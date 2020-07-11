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Складной Samsung Galaxy Z Flip 5G показали в официальном видео

11.07.2020 20:01

В Сети появился короткий видеоролик, который выпустила компания Samsung. Складной Samsung Galaxy Z Flip 5G показали в официальном видео
В рекламном видео анонсируют раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 5G в цвете Mystic Bronze. Это будет один из нескольких вариантов в цветовой гамме.

По сути это та же раскладушка, но будет отличаться наличием другого процессора.

В частности, в модели установят процессор Snapdragon 865+, которые поддерживает сети пятого поколения.

Кроме этого, отличием станет толщина новинка, которая окажется на 0,5 мм больше.

Напомним, что презентация Samsung Galaxy Z Flip 5G, а также других продуктов компании состоится 5 августа.

 

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