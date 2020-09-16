Все, что вам нужно знать об обновлении iOS 14

Все знают что новые продукты от Apple достаточно дороги, по этому самый простой способ ощутить инновации от Apple это обновить операционную систему своего айфона. Ведь обновление iOS 14 может установиться на вашу текущую модель — бесплатно. Даже если это iPhone 6s выпущенный 5 лет назад.

Apple в iOS 14 будет включать новую функцию под названием «Библиотека приложений», которая автоматически организует приложения на главном экране, поэтому вам не придется пролистывать несколько страниц, чтобы найти то, что вы ищете.

Входящие звонки больше не будут занимать ваш экран

Apple наконец решила главную проблему для пользователей: входящие звонки больше не будут занимать ваш экран на устройствах iOS, включая iPhone и iPad. Вместо этого они будут отображаться в виде баннера в верхней части экрана.

Переводчик

Новое приложение Translate может переводить текст и аудио на 11 различных языков, включая английский, испанский, французский и китайский.

Цифровые ключи от машины

Apple представили новый инструмент, который позволит людям использовать iPhone или Apple Watch для разблокировки и запуска автомобиля. Первоначально он будет доступен только с новым BMW 5 серии 2021 года.

Цифровые ключи от машины также можно передать другим людям, например членам семьи, с помощью сообщений.

Новое поколение технологии позволит пользователям разблокировать автомобили, не вынимая iPhone из кармана. Ожидается, что он будет доступен в следующем году.

AirPods

Популярные беспроводные наушники Apple позволяют более плавно переключаться между устройствами и звуком. Например, пользователи могут закончить аудиокнигу, а затем взять свой iPad и посмотреть телешоу. Когда кто-то звонит, звук автоматически переключается на звонок.

В более дорогой версии Pro теперь будет новая функция, называемая «пространственный звук», которая призвана воспроизвести объемный звук или впечатление от кинотеатра.

Смотрите видео, параллельно с другими делами

Функция «Картинка в картинке» позволяет пользователям продолжать смотреть видео или принимать вызовы FaceTime, переключаясь на другие приложения, такие как iMessage. Пользователи также могут перемещать видео по экрану или скрывать его, но продолжать слушать звук.

Мини-приложения

Apple упрощает поиск и доступ к новым приложениям с помощью функции App Clips. Он предлагает небольшую часть приложения для использования в тот момент, когда это необходимо, будь то заказ скутера по требованию или гамбургера из ресторана. Эти приложения имеют небольшой размер и интегрируются с Apple Pay. Затем пользователи могут выбрать загрузку полной версии приложения из App Store.

Доступ к новым функциям можно получить, отсканировав новый код App Clip или используя QR. Им также можно поделиться в сообщениях или через веб-браузер Safari.