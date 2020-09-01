Новый iPhone 12 появится в темно-синем цвете

Согласно сегодняшнему отчету, Apple предложит новую «темно-синюю» модель в своей будущей линейке iPhone 12.

Тайваньское издание DigiTimes утверждает, что темно-синий цвет iPhone будет доступен впервые в дополнение к нескольким новым функциям и обновлениям спецификаций, которые появятся в линейке смартфонов Apple. Помимо добавления темно-синей модели, впервые в линейку продуктов iPhone, Apple также вносит ряд обновлений спецификаций для новых iPhone, включая модули камер, дисплеи и коммуникационные модули.

Автор и лидер XDA Developers Макс Вайнбах заявил в январе, что по крайней мере одна из моделей iPhone 12 будет иметь новую темно-синюю отделку . Вайнбах считает, что темно-синий может заменить отделку Midnight Green, которую Apple показала для моделей iPhone 11 Pro в прошлом году. Вайнбах в прошлом точно раскрыл новый цвет iPhone. Другой слух предполагает, что модели iPhone 12 могут быть голубого, фиолетового и светло-оранжевого цветов, а также других цветов.

Сегодняшний цветной лакомый кусочек появляется в отчете о прогнозируемых глобальных поставках грядущей линейки Apple iPhone 12, которые, как ожидается, достигнут 63-68 миллионов во второй половине этого года, согласно DigiTimes Research.

Если быть точным, цифра представляет собой сокращение более чем на 5 миллионов устройств по сравнению с количеством устройств, которые Apple поставила годом ранее для линейки iPhone 11 . Прогноз учитывает ожидаемое отставание от четырех до шести недель для массового производства и более поздний официальный запуск новых моделей iPhone по сравнению с прошлыми годами.

В прошлом месяце Apple подтвердила, что запуск iPhone 12 будет отложен в этом году из-за продолжающегося глобального кризиса в области здравоохранения и ограничений на поездки. Apple в прошлом году начала продавать iPhone в конце сентября, но в этом году, по прогнозам Apple, поставки будут «доступны на несколько недель позже», что предполагает выпуск в октябре.

По многочисленным слухам, новый «iPhone» не будет выпущен вовремя из-за задержек в разработке и производстве , а также из-за сообщений о задержках со стороны поставщиков Apple, таких как Broadcom и Qualcomm . DigiTimes уже ранее утверждал , компания Apple может предназначаться поэтапный запуск iPhone, ссылаясь на источники в цепочке поставок.

Ожидается, что в этом году Apple предложит четыре iPhone трех разных размеров: 5,4-дюймовый «iPhone», 6,7-дюймовый «iPhone» и два 6,1-дюймовых iPhone. Одна 6,1-дюймовая и 6,7-дюймовая модели будут моделями iPhone более высокого уровня, а другие 6,1-дюймовые «iPhone» и 5,4-дюймовые «iPhone» будут моделями более низкого уровня и преемниками iPhone 11.

В противном случае в отчете повторяются слухи о топовой 6,7-дюймовой модели Apple, включая добавление времяпролетной 3D-камеры, аналогичной сканеру LiDAR в iPad Pro 2020 года , и задней камеры с оптической стабилизацией изображения со сдвигом датчика. технология в сверхширокоугольном объективе. Технология сдвига сенсора позволяет применять оптическую стабилизацию изображения к сенсору камеры, а не к отдельным линзам.