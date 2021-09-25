Полный обзор iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Рецензенты были впечатлены дисплеем ProMotion и временем автономной работы iPhone 13 Pro, но в целом считали, что это всего лишь повторное обновление по сравнению с прошлогодним iPhone 12 Pro.

Дитер Бон из Verge сказал, что Apple проделала «отличную работу» с реализацией дисплея ProMotion на моделях iPhone 13 Pro, комментируя, что «когда я прокручиваю на iPhone 13 Pro, текст остается читаемым, а не размытым. Движение по экрану стало более плавным».

Джоанна Стерн из Wall Street Journal заявила, что все четыре модели iPhone 13 служат как минимум на час дольше, чем эквивалентные модели iPhone 12, при этом значительно улучшилась линейка.

Некоторые обозреватели, такие как Патрик Холланд из CNET, были особенно впечатлены новым кинематографическим режимом, который доступен на всех четырех моделях iPhone 13, называя эффект «драматическим и впечатляющим», даже если для этого действительно требуется «хорошее количество света». работать лучше всего».

Дизайн

С запуском iPhone 12 Apple покончила с закругленными краями, которые использовались для iPhone со времен iPhone 6, вместо этого приняв дизайн с плоскими сторонами с квадратными краями, внешний вид которых восходит к iPhone 4 и 5 и соответствует iPad Pro.

Apple использует тот же дизайн с плоскими краями для всей линейки iPhone 13, и модели iPhone 13 выглядят почти так же, как модели iPhone 12, которые они заменяют. Дизайн с плоскими краями кажется одновременно современным и знакомым, потому что это дизайн, который Apple использовала в прошлом.

IPhone 13 Pro и Pro Max имеют полностью стеклянную переднюю часть и текстурированную заднюю часть из стекла , которые окружают рамку из блестящей хирургической нержавеющей стали. Apple подобрала раму из нержавеющей стали к цвету стекла на задней панели для создания бесшовного образа.

На передней панели iPhone 13 Pro и Pro Max по-прежнему есть выемка, в которой находятся камера TrueDepth, динамик и микрофон. В этом году выемка меньше, что позволяет использовать большую часть дисплея.

Полосы антенны расположены вверху и по бокам телефона, вместе со стандартной кнопкой питания справа и кнопками регулировки громкости слева. Под кнопкой питания находится антенна 5G mmWave, функция, которая ограничена моделями для США, которые имеют поддержку mmWave.

В моделях iPhone 13 Pro есть отверстия для динамиков и микрофоны внизу, а также порт Lightning для зарядки. Слот для SIM-карты расположен на левой стороне устройства.

Квадратный выступ камеры расположен на задней панели моделей iPhone 13 Pro, и есть установка камеры с тремя объективами. У iPhone 13 Pro и Pro Max выпуклости камеры больше, чем у моделей iPhone 12 Pro, и увеличение размера наиболее заметно на iPhone 13 Pro.



Размеры

Как и модели iPhone 12 Pro, модели iPhone 13 Pro имеют размеры 6,1 и 6,7 дюйма, при этом 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max позиционируется как самый большой iPhone от Apple. IPhone 13 Pro и Pro Max толще, чем модели iPhone 12 Pro, а также немного тяжелее.

IPhone 13 Pro имеет высоту 5,78 дюйма (146,7 мм), ширину 2,82 дюйма (71,5 мм) и толщину 0,30 дюйма (7,65 мм), в то время как iPhone 13 Pro Max имеет высоту 6,33 дюйма (160,8 мм), 3,07 дюйма. дюймов шириной (78,1 мм) и толщиной 0,30 дюйма (7,65 мм).

Что касается веса, iPhone 13 Pro весит 7,19 унции (204 грамма), а iPhone 13 Pro Max весит 8,46 унции (240 граммов).

Цвета

Обе модели iPhone 13 Pro выпускаются в цветах Graphite, Gold, Silver и Sierra Blue. Sierra Blue — это более светлый синий цвет, пришедший на смену прошлогоднему оттенку Pacific Blue.

Водостойкость

IPhone 13 Pro и Pro Max имеют степень водонепроницаемости IP68. Смартфоны способны выдерживать глубину до шести метров (19,7 футов) до 30 минут, что идентично моделям iPhone 12 Pro.

В номере IP68 цифра 6 означает устойчивость к пыли (и означает, что iPhone 13 Pro может противостоять грязи, пыли и другим твердым частицам), а цифра 8 означает водонепроницаемость. IP6x — это наивысший из существующих рейтингов пыленепроницаемости. Обладая степенью водонепроницаемости IP68, iPhone 13 Pro может выдержать брызги, дождь и случайное воздействие воды, но по возможности следует избегать преднамеренного воздействия воды.

Согласно Apple, водо- и пыленепроницаемость не является постоянным условием и может со временем ухудшиться в результате нормального износа. Гарантия Apple не распространяется на повреждения, вызванные жидкостью, а это значит, что лучше соблюдать осторожность, когда речь идет о контакте с жидкостью.

Дисплей

Все модели iPhone 13 оснащены одним и тем же дисплеем OLED Super Retina XDR, который является гибким и вставляется прямо в корпус каждого устройства.

Коэффициент контрастности 2000000:1 обеспечивает более черный черный и более яркий белый, а максимальная яркость — до 1200 нит для фотографий HDR, видео, телешоу и фильмов. Типичная максимальная яркость составляет 1000 нит для моделей Pro и 800 нит для стандартных моделей iPhone 13. Apple заявляет, что на открытом воздухе дисплей на 25 процентов ярче.

6,1-дюймовый iPhone 13 Pro имеет разрешение 2532 x 1170 с 460 пикселей на дюйм, а 6,7-дюймовый iPhone 13 Pro Max имеет разрешение 2778 x 1284 с 458 пикселей на дюйм.

Широкая цветовая поддержка обеспечивает яркие, реалистичные цвета, а функция True Tone подбирает баланс белого дисплея в соответствии с окружающим освещением, создавая впечатление от просмотра, как на бумаге, что облегчает работу глаз.

Также есть олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев, и поддержка Haptic Touch, которая обеспечивает тактильную обратную связь при взаимодействии с дисплеем.

Меньшая выемка

Apple уменьшила размер выемки, в которой находится система камер TrueDepth, и она на 20 процентов меньше ширины выемки, используемой в предыдущих моделях iPhone. Сравнение iPhone 12 и iPhone 13 подтвердило, что новая выемка, хотя и менее широкая, лишь немного выше предыдущей.

Сравнение iPhone 13 и iPhone 12

Хотя Apple уменьшила ширину выемки, чтобы предложить больше места на экране, iOS, похоже, не использует преимущества этой дополнительной области. На более крупном iPhone 13 Pro Max есть достаточно места для отображения процента заряда батареи в правой части выемки, но эта функция дисплея не входит в комплект.

Модели iPhone 13 Pro имеют подсветку дисплея с низким энергопотреблением, что позволило Apple впервые реализовать технологию ProMotion. ProMotion, впервые представленный в iPad Pro в 2018 году, предлагает адаптивную частоту обновления от 10 Гц до 120 Гц.

Частота обновления дисплея меняется в зависимости от того, что на экране. Поэтому, если вы читаете статический веб-сайт, iPhone будет использовать более низкую частоту обновления, но если вы играете в игру, смотрите фильм или прокручиваете контент, вы увидите более высокие частоты обновления 120 Гц, которые обеспечивают более плавное и более отзывчивый опыт.

Технология ProMotion может даже ускоряться и замедляться, чтобы соответствовать скорости прокрутки на экране.

Керамический щит

Apple продолжает использовать материал «Ceramic Shield», который обеспечивает лучшую защиту от падений для моделей iPhone 13. Крышка дисплея Ceramic Shield изготовлена ​​путем вливания нанокерамических кристаллов в стекло. Керамические кристаллы были обработаны для оптимизации четкости при сохранении прочности, с дисплеем, созданным в партнерстве с Corning.

Согласно Apple, Ceramic Shield прочнее, чем стекло любого смартфона, благодаря двойному ионному обмену, обеспечивающему защиту от царапин и повседневного износа.

Бионический чип A15

Во всех моделях iPhone 13 используется новый чип Apple A15, который обеспечивает повышение производительности и эффективности по сравнению с чипом A14, используемым в iPhone 12. Apple называет чип A15 в моделях iPhone 13 Pro «самым быстрым в мире чипом для смартфонов» с двумя производительными ядрами. и четыре ядра эффективности.

Чип A15 в iPhone 13 Pro и Pro Max оснащен 5-ядерным графическим процессором, который представляет собой одно дополнительное ядро ​​графического процессора, чем доступно в стандартных моделях iPhone 13. Apple заявляет, что модели iPhone 13 Pro предлагают на 50 процентов более высокую графическую производительность, чем любой другой чип для смартфонов, что было подтверждено в тестах Geekbench, сравнивающих графический процессор iPhone 13 Pro с графическим процессором iPhone 12 Pro. Для сравнения, модели iPhone 13 предлагают на 15 процентов более высокую графическую производительность.

Что касается ЦП, все модели iPhone 13 предлагают одинаковые возможности и примерно на 10% быстрее в одноядерном режиме и примерно на 18% в многоядерном режиме по сравнению с моделями iPhone 12.

Нейронный двигатель

16-ядерный Neural Engine способен выполнять до 15,8 триллионов операций в секунду и поддерживает такие функции, как Cinematic Mode и Smart HDR 4.

Модели iPhone 13 Pro имеют 6 ГБ оперативной памяти, а модели iPhone 13 — 4 ГБ. Оперативная память не изменилась с iPhone 12 на iPhone 13, а модели iPhone 12 и 12 Pro также имели 4 ГБ и 6 ГБ ОЗУ соответственно.

Пространство для хранения

Все модели iPhone 13 начинаются с 128 ГБ памяти, а iPhone 13 Pro и Pro Max можно заказать с объемом памяти до 1 ТБ, что является новым максимумом.

Камера TrueDepth и Face ID

Для целей биометрической аутентификации iPhone 13 Pro и Pro Max используют Face ID, систему распознавания лиц, которая была впервые представлена ​​в 2017 году. Компоненты Face ID размещены в системе камеры TrueDepth в вырезе дисплея, который в этом году стал меньше.

Face ID используется в задачах iOS для разблокировки iPhone, предоставления доступа к сторонним приложениям, защищенным паролем, подтверждения покупок приложений и аутентификации платежей Apple Pay.

Face ID работает через набор датчиков и камер. Точечный проектор проецирует более 30 000 невидимых инфракрасных точек на поверхность кожи для создания трехмерного изображения лица, отображающего изгибы и плоскости каждого лица, причем сканирование считывается инфракрасной камерой.

Карта глубины лица передается на чип A15, где она преобразуется в математическую модель, которую iPhone использует для аутентификации личности. Face ID работает при слабом освещении и в темноте, а также со шляпами, бородой, очками, солнцезащитными очками, шарфами и другими аксессуарами, которые частично закрывают лицо.

Для масок лица, которые не работают с Face ID, для удобства есть функция «Разблокировать с помощью Apple Watch». Разблокировка с помощью Apple Watch позволяет пользователям iPhone использовать разблокированные и аутентифицированные Apple Watch в качестве вторичной меры аутентификации для разблокировки своих устройств при ношении маски. Его нельзя использовать для аутентификации покупок в Apple Pay или App Store, а также он не может разблокировать приложения, для которых требуется сканирование Face ID. В этих ситуациях необходимо удалить маску или вместо нее использовать код доступа.

Особенности фронтальной камеры

В дополнение к функции распознавания лиц, 12-мегапиксельная камера f / 2.2 в системе камер TrueDepth также является фронтальной камерой для селфи / FaceTime со многими из тех же функций, которые доступны для задней камеры.

Благодаря чипу A15 модели iPhone 13 Pro поддерживают многие фотографические возможности, доступные с задними камерами, включая ночной режим для селфи, Smart HDR 4, запись Dolby Vision HDR и Deep Fusion, а также ProRes и новый Cinematic Режим для захвата видео с изменением глубины резкости как в кино.

Поддерживаются запись видео 4K, видео QuickTake, замедленное видео, портретный режим, портретное освещение и новая функция фотографических стилей для выборочного применения правок.

Задние камеры с тремя объективами

‌IPhone 13 Pro и Pro Max включают в себя систему с тремя объективами с телеобъективом 77 мм с шестью элементами f / 2,8, широкоугольным объективом 26 мм с семью элементами f / 1,5 и сверхширокоугольным объективом с шестью элементами f / 1.8 на 13 мм.

И широкоугольный, и телеобъектив поддерживают двойную оптическую стабилизацию изображения, а широкоугольный объектив поддерживает оптическую стабилизацию изображения со сдвигом датчика.

Широкоугольный объектив имеет более широкую диафрагму, которая пропускает в 2,2 раза больше света, и самый большой датчик на iPhone. Он поддерживает широкий захват цветов.

Сверхширокоугольный объектив имеет более широкую диафрагму, более быстрый датчик и автофокус. Обновленный объектив улавливает на 92% больше света, что должно значительно улучшить качество, а также включает в себя коррекцию объектива для учета искажений, вызванных сверхшироким полем зрения.

Телеобъектив 77 мм имеет 3-кратный оптический зум по сравнению с 2,5-кратным в 12 Pro Max, а с добавлением сверхширокоугольного объектива имеется 6-кратный оптический зум и поддержка 15-кратного цифрового зума.

Также есть сканер LiDAR, которого нет на iPhone 13 и 13 mini.

Особенности камеры

Макросъемка — сверхширокоугольная камера на моделях Pro может фокусироваться на расстоянии 2 см, что делает ее идеальной для макросъемки. Вы можете снимать макросъемку или макросъемку, включая замедленную съемку и покадровую съемку.

— сверхширокоугольная камера на моделях Pro может фокусироваться на расстоянии 2 см, что делает ее идеальной для макросъемки. Вы можете снимать макросъемку или макросъемку, включая замедленную съемку и покадровую съемку. Smart HDR 4 — распознает до четырех человек в сцене и оптимизирует контраст, освещение и даже оттенки кожи для каждого человека, чтобы каждый выглядел как можно лучше.

— распознает до четырех человек в сцене и оптимизирует контраст, освещение и даже оттенки кожи для каждого человека, чтобы каждый выглядел как можно лучше. Фотографические стили . Фотографические стили — это умные настраиваемые фильтры, которые могут делать такие вещи, как усиление или отключение цветов, не влияя на оттенок кожи. Стили применяются к изображению выборочно, в отличие от фильтра, применяемого ко всему изображению. Фотографические стили включают Яркий (усиление цветов), Насыщенный контраст (более темные тени и более глубокие цвета), Теплый (подчеркивает золотистый оттенок) или Холодный (подчеркивает синие оттенки). Тон и теплоту можно настроить для каждого стиля, поэтому вы можете получить именно тот вид, который вам нужен.

. Фотографические стили — это умные настраиваемые фильтры, которые могут делать такие вещи, как усиление или отключение цветов, не влияя на оттенок кожи. Стили применяются к изображению выборочно, в отличие от фильтра, применяемого ко всему изображению. Фотографические стили включают Яркий (усиление цветов), Насыщенный контраст (более темные тени и более глубокие цвета), Теплый (подчеркивает золотистый оттенок) или Холодный (подчеркивает синие оттенки). Тон и теплоту можно настроить для каждого стиля, поэтому вы можете получить именно тот вид, который вам нужен. Ночной режим — снимает серию изображений в течение нескольких секунд и объединяет их вместе, чтобы можно было фотографировать в условиях очень низкой освещенности. Ночной режим на моделях Pro работает с портретным режимом благодаря сканеру LiDAR и со всеми тремя объективами.

— снимает серию изображений в течение нескольких секунд и объединяет их вместе, чтобы можно было фотографировать в условиях очень низкой освещенности. Ночной режим на моделях Pro работает с портретным режимом благодаря сканеру LiDAR и со всеми тремя объективами. Deep Fusion — работает в условиях среднего и низкого освещения и подчеркивает текстуру и детали изображения.

— работает в условиях среднего и низкого освещения и подчеркивает текстуру и детали изображения. Портретный режим — удерживает объект фотографии в фокусе, размывая фон.

— удерживает объект фотографии в фокусе, размывая фон. Портретное освещение — изменяет освещение фотографий в портретном режиме с такими эффектами, как «Естественный», «Студия», «Контур», «Этап», «Сценический моно», «Высокий ключ».

— изменяет освещение фотографий в портретном режиме с такими эффектами, как «Естественный», «Студия», «Контур», «Этап», «Сценический моно», «Высокий ключ». Вспышка True Tone — Вспышка True Tone — это встроенная вспышка, которая предназначена для соответствия окружающему освещению, поэтому при использовании не нарушает баланс белого на фотографии.

— Вспышка True Tone — это встроенная вспышка, которая предназначена для соответствия окружающему освещению, поэтому при использовании не нарушает баланс белого на фотографии. Панорама — делает панорамные снимки с разрешением до 63 мегапикселей.

— делает панорамные снимки с разрешением до 63 мегапикселей. ProRAW — позволяет пользователям делать профессионально выглядящие фотографии в формате ProRAW.

— позволяет пользователям делать профессионально выглядящие фотографии в формате ProRAW. Режим серийной съемки — позволяет снимать сразу серию изображений, что удобно для съемки динамичных сцен.

Запись видео

Модели iPhone 13 Pro поддерживают запись видео в формате 4K с частотой 24, 25, 30 и 60 кадров в секунду, а также запись видео HDR с Dolby Vision со скоростью 4K до 60 кадров в секунду. Также доступны запись видео 1080p и 720p.

Позже в этом году Apple планирует представить поддержку записи видео ProRes, который используется для фильмов, рекламных роликов и других профессиональных приложений. ProRes предлагает высокую точность цветопередачи и низкое сжатие, поэтому размеры файлов большие.

Запись видео ProRes доступна до 4K со скоростью 30 кадров в секунду, но обратите внимание, что для этой опции требуется как минимум 256 ГБ памяти. Те, у кого есть модели iPhone 13 Pro 128 ГБ, будут ограничены записями ProRes с разрешением 1080p и 30 кадрами в секунду.

В моделях iPhone 13 предлагается новый кинематографический режим, в котором используется фокусировка стойки для плавного переключения фокуса с одного объекта на другой при захвате видео. Он удерживает фокус на объекте, размывая фон, и может автоматически изменять фокус, когда новый объект собирается войти в сцену. Размытие и фокус можно настроить после захвата видео, а также через приложение «Фотографии». Кинематографический режим работает с камерами Wide, Telephoto и TrueDepth и поддерживает Dolby Vision HDR.

Другие функции видео включают видео QuickTake, аудио-зум, таймлапс, ночной режим таймлапс, режим непрерывной автофокусировки, 9-кратный цифровой зум и возможность делать 8-мегапиксельные фотографии при записи видео 4K.

Срок службы батареи

Apple улучшила время автономной работы всей линейки iPhone 13 благодаря чипу A15 и батареям большего размера. Батареи iPhone 13 Pro хватает на 1,5 часа дольше, чем у iPhone 12 Pro, а батареи iPhone 13 Pro Max хватает на 2,5 часа дольше, чем у батареи iPhone 12 Pro Max.

IPhone 13 Pro поддерживает до 22 часов воспроизведения видео, до 20 часов воспроизведения потокового видео и до 75 часов воспроизведения звука. IPhone 13 Pro Max поддерживает до 28 часов воспроизведения видео, до 25 часов воспроизведения потокового видео и до 95 часов воспроизведения звука.

В iPhone 13 Pro установлена ​​батарея емкостью 3095 мАч по сравнению с 2815 мАч в iPhone 12 Pro, а в iPhone 13 Pro Max батарея емкостью 4352 мАч по сравнению с 3687 мАч в iPhone 12 Pro Max.

Обе модели iPhone 13 Pro поддерживают быструю зарядку и могут заряжаться до 50 процентов за 30 минут с помощью кабеля Lightning-USB-C и адаптера питания 20 Вт.

Связь 5G

Модели iPhone 13, как и модели iPhone 12, поддерживают сети 5G в дополнение к сетям LTE. Модемы 5G в устройствах работают как с mmWave, так и с Sub-6GHz 5G, которые являются двумя типами 5G, но скорость mmWave по-прежнему ограничена в Соединенных Штатах.

Сети mmWave 5G являются самыми быстрыми сетями 5G, но mmWave имеет малый радиус действия и может быть закрыт зданиями, деревьями и другими препятствиями, поэтому его использование ограничено крупными городами и городскими районами, а также такими местами, как концерты, аэропорты и другие места. где собирается много людей.

5G ниже 6 ГГц более широко распространен и доступен в городских, пригородных и сельских районах США и других стран. По большей части, когда вы используете сеть 5G, вы будете использовать 5G с частотой менее 6 ГГц. 5G ниже 6 ГГц, как правило, быстрее, чем LTE, но он все еще развивается, и это не самый быстрый 5G, которого вы могли ожидать.

Подключение 5G обеспечивает более высокую скорость загрузки и выгрузки, что ускоряет все, от загрузки веб-сайтов до загрузки телешоу и фильмов. Это также увеличивает пропускную способность для потоковых сервисов, чтобы вы могли смотреть в более высоком разрешении, и улучшает качество вызовов FaceTime. Звонки FaceTime через 5G или Wi-Fi работают в разрешении 1080p. В регионах, где скорость LTE низкая из-за большого количества людей, 5G освобождает полосу пропускания и снижает перегрузку для более высокой скорости использования.

LTE диапазоны

Наряду с 5G модели iPhone 13 также поддерживают Gigabit LTE с 4×4 MIMO, поэтому вы можете подключаться к сетям LTE, когда сети 5G недоступны. Поддерживаются следующие диапазоны:

FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66 , 71))

TD-LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)

Режим экономии трафика

Режим экономии данных — это функция, которая переключает соединение iPhone на LTE, когда скорости 5G не нужны, чтобы продлить срок службы батареи.

Например, когда iPhone обновляется в фоновом режиме, он использует LTE, потому что сверхвысокие скорости не нужны, но в случаях, когда скорость имеет значение, например, при загрузке шоу, модели iPhone 13 переключаются на 5G. Существует также настройка использования 5G, когда он доступен, вместо использования автоматического режима экономии данных.

Поддержка двух SIM-карт

Поддержка двух SIM-карт позволяет использовать два телефонных номера одновременно, благодаря включению физического слота для нано-SIM и eSIM. Функциональность eSIM доступна во многих странах по всему миру, и у Apple есть список операторов связи, поддерживающих eSIM, на своем веб-сайте .

Модели iPhone 13 являются первыми с поддержкой Dual eSIM, что означает, что модели iPhone 13 могут использовать два eSIM одновременно, а не только одну eSIM и одну nano-SIM. Связанные с оператором связи модели Apple iPhone 13 не будут поставляться с физической SIM-картой в этом году, и операторы вместо этого будут использовать возможности eSIM для активации.

Bluetooth, Wi-Fi и U1

В моделях iPhone 13 используется разработанный Apple чип U1, который поддерживает технологию Ultra Wideband для улучшения пространственного восприятия, позволяя моделям iPhone 13 точно определять местонахождение других устройств Apple, оснащенных U1. Apple сравнила Ultra Wideband с «GPS в масштабе гостиной», потому что эта технология разработана для улучшения определения местоположения в помещении и отслеживания местоположения.

Чип U1 позволяет iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max точно отслеживать ближайшие AirTags. Он также используется для направленного AirDrop и взаимодействия с HomePod mini , который также имеет чип U1.

Что касается Bluetooth и WiFi, то модели iPhone 13 Pro поддерживают Bluetooth 5.0 и WiFi 6 (802.11ax).

Другие особенности

Динамики

Модели iPhone 13 Pro имеют стереодинамик вверху, где находится выемка, и второй стереодинамик внизу, рядом с портом Lightning.

Датчики

Модели iPhone 13 Pro оснащены барометром, трехосевым гироскопом, акселерометром, датчиком приближения и датчиком внешней освещенности.

GPS и NFC

Модели iPhone 13 поддерживают сервисы определения местоположения GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и BeiDou. Включен NFC с режимом чтения, и есть функция фоновых тегов, которая позволяет моделям iPhone сканировать теги NFC без необходимости сначала открывать приложение.

MagSafe

Линия iPhone 13 по-прежнему предлагает встроенную технологию MagSafe в виде магнитного кольца, которое предназначено для подключения к зарядному устройству MagSafe и другим магнитным аксессуарам.

Зарядное устройство MagSafe крепится прямо к задней части моделей iPhone 13 и заряжается с мощностью 15 Вт, что выше, чем у 7,5 Вт беспроводной зарядки, доступной с зарядными устройствами на основе Qi.

Другие магнитные аксессуары совместимы с магнитным кольцом, включая футляры, рукава, кошельки с защелками и многое другое, причем сторонние компании также могут производить аксессуары для iPhone MagSafe.

Apple предупреждает, что зарядные устройства MagSafe могут оставлять круглый отпечаток на кожаных чехлах, аналогичный эффект был замечен на силиконовых чехлах. Apple также заявляет, что между iPhone и зарядным устройством MagSafe нельзя класть кредитные карты, значки безопасности, паспорта и брелоки.

Как и все iPhone, модели iPhone 13 Pro с технологией MagSafe могут создавать помехи для медицинских устройств, таких как кардиостимуляторы и дефибрилляторы. Apple рекомендует держать iPhone MagSafe и все аксессуары MagSafe на безопасном расстоянии от имплантированных медицинских устройств.

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