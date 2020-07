Наушники-«бобы» Samsung Galaxy Buds Live показали в промо-роликах

В Сети компания Samsung распространила несколько видеороликов, посвященных анонсу новых наушников.

Первые упоминания о таких наушниках появились еще в начале года, а теперь в компании официально подтвердили их скорый дебют.

Официально беспроводные наушники с необычной формой будут представлены на большом мероприятии 5 августа, где также покажут и другие новинки.

Новый аксессуар получит название Samsung Galaxy Buds Live и будет представлен на рынке в трех расцветках, среди которых Mystic Bronze, Black и White.

В наушниках, выполненных в форме фасоли, предложат активную систему шумоподавления. Других официальных подробностей пока нет.

Но есть предположение, что стоимость новинки составит не более 150 долларов.

Experience the new power of sound. Unpacked on August 5, 2020.

Visit https://t.co/ca2XTlBGnt to watch the #SamsungEvent pic.twitter.com/JGPp0kLDY3

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 17, 2020