметь уменьшенную выемку, противоречат друг другу: некоторые предполагают, что на устройстве будет меньшая выемка, а другие указывают, что он останется таким же, как и предыдущие поколения.

Новый 5,4-дюймовый экран наверняка понравится поклонникам телефонов меньшего размера. В последние годы оригинальный 4-дюймовый iPhone SE от Apple получил высокую оценку за его привлекательное внутреннее устройство в компактном дизайне, и к Apple были призывы создать новый iPhone малого форм-фактора с новейшими функциями.

Выпуск обновленного iPhone SE‌ в начале этого года и новости о более компактном ‌iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном этой осенью указывают на то, что Apple все больше интересуется предоставлением устройств с малым форм-фактором после периода, когда в приоритете устройства с большими экранами.

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