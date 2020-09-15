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Apple презентовала смарт-часы Watch Series 6 нового поколения

15.09.2020 20:37

Apple только что анонсировала Apple Watch Series 6 во время специального мероприятия в сентябре. Новое поколение Apple Watch сохраняет тот же дизайн, что и модели Series 4 и Series 5, но с внутренними улучшениями и новой отделкой, включая добавление датчика оксиметра.

Apple презентовала смарт-часы Watch Series 6 нового поколения

Apple Watch Series 6 заменяет Apple Watch Series 5 улучшениями по сравнению с прошлогодними моделями. Apple Watch этого года очень похожи на предыдущие модели, они доступны в размерах 40 мм и 44 м с постоянно включенным дисплеем Retina.

Apple представила новый ремешок Solo Loop для Apple Watch

Apple Watch Series 6 оснащены датчиком оксиметра, который способен измерять уровень кислорода в крови.

Уровень кислорода в крови от 95% до 100% считается здоровым; уровень кислорода в крови ниже 80% может привести к нарушению работы сердца и мозга. Риск остановки дыхания или сердца является обычным после продолжающегося низкого насыщения крови кислородом. Если Apple Watch обнаруживает, что уровень кислорода в крови ниже определенного порога, он запускает уведомление для пользователя.

Apple Watch Series 6 оснащены новым более быстрым чипом S6 с более высокой производительностью и новыми датчиками, включая высотомер. Apple Watch Series 6 также поставляется с несколькими новыми циферблатами, включая новую тему Memoji.

Apple Watch Series 6 будут доступны в магазинах по цене от 399 долларов за алюминиевую модель с GPS-приемником 40 мм. Предварительные заказы начинаются сегодня в США и других странах.

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