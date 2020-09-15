Apple представила новый iPad Air с дисплеем от края до края и Touch ID в кнопке питания

Меню
Поиск

USD/RUB: 74.71 EUR/RUB: 88.58 BTC/USD: 8756.9

15 октября : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Apple представила новый iPad Air с дисплеем от края до края и Touch ID в кнопке питания

15.09.2020 21:55

Apple официально представила свой последний iPad Air с совершенно новым дизайном и дисплеем от края до края. Новый iPad Air оснащен 10,9-дюймовым дисплеем Liquid Retina с широким цветовым охватом P3, True Tone и ламинированным покрытием. Touch ID находится в кнопке питания.

Apple представила новый iPad Air с дисплеем от края до края и Touch ID в кнопке питания

Новый iPad Air также отличается «огромным скачком в производительности» благодаря новейшему процессору A14 Bionic. «Первый в отрасли, использующий революционную 5-нанометровую технологию», — заявляет Apple. ЦП стал на 40% быстрее, производительность графического процессора увеличилась на 30%, производительность машинного обучения также улучшилась благодаря новому нейронному движку.

Новый iPad Air имеет дизайн, похожий на iPad Pro, с 10,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2360 × 1640 с полным ламинированием, широкой цветовой гаммой P3, True Tone и антибликовым покрытием. Он также имеет возможность подключения USB-C и обновленную акустическую систему.

Что касается аксессуаров, iPad Air поддерживает Apple Pencil второго поколения и Magic Keyboard. Новый iPad Air будет доступен в следующем месяце по цене от 599 долларов.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги