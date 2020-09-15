Apple представила новый iPad Air с дисплеем от края до края и Touch ID в кнопке питания

Apple официально представила свой последний iPad Air с совершенно новым дизайном и дисплеем от края до края. Новый iPad Air оснащен 10,9-дюймовым дисплеем Liquid Retina с широким цветовым охватом P3, True Tone и ламинированным покрытием. Touch ID находится в кнопке питания.

Новый iPad Air также отличается «огромным скачком в производительности» благодаря новейшему процессору A14 Bionic. «Первый в отрасли, использующий революционную 5-нанометровую технологию», — заявляет Apple. ЦП стал на 40% быстрее, производительность графического процессора увеличилась на 30%, производительность машинного обучения также улучшилась благодаря новому нейронному движку.

Новый iPad Air имеет дизайн, похожий на iPad Pro, с 10,9-дюймовым дисплеем с разрешением 2360 × 1640 с полным ламинированием, широкой цветовой гаммой P3, True Tone и антибликовым покрытием. Он также имеет возможность подключения USB-C и обновленную акустическую систему.

Что касается аксессуаров, iPad Air поддерживает Apple Pencil второго поколения и Magic Keyboard. Новый iPad Air будет доступен в следующем месяце по цене от 599 долларов.