Меню
Поиск

USD/RUB: 75.19 EUR/RUB: 88.63 BTC/USD: 8756.9

18 октября : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Apple увеличила стоимость iPhone 12 до анонса

18.09.2020 13:26

Презентация новых смартфонов от американской компании ожидалась на ежегодном мероприятии Apple, но на нем устройства показывать не стали.
Когда официально дебютируют новые iPhone 12 пока неизвестно, но информация об их стоимости регулярно появляется в Сети.

Ранее были данные, что смартфоны получат цены немного выше, чем прошлогодние модели, а удержать такую стоимость производитель якобы смог за счет комплекта, в котором отказались от наушников и зарядного устройства.

Apple представила бюджетную модель часов Apple Watch SE

При этом новые данные инсайдеров указывают на то, что Apple увеличила стоимость iPhone 12 до анонса, так как сохранить ее на прошлогоднем уровне оказалось невозможно.

Если верить источникам, то стартовая цена iPhone 12 составит 749 долларов, вместо 699 долларов, как у прошлогодней модели.

При этом даже по такой цене Apple не предоставит в комплекте зарядное устройство и наушники. Вместо этого зарядка на 20 Вт будет предлагаться на рынке отдельно.

Apple презентовала смарт-часы Watch Series 6 нового поколения

Apple представила новый iPad Air с дисплеем от края до края и Touch ID в кнопке питания

Apple представила обновленную версию iOS 14

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги