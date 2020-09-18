Презентация новых смартфонов от американской компании ожидалась на ежегодном мероприятии Apple, но на нем устройства показывать не стали.

Когда официально дебютируют новые iPhone 12 пока неизвестно, но информация об их стоимости регулярно появляется в Сети.

Ранее были данные, что смартфоны получат цены немного выше, чем прошлогодние модели, а удержать такую стоимость производитель якобы смог за счет комплекта, в котором отказались от наушников и зарядного устройства.

При этом новые данные инсайдеров указывают на то, что Apple увеличила стоимость iPhone 12 до анонса, так как сохранить ее на прошлогоднем уровне оказалось невозможно.

Если верить источникам, то стартовая цена iPhone 12 составит 749 долларов, вместо 699 долларов, как у прошлогодней модели.

При этом даже по такой цене Apple не предоставит в комплекте зарядное устройство и наушники. Вместо этого зарядка на 20 Вт будет предлагаться на рынке отдельно.