Полный обзор и сравнение Apple iPhone 13 и iPhone 13 Pro

В этом месяце Apple представила iPhone 13 и iPhone 13 Pro в качестве преемников iPhone 12 и iPhone 12 Pro с меньшим вырезом, чипом A15 Bionic, увеличенным временем автономной работы, улучшенными камерами и новыми цветовыми вариантами во всей линейке. Мы сделаем сравнение iPhone 13 и 13 Pro.

Стоимость iPhone 13 начинается с 799 долларов, а iPhone 13 Pro — от 999 долларов. Поскольку последние модели iPhone от Apple обладают большим количеством функций, стоит ли вам подумать о покупке более дешевой модели, чтобы сэкономить деньги, или выбрать модель высшего класса Pro? Наш обзор и сравнение iPhone 13 и 13 Pro поможет ответить на вопрос, как решить, какой из этих двух iPhone лучше всего подходит для вас.

Сравнение iPhone 13 и iPhone 13 Pro

IPhone 13‌ и iPhone 13 Pro‌ разделяют большинство функций, таких как размер дисплея, процессор и возможность подключения 5G. Apple перечисляет те же функции iPhone 13 и iPhone 13 Pro.

Сходства

6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с разрешением 2532 на 1170 пикселей, 460 пикселей на дюйм, с поддержкой HDR, True Tone, P3 Wide Color и Haptic Touch.

Выемка на 20 процентов меньше.

Аутентификация Face ID.

Чип A15 Bionic и новый 16-ядерный Neural Engine.

Возможность подключения 5G на частоте менее 6 ГГц (и mmWave в США).

12-мегапиксельные сверхширокоугольные и широкоугольные камеры с оптической стабилизацией изображения со сдвигом матрицы и 2-кратным оптическим уменьшением.

Функции фотографии, включая фотографические стили, портретный режим, ночной режим, Deep Fusion, Smart HDR 4 и многое другое.

Функции видеосъемки, включая кинематографический режим 1080p при 30 кадрах в секунду, запись видео Dolby Vision HDR в формате 4K при 60 кадрах в секунду, ночной режим покадровой съемки и многое другое.

Фронтальная камера TrueDepth на 12 МП с диафрагмой / 2.2 и такими функциями, как Retina Flash, фотографические стили, портретный режим, ночной режим, Smart HDR 4, кинематографический режим в 1080p при 30 кадрах в секунду, запись видео HDR с Dolby Vision в 4K при 60 кадрах в секунду и многое другое.

Керамический щиток спереди.

Защита от пыли и воды IP68 на глубине до шести метров до 30 минут.

Совместимость с аксессуарами MagSafe и беспроводными зарядными устройствами.

Доступны варианты хранения 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Разъем Lightning.

Разбивка Apple показывает, что iPhone имеет большое количество важных функций, но между «iPhone 13» и «iPhone 13 Pro» есть некоторые ключевые различия, включая дисплей ProMotion, сканер LiDAR и телеобъектив.

Различия

iPhone 13

Алюминиевый корпус аэрокосмического класса

Весит 174 грамма

6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с максимальной яркостью 800 нит (номинал)

Чип A15 Bionic с четырехъядерным графическим процессором

4 ГБ оперативной памяти

До 19 часов автономной работы (во время воспроизведения видео).

12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера ƒ / 2,4 и широкоугольная камера ƒ / 1,6

2-кратное оптическое уменьшение и 5-кратное цифровое масштабирование

Доступен в цветах Starlight, Midnight, Blue, Pink и PRODUCT (RED).

Доступны варианты хранения 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ

iPhone 13 Pro

Конструкция из хирургической нержавеющей стали

Весит 204 грамма

6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с максимальной яркостью 1000 нит (стандарт) и ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц

Чип A15 Bionic с пятиъядерным графическим процессором

6 ГБ оперативной памяти

До 22 часов автономной работы (во время воспроизведения видео).

Сверхширокоугольная камера с разрешением 12 МП ƒ / 1,8, телеобъектив ƒ / 1,5 и ƒ / 2,8

3-кратное оптическое увеличение, 2-кратное оптическое масштабирование, 6-кратный диапазон оптического масштабирования и до 15-кратного цифрового увеличения

Apple ProRAW и портреты в ночном режиме

Запись видео ProRes до 4K со скоростью 30 кадров в секунду

Сканер LiDAR для портретов в ночном режиме, более быстрая автофокусировка при слабом освещении и новые возможности дополненной реальности нового уровня

Доступен в цветах Sierra Blue, Gold, Graphite и Silver.

Доступны варианты хранения 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ

Дизайн и цвета

IPhone 13‌ и iPhone 13 Pro‌ имеют одинаковый квадратный промышленный дизайн с плоской полосой по бокам, который был впервые представлен в линейке iPhone 12‌. Наиболее заметным визуальным различием между двумя устройствами является различное использование материалов и отделки .

IPhone 13‌ использует анодированный алюминий аэрокосмического класса по краям и цельный кусок полированного стекла на задней панели, в то время как iPhone 13 Pro‌ использует полированную нержавеющую сталь хирургического класса по краям и цельный кусок матового стекла на задней панели. Размеры обоих устройств одинаковы, но iPhone 13 на 30 граммов легче из-за использования алюминия, а не более тяжелой нержавеющей стали.

Два устройства также используют совершенно разные цветовые палитры . IPhone 13‌ доступен в цветах PRODUCT (RED), Starlight, Midnight, Blue и Pink, а iPhone 13 Pro‌ доступен в цветах Graphite, Gold, Silver и Sierra Blue.

IPhone 13 Pro отличается более роскошным внешним видом и более тяжелым на ощупь ощущением в руке, но iPhone 13 по-прежнему выглядит как устройство премиум-класса с более разнообразной цветовой гаммой. Поскольку дизайн похож и различается только по цветовой гамме, материалам и конфигурации задней камеры, предпочтение iPhone 13 или iPhone 13 Pro будет зависеть от личного вкуса.

Дисплей ProMotion

IPhone 13 Pro оснащен технологией ProMotion , которую Apple впервые представила в iPad Pro в 2017 году, предлагая адаптивную частоту обновления от 10 Гц до 120 Гц. Это означает, что частота обновления дисплея изменяется в зависимости от того, что находится на экране. Дисплей iPhone 13 Pro также может быть на 200 нит ярче, чем iPhone 13 при обычном использовании без HDR.

При просмотре статического веб-сайта устройство будет использовать более низкую частоту обновления, но во время игры, просмотра спортивных состязаний или прокрутки контента частота обновления будет увеличиваться, чтобы обеспечить более плавное и быстрое реагирование. Технология ProMotion даже может увеличивать и уменьшать частоту кадров, чтобы соответствовать скорости прокрутки пользователя на экране.

В iPhone 13 нет функции ProMotion, но для большинства пользователей она не является важной функцией. IPhone 13 Pro – первый iPhone, в котором реализована эта технология. Все остальные iPhone на сегодняшний день оснащены дисплеями с неизменяемой и более низкой максимальной частотой обновления. Это означает, что дисплей iPhone 13 по-прежнему обеспечивает хорошее, знакомое впечатление, и те, кто раньше не пользовался дисплеем с частотой 120 Гц на устройстве, скорее всего, не почувствуют, что они что-то упускают.

Камеры и LiDAR

Основное различие между iPhone 13 и iPhone 13 Pro заключается в настройках задней камеры . IPhone 13‌ оснащен двойной 12-мегапиксельной камерой со сверхширокоугольным и широкоугольным объективами. С другой стороны, iPhone 13 Pro имеет тройную камеру, которая добавляет телеобъектив. IPhone 13 Pro‌ также может оптически увеличивать изображение в три раза благодаря телеобъективу, которого в iPhone 13‌ полностью нет. Он также может увеличивать цифровое изображение в десять раз больше, чем iPhone 13.

Каждый объектив iPhone 13 Pro имеет большую диафрагму, чем iPhone 13, чтобы пропускать больше света, с / 1,8 сверхширокоугольным и ƒ / 1,5 широким по сравнению с камерами ƒ / 2,4 сверхширокоугольной и ƒ / 1,6 широкоугольной камеры. IPhone 13, что должно улучшить качество изображения.

IPhone 13 Pro также может делать фотографии в Apple ProRaw и записывать видео в 4K ProRes со скоростью 30 кадров в секунду , форматы файлов, которые в полной мере используют возможности задних камер устройства. Эти функции предназначены для профессиональных фотографов и видеооператоров, поэтому пользователям с рабочими процессами, которые могут эффективно использовать эти форматы, следует приобрести iPhone 13 Pro. Для подавляющего большинства пользователей ProRAW и ProRes, скорее всего, вообще не будут использоваться, что делает iPhone 13 более подходящим вариантом.

Кроме того, iPhone 13 Pro имеет сканер LiDAR в массиве задней камеры для точного отображения окружающей среды и глубины . Это позволяет iPhone 13 Pro‌ снимать портретные фотографии в ночном режиме и предлагает расширенные возможности дополненной реальности.

IPhone 13 Pro явно обеспечивает более функциональную, профессиональную и полнофункциональную камеру, поэтому пользователям, которые отдают предпочтение максимальному качеству и широкому спектру фото- и видеосъемок, следует приобрести более дорогое устройство. Однако, помимо телеобъектива, многие из этих функций, такие как ProRAW, ProRes и LiDAR, не будут важны для большинства пользователей. Для большинства людей настройки камеры iPhone 13 будет более чем достаточно, чтобы снимать отличные фотографии и видео, и он по-прежнему предлагает ряд практичных и простых в использовании функций камеры, таких как ночной режим, портретный режим и Deep Fusion.

Бионический чип A15

И iPhone 13, и iPhone 13 Pro содержат последний чип Apple A15 Bionic, который предлагает умеренное повышение производительности по сравнению с прошлогодним чипом A14. Хотя чипы в обоих iPhone одинаковы, графический процессор в iPhone 13 Pro содержит одно дополнительное ядро. Таким образом, пользователи могут ожидать от iPhone 13 Pro немного более высокой производительности при выполнении таких действий, как игры или редактирование видео.

A15 в iPhone 13 Pro также имеет на 2 ГБ больше оперативной памяти , чем стандартный iPhone 13, а это означает, что он должен иметь возможность поддерживать больше вкладок браузера и фоновых вкладок активными в любой момент времени.

Срок службы батареи

При воспроизведении видео iPhone 13 Pro предлагает три дополнительных часа автономной работы по сравнению с iPhone 13, а также пять дополнительных часов при потоковой передаче видео. IPhone 13 Pro имеет явное преимущество перед iPhone 13 с точки зрения времени автономной работы, и тем пользователям, которым требуется максимально возможное время автономной работы в этом форм-факторе, следует выбрать модель более высокого уровня.

Варианты хранения

IPhone 13 и iPhone 13 Pro доступны с объемом памяти 128, 256 и 512 ГБ, но iPhone 13 Pro также доступен с объемом памяти 1 ТБ за 1499 долларов.

Пользователи, которые уже легко заполняют небольшие объемы памяти музыкой, приложениями и фильмами, могут предпочесть iPhone 13 Pro, поскольку он предлагает гораздо больший максимальный объем хранилища. Емкость 1 ТБ, вероятно, больше нацелена на профессионалов, которые намереваются хранить большие файлы ProRes, но может быть полезна всем, у кого достаточно большие библиотеки подкастов, фотографий или игр.

Другие параметры iPhone

Стоит отметить, что iPhone 13‌ mini обеспечивает тот же набор функций, что и iPhone 13‌ за 699 ​​долларов, просто с более компактным дизайном, 5,4-дюймовым дисплеем и немного меньшим временем автономной работы 17 часов (во время воспроизведения видео). Аналогичным образом, iPhone 13 Pro Max повторяет набор функций iPhone 13 Pro, но с более крупным дизайном, 6,7-дюймовым дисплеем и более длительным временем автономной работы 28 часов (во время воспроизведения видео) по цене от 1099 долларов.

Если вы чувствуете, что iPhone 13 немного выходит за рамки вашего бюджета и вам не нужен новейший чип A15 или самые современные камеры, вы можете рассмотреть «iPhone 12». IPhone 12‌ широко использует тот же дизайн, что и iPhone 13‌, имеет тот же 6,1-дюймовый дисплей и стоит от 599 долларов. Чип A14 Bionic в iPhone 12, время автономной работы 17 часов и установка с двумя камерами по-прежнему отлично подходят для повседневного использования, и устройство обладает подавляющим большинством универсальных функций iPhone 13, таких как подключение 5G, ночной режим, MagSafe, и водонепроницаемость IP68.

Заключение

В целом iPhone 13 Pro предлагает явные преимущества по сравнению с iPhone 13, особенно в том, что касается материалов, дисплея и задних камер. IPhone 13 Pro‌ на 200 долларов больше, чем iPhone 13‌, и многим людям будет сложно оправдать дополнительные расходы просто за улучшение дисплея, камеры, аккумулятора и дизайна, которые существенно не меняют повседневное использование устройства. Те, кто выберет iPhone 13 Pro, будут искать самый премиальный и полнофункциональный iPhone, который предлагает наилучшие возможности и возможности во всех областях, или будут заинтересованы в определенных функциях, таких как ProMotion, телеобъектив или видеосъемка в ProRes.

Поскольку у этих двух телефонов есть большинство функций, включая дизайн, OLED-дисплей Super Retina XDR, возможность подключения 5G, чип A15 Bionic и MagSafe, сложно активно рекомендовать более дорогую модель. Поскольку улучшения iPhone 13 Pro специфичны и не сильно меняют повседневное взаимодействие с устройством, большинству людей следует приобрести iPhone 13.