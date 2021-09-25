Apple представила iPhone 13 как преемника популярного iPhone 12 с улучшенными задними камерами, увеличенным временем автономной работы, чипом A15 Bionic и многим другим. Будучи более доступными по цене, чем модели Pro, но более полнофункциональными, чем недорогие iPhone SE или iPhone 11, iPhone 13, вероятно, будет самым популярным вариантом среди потребителей. Мы решили провести полный обзор и сравнение iPhone 13 и iPhone 12.

IPhone 12 с 2020 года продолжает продаваться Apple. Поскольку он на год старше самых последних iPhone, он начинается с 699 долларов, а iPhone 13 — от 799 долларов. Поскольку iPhone 12 и iPhone 13 обладают большим количеством функций, стоит ли покупать старую модель, чтобы сэкономить деньги? Наше руководство помогает ответить на вопрос, как решить, какой из этих двух iPhone лучше всего подходит для вас, но в целом iPhone 13 — это лишь незначительное обновление по сравнению с iPhone 12.

Сравнение iPhone 12 и iPhone 13

IPhone 12‌ и iPhone 13‌ имеют много общих ключевых функций, таких как размер дисплея, возможность подключения 5G и характеристики камеры. Apple перечисляет те же функции iPhone 12 и iPhone 13:

Сходства

6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с HDR, True Tone, P3 Wide Color и Haptic Touch

Face ID

Возможность подключения 5G на частоте 6 ГГц (и mmWave в США)

Шестиядерный чип Bionic серии A

4 ГБ оперативной памяти

Две 12-мегапиксельные камеры / 2,4 сверхширокоугольной и ƒ / 1,6 широкоугольной камеры с двукратным оптическим уменьшением

Функции фотосъемки, включая ночной режим, Deep Fusion, вспышку True Tone с медленной синхронизацией, портретный режим и многое другое.

Функции видеосъемки, включая запись видео 4K со скоростью до 60 кадров в секунду, запись HDR-видео с Dolby Vision, зум аудио, замедленное видео до 240 кадров в секунду при 1080p, ночной режим покадровой съемки и многое другое.

Керамический щиток спереди

Степень защиты IP68 от брызг, воды и пыли

Алюминий аэрокосмического класса

Беспроводная зарядка MagSafe и Qi

Разъем Lightning

Доступен с вариантами хранения 128 ГБ и 256 ГБ

Доступно в цвете (PRODUCT) RED

Разбивка Apple показывает, что у iPhone есть ряд важных ключевых функций. Тем не менее, между iPhone 12 и iPhone 13 есть существенные различия, такие как их процессоры и время автономной работы.

Различия

iPhone 12 Дисплей Super Retina XDR с максимальной яркостью 625 нит (номинал)

Бионический чип A14

Две SIM-карты (nano-SIM и eSIM)

Smart HDR 3 для фотографий

Запись видео Dolby Vision HDR до 4K со скоростью 30 кадров в секунду

Аккумулятор до 17 часов при воспроизведении видео

Весит 164 грамма

Доступен в фиолетовом, синем, зеленом, ПРОДУКТЕ (КРАСНЫЙ), белом и черном цветах.

Доступен с вариантами хранения 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ

iPhone 13 Дисплей Super Retina XDR с максимальной яркостью 800 нит (номинал)

Выемка на 20 процентов меньше

Бионический чип A15

Поддержка двух SIM-карт (nano-SIM и eSIM) и двух eSIM

Smart HDR 4 для фотографий

Фотографические стили

Запись видео Dolby Vision HDR до 4K со скоростью 60 кадров в секунду

Запись видео в кинематографическом режиме с малой глубиной резкости (1080p при 30 кадрах в секунду)

Аккумулятор до 19 часов при воспроизведении видео

Весит 174 грамма

Доступен в цветах Starlight, Midnight, Blue, Pink и PRODUCT (RED).

Доступен с вариантами хранения 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ

Дизайн и цвета

И «iPhone 12», и «iPhone 13» имеют одинаковый промышленный дизайн с квадратными краями и плоской алюминиевой полосой по бокам. В устройствах используется аэрокосмический алюминий по краям и цельное полированное стекло на задней панели. Двойные задние камеры iPhone 13 смещены друг относительно друга по диагонали, в отличие от вертикальной ориентации iPhone 12.

В iPhone 13 вырез для массива камер TrueDepth на 20 процентов меньше, что освобождает большую площадь дисплея и делает вырез менее навязчивым. За исключением расположения задней камеры и меньшей выемки, устройства в остальном выглядят одинаково.

IPhone 12‌ доступен в фиолетовом, синем, зеленом, белом и черном цветах, а iPhone 13‌ доступен в цветах Starlight, Midnight, Blue и Pink. Оба они также доступны в красном цвете. Два оттенка синего похожи: белый и звездный, черный и полуночный. В качестве устройств, похожих на внешний вид, предпочтение iPhone 12 или iPhone 13 с точки зрения дизайна и цветов будет зависеть от личного вкуса.

Дисплей

IPhone 12 и iPhone 13 имеют 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с поддержкой HDR, True Tone, P3 Wide Color и Touch Touch. Единственная разница с дисплеем iPhone 13 заключается в том, что он способен на 175 нит ярче при обычном использовании без HDR, но это не главная причина для покупки новой модели.

A14 против A15

Чип A15 Bionic в iPhone 13 обеспечивает скромное улучшение производительности по сравнению с A14 Bionic в iPhone 12. Ранние тесты показывают, что A15 в iPhone 13 предлагает примерно на 10 процентов лучшую одноядерную производительность и на 18 процентов лучшую многоядерную производительность по сравнению с чипом A14 iPhone 12. В графических задачах iPhone 13 работает примерно на 15 процентов лучше, чем A14 Bionic в iPhone 12.

Эти улучшения производительности с A15 являются повторяющимися, а не существенной причиной для обновления в одиночку. A14 по-прежнему является чрезвычайно мощным чипом, и при повседневном использовании оба устройства, вероятно, будут работать примерно одинаково.

Две сим-карты

Оба устройства поддерживают две SIM-карты, с одной физической нано-SIM и eSIM, но iPhone 13 также может поддерживать две eSIM одновременно. Если вам нужно переключаться между двумя eSIM, вам потребуется iPhone 13, чтобы получить эту функцию.

Камеры

IPhone 12‌ и iPhone 13‌ имеют двойные 12-мегапиксельные задние камеры с сверхширокоугольной / 2,4 и широкоугольной ƒ / 1,6. Широкоугольная камера iPhone 13 оснащена более крупным сенсором, чем iPhone 13, способным улавливать на 47 процентов больше света для меньшего шума и более ярких изображений, а сверхширокоугольная камера оснащена новым сенсором для более детальной съемки. Широкоугольная камера также оснащена технологией оптической стабилизации изображения со сдвигом сенсора, обеспечивающей более плавное видео и улучшенное качество изображения.

Хотя оба устройства могут записывать видео в формате Dolby Vision HDR, iPhone 13 может записывать его со скоростью до 60 кадров в секунду, в отличие от iPhone 12 со скоростью 30 кадров в секунду.

IPhone 13 оснащен новой функцией камеры под названием кинематографический режим, которая позволяет пользователям записывать видео с малой глубиной резкости с разрешением 1080p и 30 кадрами в секунду. В кинематографическом режиме можно установить фокус для плавного переключения фокуса с одного объекта на другой при захвате видео. Он удерживает фокус на объекте, размывая фон, и может автоматически изменять фокус, когда новый объект собирается войти в сцену. Размытие и фокус можно настроить после захвата видео, а также через приложение «Фотографии».

IPhone 13‌ также поддерживает фотографические стили, которые представляют собой умные настраиваемые фильтры, которые могут делать такие вещи, как усиление или отключение цветов, не влияя на оттенок кожи. Стили применяются к изображению выборочно, в отличие от фильтра, применяемого ко всему изображению. Фотографические стили включают Яркий (усиление цветов), Насыщенный контраст (более темные тени и более глубокие цвета), Теплый (подчеркивает золотистый оттенок) или Холодный (подчеркивает синие оттенки). Тон и теплоту можно настроить для каждого стиля, поэтому вы можете получить именно тот вид, который вам нужен.

В то время как iPhone 12 и iPhone 13 оснащены камерами со схожими характеристиками, iPhone 13 предлагает видео Dolby Vision HDR с более высокой частотой кадров, кинематографический режим и фотографические стили, а также улучшения оборудования, такие как увеличенный сенсор и стабилизация смещения сенсора. Камера iPhone 12 по-прежнему хороша, но с большим количеством опций фотографии и видеосъемки и улучшенным качеством изображения iPhone 13 — лучший вариант.

Срок службы батареи

Одно из существенных различий между iPhone 12 и iPhone 13 — время автономной работы. IPhone 13 обеспечивает до 19 часов автономной работы при воспроизведении видео, что на два часа больше, чем у iPhone 12 — 17 часов. При потоковой передаче видео iPhone 13 может проработать 15 часов без подзарядки вместо 11 часов iPhone 12. IPhone 13 может также транслировать аудио в течение 10 часов дольше, чем iPhone 12. Таким образом, iPhone 13 является лучшим устройством для пользователей, которым требуется максимально возможное время автономной работы iPhone по сравнению с iPhone 12.

Место хранения

IPhone 12‌ доступен с вариантами хранения 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ, а iPhone 13‌ доступен с вариантами хранения 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Это означает, что если вам нужно более 256 ГБ памяти, вам нужно будет приобрести iPhone 13‌, чтобы иметь возможность иметь больший объем памяти 512 ГБ. В остальном разницы между устройствами с точки зрения вариантов хранения нет.

Другие параметры iPhone

Стоит отметить, что iPhone 13‌ mini обеспечивает тот же набор функций, что и iPhone 13‌ за 699 ​​долларов, просто с более компактным дизайном, 5,4-дюймовым дисплеем и немного меньшим временем автономной работы 17 часов (во время воспроизведения видео). Точно так же iPhone 12 mini предоставляет тот же набор функций, что и iPhone 12 за 599 долларов, но с более компактным дизайном, 5,4-дюймовым дисплеем и 15 часами автономной работы (во время воспроизведения видео).

Для дисплея ProMotion с частотой обновления до 120 Гц, дополнительной оперативной памяти и процессора с более графической поддержкой, более премиальным дизайном, еще более длительным временем автономной работы и более мощной настройкой задней камеры есть iPhone 13 Pro , стоимость которого начинается с 999 долларов. В iPhone 13 Pro предлагает наиболее полнофункциональный и способный опыт iPhone, но это $ 200 дороже, чем стандартный iPhone 13.