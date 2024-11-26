Huawei представила складной Mate X6 и оценила его от 188 000 рублей

В рамках сегодняшней презентации китайская корпорация представила не только линейку флагманов, но и Huawei Mate X6 — это новый складной телефон, который выделяется своими современными технологиями и дизайном.

Он доступен в пяти цветах: Nebula Gray, Nebula White, Obsidian Black, Universal Red и Deep Sea Blue. Устройство выполнено с использованием прочной базальтовой архитектуры, что делает его тонким и лёгким.

В разложенном состоянии Mate X6 имеет высоту 156,6 мм, ширину 73,78 мм и толщину 4,6 мм, а в сложенном — 9,85 мм. Весит он около 239 граммов.

Смартфон оснащён двумя экранами: основным 7,93-дюймовым с разрешением 2440 x 2240 пикселей и внешним 6,45-дюймовым с разрешением 2440 x 1080 пикселей. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц и обеспечивают высокую яркость.

Внутри Mate X6 работает на HarmonyOS NEXT, с 12 ГБ оперативной памяти и вариантами хранения на 256 ГБ или 512 ГБ. Коллекционное издание предлагает 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Устройство обладает различными функциями искусственного интеллекта, такими как режим Celia для работы с документами и возможность создания скриншотов с помощью жестов.

Камера включает четыре модуля: основную 50-мегапиксельную с переменной диафрагмой, 40-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 48-мегапиксельный телеобъектив с оптическим зумом и 1,5-мегапиксельный мультиспектральный датчик. Фронтальная камера имеет 8 мегапикселей.

Аккумулятор Mate X6 имеет ёмкость 5110 мАч, а в коллекционном издании — 5200 мАч. Поддерживается быстрая зарядка на 66 Вт и беспроводная зарядка на 50 Вт.

Цены на Huawei Mate X6 следующие: