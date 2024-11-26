Представлены смартфоны Huawei Mate 70: подробности

Китайская компания Huawei сегодня провела в Китае презентацию новых продуктов. Главной новинкой стала флагманская серия смартфонов Huawei Mate 70. Эти устройства не только представили официально, раскрыв все характеристики, но и начали продавать, назвав и цены.

В серии представлены три основных модели, а также специальная версия, основанные на базе процессора Kirin 9020. Итак, Huawei Mate 70 — это первая модель в новой флагманской серии, которая привлекает внимание своими характеристиками. Эта стандартная версия предлагает все необходимые функции и мощности.

Телефон доступен в четырёх ярких цветах: чёрном, белом, зелёном и фиолетовом. Его задняя панель выполнена из стекла, а модуль камеры имеет закруглённую форму, как у предыдущей модели Mate 50. Камера выделяется своим крупным кольцом.

Mate 70 имеет компактные размеры — 160,9 x 75,9 x 7,8 мм и весит 203 грамма. Он оснащён 6,7-дюймовым OLED-экраном с высоким разрешением 2688 x 1216 пикселей и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Дисплей поддерживает яркость до 2500 нит и имеет защитное стекло Kunlun, обеспечивающее высокую прочность.

Устройство работает на HarmonyOS 4.3 и имеет 12 ГБ оперативной памяти с вариантами хранения на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Искусственный интеллект в Mate 70 помогает в съёмке и редактировании фотографий, а также управляет другими функциями, такими как скриншоты и уведомления.

Камера устройства состоит из четырёх модулей: 50-мегапиксельный основной с переменной диафрагмой, 40-мегапиксельный сверхширокоугольный, 12-мегапиксельный перископический телеобъектив и 1,5-мегапиксельный спектральный датчик. Спектральная камера улучшает качество снимков, сохраняя оригинальные цвета. Фронтальная камера имеет 13 мегапикселей для селфи.

Аккумулятор Mate 70 ёмкостью 5300 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. Кроме того, телефон поддерживает спутниковую связь Beidou, позволяя отправлять сообщения даже без сети.

Mate 70 соответствует стандарту водонепроницаемости IP68 и поддерживает множество современных технологий, включая Bluetooth 5.2 и NFC.

Цены на Huawei Mate 70 следующие:

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ — 5499 юаней или 79 400 рублей,

12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ — 5999 юаней или 86 700 рублей,

12 ГБ ОЗУ + 1 ТБ — 6999 юаней или 101 000 рублей.

Huawei Mate 70 Pro — это второй смартфон в новой серии Mate 70, который предлагает продвинутые функции и технологии. Он включает возможности искусственного интеллекта, улучшенные способы разблокировки и функции спутниковой связи, что делает его удобным в использовании.

Дизайн Mate 70 Pro напоминает стандартную модель Mate 70 и доступен в четырёх цветах: чёрном, белом, зелёном и фиолетовом. Он имеет размеры 164,6 x 79,5 x 8,2 мм и весит около 221 грамма. Экран увеличен до 6,9 дюймов с разрешением FHD+ (2832 x 1316 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Дисплей поддерживает 1,07 миллиарда цветов и имеет высокую яркость до 2500 нит.

Корпус выполнен из стекла Kunlun второго поколения, которое устойчиво к царапинам и падениям, а также защищён нейлоновым материалом, что увеличивает его прочность.

Mate 70 Pro работает на HarmonyOS 4.3 и имеет 12 ГБ оперативной памяти с вариантами хранения на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Искусственный интеллект в этом устройстве помогает в съёмке и улучшает пользовательский опыт. Например, он может следить за движениями объектов и улучшать качество изображений.

Камера Mate 70 Pro состоит из четырёх модулей: основная камера на 50 Мп с переменной диафрагмой, 40-мегапиксельный сверхширокий объектив, 48-мегапиксельный макрообъектив и 1,5-мегапиксельный мультиспектральный датчик. Задняя камера поддерживает 4-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум, а фронтальная камера имеет 13 Мп.

Аккумулятор ёмкостью 5500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную зарядку на 80 Вт и обратную беспроводную зарядку на 20 Вт. Mate 70 Pro также защищён от воды по стандарту IP68 и поддерживает спутниковую связь для отправки сообщений в экстренных ситуациях.

Среди технологий подключения — Bluetooth 5.2, NFC и GPS. Устройство оборудовано различными датчиками, включая распознавание лиц и датчики движения.

Цены на Huawei Mate 70 Pro следующие:

12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ — 6499 юаней или около 94 000 рублей,

12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ — 6999 юаней или 101 100 рублей,

12 ГБ ОЗУ + 1 ТБ — 7999 юаней или 115 500 рублей

12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ (HarmonyOS NEXT Pioneer Edition) — 6999 юаней или 101 100 рублей.

Huawei Mate 70 Pro+ — это флагманский смартфон с высокими характеристиками и современными функциями.

Mate 70 Pro+ отличается стильным дизайном с задней панелью, выполненной из золотых и серебряных нитей, что придаёт ему премиальный вид. Корпус сделан из титано-базальтового материала, который значительно увеличивает его прочность и устойчивость к падениям.

Смартфон доступен в четырёх цветах: золотисто-серебряный, голубой, белый и чёрный. Его размеры составляют 164,6 x 79,5 x 8,25 мм, а вес — около 226 граммов.

Устройство оснащено 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+ и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Экран поддерживает 1,07 миллиарда цветов и максимальную яркость 2500 нит.

Mate 70 Pro+ работает на HarmonyOS 4.3 и имеет процессор Kirin 9020 вместе с графическим процессором Maleoon 920. Он предлагает 16 ГБ оперативной памяти и варианты хранения на 512 ГБ и 1 ТБ. Искусственный интеллект помогает в различных задачах, включая съёмку и улучшение качества изображений.

Камера Mate 70 Pro+ включает четыре модуля: основную 50-мегапиксельную с переменной диафрагмой, 40-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 48-мегапиксельный макрообъектив и 1,5-мегапиксельный мультиспектральный датчик. Она поддерживает 4-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой зум. Фронтальная камера имеет 13 мегапикселей.

Аккумулятор ёмкостью 5700 мАч поддерживает быструю зарядку на 100 Вт, беспроводную зарядку на 80 Вт и обратную беспроводную зарядку на 20 Вт. У Mate 70 Pro+ также есть новые функции спутниковой связи, позволяющие пользователю оставаться на связи даже без настройки спутниковой связи.

Среди технологий подключения — Bluetooth 5.2, NFC и GPS. Устройство имеет множество датчиков, включая распознавание лиц и жестов.

Цены на Huawei Mate 70 Pro+ следующие:

16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ — 8499 юаней или 122 800 рублей,

16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ — 9499 юаней или 137 200 рублей.

Huawei Mate 70 RS Ultimate Design — это новая премиум-модель в линейке Mate 70, отличающаяся стильным дизайном и высокими характеристиками. Смартфон доступен в белом, чёрном и красном цветах, с уникальным восьмиугольным дизайном задней панели и блестящей титановой рамкой.

Устройство имеет размеры 164,6 x 79,5 x 8,25 мм и весит 251 грамм для чёрной и белой версий, а красная версия весит 256 грамм. Дисплей составляет 6,9 дюймов с разрешением FHD+ и яркостью до 3500 нит, поддерживает 1,07 миллиарда цветов и частоту обновления от 1 до 120 Гц.

Mate 70 RS работает на HarmonyOS 4.3 с процессором Kirin 9020, 16 ГБ оперативной памяти и вариантами встроенной памяти на 512 ГБ или 1 ТБ. Искусственный интеллект предлагает функции, такие как жесты для быстрого создания скриншотов и шумоподавление во время звонков.

Камера включает 50-мегапиксельный основной модуль, 40-мегапиксельный сверхширокий, 48-мегапиксельный макрообъектив и 1,5-мегапиксельный мультиспектральный датчик. Фронтальная камера имеет 13 мегапикселей.

Аккумулятор ёмкостью 5700 мАч поддерживает быструю проводную зарядку на 100 Вт и беспроводную зарядку на 80 Вт. Устройство также включает функцию спутниковой связи и защиту от воды по стандарту IP68.

Цены на Huawei Mate 70 RS Ultimate Design составляют: