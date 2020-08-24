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Названы ожидаемые цены на iPhone 12

24.08.2020 22:04

Презентация новых iPhone 12 уже не за горами и в сети регулярно публикуют новые подробности о грядущих флагманах, включая данные о стоимости.
Так, недавно в сети Twitter инсайдер с ником Komiya опубликовал сообщение, в котором содержится информация с ценами на новую линейку iPhone 12.

Источник указывает, что младшие модели будет представлены в конфигурациях с двумя вариантами памяти, тогда как более дорогие смартфоны получат на выбор три версии постоянной памяти.

Напомним, что в линейке 2020 года будет четыре смартфона, а именно iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, где последние будут иметь тройную камеру, тогда как младшие версии получат в основной камере только два датчика.

Итак, iPhone 12 в версиях со 128 и 256 ГБ выйдут на рынок по цене 700 и 800 долларов.

Такие же объёмы памяти будут доступны и для iPhone 12 Max, но в таких вариантах модель получит ценник 800 и 900 долларов.

iPhone 12 Pro будет представлен уже в конфигурациях со 128, 256 и 512 ГБ по цене 1 000, 1 100 и 1 300 долларов.

Такие же объёмы памяти будут доступны и для Phone 12 Pro Max, но этот аппарат обойдется покупателям в 1 000, 1 200 и 1 400 долларов соответственно.

Apple случайно раскрыла тайну о новом iPhone 12

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