Главная » Новости

Huawei анонсировала глобальный запуск флагманских устройств в Дубае 12 декабря

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Huawei объявила о проведении глобального мероприятия по запуску своих флагманских устройств 12 декабря в Дубае. Компания планирует представить несколько премиум-продуктов, включая складные устройства и планшеты.

Huawei анонсировала глобальный запуск флагманских устройств в Дубае 12 декабря

Утром была опубликована тизер-изображение, на котором указаны дата и место презентации, а также намек на «флагманский продукт Huawei». Подпись к изображению предполагает дебют складного телефона, вероятно, Mate X6.

На мероприятии ожидается представление ряда устройств, включая серию Huawei Mate 70, Mate X6, MatePad Pro 13.2 2025, FreeBuds Pro 4 и часы Huawei Ultimate Design Sapphire + Gold Edition.

Серия Mate 70 будет включать модели Standard, Pro, Pro+ и RS Ultimate Design. Huawei не раскрыла полные детали о предстоящем запуске и оставила вопрос о том, какие устройства будут представлены на мировом рынке. В ближайшие дни ожидаются дополнительные тизеры.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.