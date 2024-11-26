Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 2025 получил ИИ и ценник от 84 тыс. рублей

Huawei MatePad Pro 13.2 2025 — это новый планшет с современным дизайном и мощными функциями. Он представлен как самый большой и мощный в серии MatePad и предлагает множество интересных особенностей.

Планшет имеет размеры 196,1 x 289,1 x 5,5 мм и весит 580 граммов. Он доступен в трёх цветах: Inkstone Black, White и Gold. Устройство оснащено 13,2-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2880 x 1920 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Экран имеет матовое покрытие PaperMatte, что снижает блики и делает изображение мягким.

MatePad Pro 13.2 работает на HarmonyOS 4.3 и предлагает 12 ГБ оперативной памяти с вариантами хранилища на 256 ГБ или 512 ГБ. Среди умных функций — возможность запускать до четырёх приложений одновременно, распознавание таблиц с помощью искусственного интеллекта и создание сводок заметок.

На задней панели установлены две камеры: 13-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная широкоугольная. Фронтальная камера имеет 16 мегапикселей и подходит для видеозвонков. Планшет оснащён аккумулятором ёмкостью 10100 мАч, который поддерживает быструю зарядку.

Также в устройстве есть 3D-радиатор для лучшего охлаждения, двойная спутниковая связь и боковой датчик отпечатков пальцев. Он поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, а также имеет различные датчики для удобства использования.

Цены на Huawei MatePad Pro 13.2 2025 в зависимости от объема памяти варьируются от 5 799 до 7 599 юаней, а этот от 84 000 до 110 000 рублей.