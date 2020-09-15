Представлены новые дешевые часы Watch Series SE от Apple

Apple сегодня представила новые Apple Watch SE. Новые Apple Watch SE имеют тот же дизайн, что и Apple Watch Series 4 и новее, но они оснащены чипом S5, встроенным компасом и предустановленными watchOS 7.

Новые Apple Watch SE будут доступны в версиях 40 мм и 44 мм с GPS и сотовой связью. Он поставляется с новыми ремешками и циферблатами, а также с Apple Watch Series 6.

Apple Watch SE будут доступны в магазинах по цене от 279 долларов за алюминиевую модель с GPS-приемником 40 мм. Предварительные заказы начинаются сегодня в США и других странах.