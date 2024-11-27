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Обновлённые «умные» часы HUAWEI оценила в 347 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

HUAWEI анонсировала новую версию своих умных часов — WATCH Ultimate Design Sapphire Edition, которая выполнена из «ультрапремиальных» материалов, таких как цирконий, золото и титан. Компания показала внешний вид часов и озвучила их цену.

Обновлённые "умные" часы HUAWEI оценила в 347 тыс. рублей

Корпус часов сделан из специального сплава на основе циркония, который в 4,5 раза прочнее и в 2,5 раза тверже нержавеющей стали. Безель изготовлен из сапфира и имеет шесть вставок из 18-каратного золота. Браслет сделан из титана aerospace-класса и украшен позолоченными деталями.

По характеристикам часы аналогичны оригинальной модели Watch Ultimate: они имеют 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466×466 пикселей, защищённый сапфировым стеклом. Корпус имеет защиту от воды по стандарту 10ATM и сертификацию ISO 22810 и EN 13319.

Обновлённые "умные" часы HUAWEI оценила в 347 тыс. рублей

Функция Expedition Mode позволяет использовать детализированные офлайн-карты для навигации. Часы могут измерять уровень стресса, пульс, количество кислорода в крови и снимать ЭКГ. Время работы обеспечивается аккумулятором на 530 мАч, который позволяет устройству работать до восьми дней при высокой нагрузке и до 14 дней при умеренном использовании.

Цена HUAWEI Watch Ultimate Design Sapphire Edition в Китае составляет 347 тыс. рублей в эквиваленте.

Обновлённые "умные" часы HUAWEI оценила в 347 тыс. рублей Обновлённые "умные" часы HUAWEI оценила в 347 тыс. рублей Обновлённые "умные" часы HUAWEI оценила в 347 тыс. рублей Обновлённые "умные" часы HUAWEI оценила в 347 тыс. рублей

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