Неожиданно подтверждено масштабное обновление Apple iPhone 12

Выпуск линейки iPhone 12 от Apple окутан тайной, но стало известно, что высокая цена будет соответствовать столь же масштабному обновлению.

В новом эксклюзиве крупный ютубер Филип Корой в партнерстве с известным лидером Максом Вайнбахом показал, что iPhone 12 Pro Max от Apple будет иметь самый большой дисплей, который когда-либо был у iPhone, и самое высокое разрешение. Также просочились изображения устройства, и это не похоже на то, что все ожидали.

Говоря о дисплее, блогер заявляет, что iPhone 12 Pro Max перейдет на 6,7-дюймовый экран с разрешением 2788 x 1284 пикселей по сравнению с 6,5-дюймовым iPhone 11 Pro Max с разрешением 2688 x 1242 пикселей. Из-за большего размера плотность пикселей нового телефона будет такой же, как у iPhone 11 Pro Max (451ppi), в то время как Корой подтверждает, что 3D Touch не вернется.

Но что действительно заставит поклонников Apple говорить, так это дизайн нового iPhone. Корой получил реальные изображения модели iPhone 12 Pro Max PVT (Product Validation Test), последней версии устройства перед тем, как оно поступит в массовое производство. И, несмотря на многочисленные слухи об обратном, это показывает, что Apple сохранит тот же самый большой вырез впервые введенный в 2017 году у iPhone X.

Однако есть одна вещь, которая станет меньше, — это коробка, потому что Корой демонстрирует материал, из которого видно, что Apple модернизирует быстрое зарядное устройство iPhone 12 с 18 Вт до 20 Вт (согласно недавней сертификации), но оно будет продаваться отдельно. Этот шаг будет держать цены на низком уровне, поскольку Apple добавляет дорогие новые модемы 5G в линейку iPhone 12, но это означает, что пользователям придется платить больше за телефоны, которые, похоже, не прослужат так долго .

Несмотря на это, iPhone 12 по-прежнему будет разлетаться как горячие пирожки благодаря новому дизайну корпуса, продуманной технологии камеры и невероятной производительности.