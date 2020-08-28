Apple исключила из комплекта iPhone 12 наушники и зарядное устройство

Новый отчет аналитиков TrendForce на этой неделе подтверждает сообщения о том, что iPhone 12 будет поставляться без аксессуаров, таких как проводные наушники EarPods и блок питания.

Отчет также проливает свет на потенциальную стратегию ценообразования Apple на iPhone 12. Согласно TrendForce , вот как Apple, вероятно, будет оценивать линейку iPhone 12:

iPhone 12: начальная цена от 699 до 749 долларов.

iPhone 12 Max: начальная цена от 799 до 849 долларов.

iPhone 12 Pro: начальная цена от 1049 до 1099 долларов.

iPhone 12 Pro Max: начальная цена от 1149 до 1199 долларов.

Если эти прогнозы TrendForce окажутся верными, эти цены будут означать рост цен на iPhone 12 по сравнению с iPhone 11. Предыдущие отчеты предполагали такую ​​возможность из-за более дорогих сетевых компонентов 5G, но Apple стремится снизить цены с помощью самых разных усилий .

Фактически, Мин-Чи Куо недавно сообщил, что Apple не планирует предлагать потребителям iPhone 12 по высокой стоимости. Это говорит о том, что линейка iPhone 12 будет по цене аналогична iPhone 11.

Следует иметь в виду одну важную вещь: Apple часто довольно хорошо хранит информацию о ценах в тайне до тех пор, пока не будет выпущен iPhone. Чаще всего прогнозы аналитиков по ценам на iPhone, даже если они основаны на слухах из достоверных источников, оказываются неверными или верными лишь частично.