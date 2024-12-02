Huawei анонсировала глобальный запуск флагманских устройств в Дубае 12 декабря

Huawei объявила о проведении глобального мероприятия по запуску своих флагманских устройств 12 декабря в Дубае. Компания планирует представить несколько премиум-продуктов, включая складные устройства и планшеты.

Утром была опубликована тизер-изображение, на котором указаны дата и место презентации, а также намек на «флагманский продукт Huawei». Подпись к изображению предполагает дебют складного телефона, вероятно, Mate X6.

На мероприятии ожидается представление ряда устройств, включая серию Huawei Mate 70, Mate X6, MatePad Pro 13.2 2025, FreeBuds Pro 4 и часы Huawei Ultimate Design Sapphire + Gold Edition.

Серия Mate 70 будет включать модели Standard, Pro, Pro+ и RS Ultimate Design. Huawei не раскрыла полные детали о предстоящем запуске и оставила вопрос о том, какие устройства будут представлены на мировом рынке. В ближайшие дни ожидаются дополнительные тизеры.