Складной Samsung Galaxy Z Flip 5G показали в официальном видео

В Сети появился короткий видеоролик, который выпустила компания Samsung.

В рекламном видео анонсируют раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 5G в цвете Mystic Bronze. Это будет один из нескольких вариантов в цветовой гамме.

По сути это та же раскладушка, но будет отличаться наличием другого процессора.

В частности, в модели установят процессор Snapdragon 865+, которые поддерживает сети пятого поколения.

Кроме этого, отличием станет толщина новинка, которая окажется на 0,5 мм больше.

Напомним, что презентация Samsung Galaxy Z Flip 5G, а также других продуктов компании состоится 5 августа.