Samsung презентует 5 новых устройств 5 августа

Представители компании Samsung рассказали, сколько новинок они планируют презентовать на мероприятии с названием Galaxy Unpacked.

Это мероприятие будет проходить 5 августа, и как рассказали в компании, на нем будет представлено 5 новых устройств.

Конкретно новинки озвучены не были, но уже достоверно известно, что речь идет о моделях Galaxy Z Flip 5G и Galaxy Z Fold 2 и флагманской линейке смартфонов Galaxy Note20.

Помимо этого, производитель еще представит умные часы Galaxy Watch 3 и беспроводные наушники Galaxy Buds Live.