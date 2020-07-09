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Samsung Galaxy Note20 Ultra впервые показали на видео

09.07.2020 13:37

А несколько дней назад в Сети распространили живые фотографии новинки, которая официально дебютирует 5 августа.
Источником видеоролика стал инсайдер Jimmy is Promo, а он же ранее публиковал и фотографии. В видео показали, каким будет финальный дизайн смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra.

В видеоролике можно заменить, что основная камера достаточно сильно выпирает из корпуса, а в целом смартфон имеет более округлые формы без острых граней.

Рамки вокруг дисплея уменьшились, также как и отверстие под фронтальную камеру. В смартфоне будет установлен 6,87-дюймовый экран, который получит частоту обновления 120 Гц.

Работать модель будет на базе процессора Snapdragon 865. Оперативной памяти окажется 12 ГБ, а аккумулятор получит емкость 4 500 мАч.

Кроме этого, в смартфоне предложат основную камеру с главным датчиком на 108 Мп.

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