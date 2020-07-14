Раскрыты основные характеристики грядущего Samsung Galaxy Z Fold 2

Зарубежный источник выяснил основные характеристики нового складного смартфона, который наряду с другими новинками корейской компании будет представлен 5 августа.

Новый аппарат, который по сути станет преемником Galaxy Fold, выйдет под названием Samsung Galaxy Z Fold 2. В этой модели основной экран будет иметь диагональ 7,7 дюйма.

Покроет его очень тонкое защитное стекло. К слову дисплей получит частоту обновления 120 Гц. В сложенном состоянии пользователю будет доступен 6,23-дюймовый дисплей и селфи-камера с модулем на 10 Мп.

Основная камера получит три датчика, среди которых сенсоры разрешением 12, 12 и 64 Мп. Также сообщается о наличии в смартфоне аккумуляторов с суммарной емкостью 4 365 мАч.

Он получит поддержку 25-ватной зарядки, 15-ватной беспроводной зарядки и такой же мощности реверсивную зарядку.

Что касается процессора, то это будет Snapdragon 865+, а встроенной памяти окажется 256 или 512 ГБ.