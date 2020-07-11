Складной Samsung Galaxy Z Flip 5G показали в официальном видео

Складной Samsung Galaxy Z Flip 5G показали в официальном видео11.07.2020 20:01
В Сети появился короткий видеоролик, который выпустила компания Samsung.
В рекламном видео анонсируют раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 5G в цвете Mystic Bronze. Это будет один из нескольких вариантов в цветовой гамме.
По сути это та же раскладушка, но будет отличаться наличием другого процессора.
В частности, в модели установят процессор Snapdragon 865+, которые поддерживает сети пятого поколения.
Кроме этого, отличием станет толщина новинка, которая окажется на 0,5 мм больше.
Напомним, что презентация Samsung Galaxy Z Flip 5G, а также других продуктов компании состоится 5 августа.
New post at Patreon: «Samsung Galaxy Z Flip 5G, Mystic Bronze — 360 Spin» [https://t.co/qcEu4M4Vfz] pic.twitter.com/2hbpUmjEff
— Evan Blass (@evleaks) July 2, 2020
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