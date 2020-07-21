Samsung презентует 5 новых устройств 5 августа

Samsung презентует 5 новых устройств 5 августа21.07.2020 20:38
Представители компании Samsung рассказали, сколько новинок они планируют презентовать на мероприятии с названием Galaxy Unpacked.
Это мероприятие будет проходить 5 августа, и как рассказали в компании, на нем будет представлено 5 новых устройств.
Конкретно новинки озвучены не были, но уже достоверно известно, что речь идет о моделях Galaxy Z Flip 5G и Galaxy Z Fold 2 и флагманской линейке смартфонов Galaxy Note20.
Помимо этого, производитель еще представит умные часы Galaxy Watch 3 и беспроводные наушники Galaxy Buds Live.
Названы цены Samsung Galaxy Note20, Note20 Ultra и складного Fold 2
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