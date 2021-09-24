Большой обзор: iPhone 13, mini, Pro и Pro Max по сравнению с iPhone 12, mini, Pro и Pro Max

Еще один год, еще одна партия iPhone — но сколько на самом деле изменилось и стоит ли обновлять? В New Atlas сравниваются характеристики и характеристики новых моделей iPhone 13, 13 mini, Pro и Pro Max с прошлогодней линейкой iPhone 12 .

Apple следовала тому же формату, что и в прошлом году, выпустив четыре модели: мини начального уровня, средний уровень, более продвинутый Pro и экстравагантный Pro Max. С точки зрения чистых цифр, между поколениями на самом деле мало что изменилось — в основном, модели этого года имеют более быстрые процессоры, более продолжительные батареи, некоторые настройки дисплея и несколько новых трюков с камерой.

Размер

Все четыре новые модели имеют точно такие же размеры, что и их аналоги последнего поколения, за исключением того, что все они на 0,3 мм толще. IPhone 13 mini, очевидно, самый маленький, за ним идут iPhone 13 и 13 Pro, которые на 15 мм выше и на 7 мм шире. И, наконец, Pro Max — самый толстый из всех, добавив еще 14 мм к высоте и 7 мм к ширине.

Все они тоже немного тяжелее прошлогодних моделей. IPhone 13 mini на 6 граммов тяжелее 12 mini, 13 на 10 граммов тяжелее 12, Pro на 15 граммов тяжелее, а Pro Max на 12 граммов.

Цвета

В очередной раз Apple выбрала приглушенные тона для своих iPhone более высокого класса и более красочные варианты для более низкого уровня. IPhone 13 и 13 mini доступны в классическом черном или белом цвете (который Apple теперь называет «Звездный свет» и «Полночь»), а также в обычном специальном выпуске красного цвета. Синий тон немного отличается от прошлогоднего синего, и теперь есть новое предложение розового цвета.

Между тем, Pro и Pro Max выполнены в более изысканных тонах, таких как золото, серебро, графит и пастельный синий цвет Sierra Blue.



Состав

Как и в прошлом году, Apple разделяет модели iPhone низкого и высокого уровня на материалы, из которых они сделаны. Все четыре имеют стеклянную переднюю и заднюю части, окруженные металлом — на iPhone 13 и 13 mini этот металл выполнен из алюминия, а на Pro и Pro Max — из нержавеющей стали. Более высокие модели также имеют текстурированную стеклянную основу, чтобы придать им более премиальный вид.

Все восемь моделей также имеют Ceramic Shield, слой, который защищает дисплей от трещин и царапин.

Все они также имеют рейтинг водонепроницаемости IP68, что, по заявлению Apple, означает, что их можно безопасно погружать на глубину 6 м (20 футов) на срок до 30 минут. Конечно, мы бы не рекомендовали проверять это самостоятельно, но это должно дать вам уверенность в том, что эти дорогие устройства могут пережить случайное плавание.

Дисплеи

Дисплеи линейки iPhone 13 в основном такие же, как и на предыдущих моделях. Все они сделаны с использованием технологии органических светодиодов (OLED), как и почти все другие основные телефоны. Каждый дисплей имеет тот же размер, что и его аналог последнего поколения — начиная с миниатюрных 5,4 дюйма на мини-модели, респектабельных 6,1 дюйма на 12/13 и 12/13 Pro и до огромных 6,7 дюйма на Pro Max.

Всем восьми iPhone удается втиснуть приличный размер экрана на лицевую панель, с небольшими рамками по бокам и выемкой в ​​верхней части для размещения камеры. Их соотношение экрана к корпусу составляет от 85 до 88 процентов.



Разрешение экрана

Разрешение этих дисплеев также остается неизменным между поколениями. IPhone 13 mini имеет размер 2340 x 1080 пикселей при плотности 476 пикселей на дюйм (ppi). IPhone 13 и 13 Pro, идентичные во многих отношениях, увеличивают его на несколько сотен, а 13 Pro Max — на несколько сотен больше.

У iPhone 13 Pro и Pro Max есть одно обновление для своих дисплеев: их частота обновления удвоилась до 120 Гц с использованием технологии, которую Apple называет ProMotion.



Процессор

Как обычно, Apple обновила «мозги» — линейка iPhone 13 оснащена новым чипом A15 Bionic. Компания может похвастаться тем, что он на 50 процентов быстрее, чем «конкуренты», с шестиядерным процессором, четырехъядерным графическим процессором (или пятью в Pro и Pro Max) и 16-ядерным нейронным движком.

Это также подкреплено увеличением оперативной памяти. Каждая модель увеличилась на 2 ГБ по сравнению со своими предшественниками, в результате чего iPhone 13 и 13 mini достигли базовых 6 ГБ, а Pro и Pro Max — до 8 ГБ.



Передняя камера

Фронтальная камера в этом поколении не изменилась. Это по-прежнему 12-мегапиксельная (Мп) камера с датчиком глубины и диафрагмой f / 2.2. Технология TrueDepth означает, что она проецирует карту точек на вашем лице, чтобы включить систему Face ID и более точно отображать эмодзи и эффекты дополненной реальности (AR).



Задняя камера

На бумаге основные камеры, похоже, тоже не претерпели значительных обновлений. Как и линейка iPhone 12, линейка iPhone 13 оснащена парой 12-мегапиксельных и сверхширокоугольных камер на задней панели. Модели Pro и Pro Max оснащены телеобъективом на 12 МП, а также датчиком LIDAR для определения глубины.

Но настоящие достижения скрываются под поверхностью. Линия iPhone 13 намного лучше работает в условиях низкой освещенности благодаря более крупным датчикам. 13 и 13 mini, по-видимому, пропускают на 47 процентов больше света, чем линейка iPhone 12. На Pro и Pro Max широкоугольная камера теперь пропускает в 2,2 раза больше света, а сверхширокоугольная — на 92% больше. Модели Pro также имеют более широкую апертуру, чем камеры в линейке 13, 13 mini и всей линейке 12, что помогает улавливать больше света. Датчик LIDAR также улучшает качество ночных портретов.

IPhone 13 Pro и Pro Max также могут снимать макро-фото и видео благодаря обновленному объективу и системе автофокусировки, которая позволяет сверхширокоугольной камере фокусироваться всего на 2 см (0,8 дюйма).



Фото режимы

В линейке iPhone 13 есть все те же фоторежимы, что и в 12s, и, конечно же, добавлено несколько новых.

В портретном режиме используются эффекты боке, позволяющие искусно размывать фон снимков и выделять объект съемки. Уровень эффекта можно отрегулировать после того, как фотография сделана. В этом режиме также есть несколько световых эффектов, которые могут изменить вид кадра постфактум.

В ночном режиме требуется более длительная выдержка, чтобы осветлить темные сцены и передать больше деталей и цветов.

Серии снимков можно сшить для создания панорамы до 63 МП.

Deep Fusion — это режим, в котором несколько экспозиций накладываются друг на друга, чтобы выделить более мелкие детали и текстуры.

Режимы AR, в которых виртуальные персонажи и объекты накладываются на реальный мир через камеру, включены на всех телефонах, спереди и сзади. Это позволяет пользователям превращать лица в анимированных персонажей, ловить покемонов в парке или оценивать мебель в комнате, прежде чем принести ее домой, а также для многих других целей.

Новые режимы в линейке iPhone 13 включают Smart HDR4, который, по-видимому, может распознавать до четырех разных людей за один снимок и автоматически настраивать освещение, контраст и даже оттенки кожи для каждого из них.

Фотографические стили, также впервые появившиеся в 13, позволяют пользователям создавать собственные предустановки для применения ко всем их фотографиям. Сюда входят такие вещи, как «Яркий» для выделения цвета, «Богатый контраст» для углубления темных участков и осветления светлых, или «Теплый» или «Холодный» для выделения желтых или синих оттенков. Эти эффекты будут применяться к тем частям фотографии, где они необходимы, а не ко всему изображению.

И, наконец, зум. IPhone 13 и 13 mini имеют те же возможности масштабирования, что и iPhone 12 и 12 mini — пятикратное цифровое увеличение и двукратное оптическое уменьшение. Тем временем iPhone 13 Pro и Pro Max увеличили свои показатели по сравнению с аналогами последнего поколения — теперь у них обоих есть трехкратный оптический зум, два раза и 15-кратный цифровой зум.



Видео режимы

Опять же, все одни и те же видеорежимы передаются от поколения к поколению, а линейка iPhone 13 добавляет несколько дополнительных функций.

Все восемь iPhone могут снимать видео в разрешении 4K с частотой кадров 24, 30 и 60 кадров в секунду (fps) или в Full HD при 30 и 60 fps. IPhone 13s также добавляет 25 кадров в секунду к обоим разрешениям.

Все они могут снимать в режиме замедленного движения в формате Full HD до 120 или 240 кадров в секунду. Или ускорьте съемку с помощью таймлапса.

Dolby Vision — это метод оценки, который обеспечивает высокий динамический диапазон (HDR), позволяя получить более темный черный цвет и более яркий свет на одном изображении. Обычно это применяется в пост-продакшене, но iPhone, начиная с линейки 12, может применять его в реальном времени, чего не могут сделать даже профессиональные пленочные камеры.

Так что же нового в iPhone 13s? Хедлайнером является кинематографический режим, который автоматически фокусируется на объекте и смещает фокус, когда новый объект попадает в кадр. Фокус и глубину размытия можно детально отрегулировать после того, как видео было снято. Кинематографический режим также снимает в Dolby Vision.

Все восемь iPhone имеют оптическую и электронную стабилизацию изображения (OIS / EIS), встроенную для стабильного видео, но диапазон 13 улучшает это с помощью системы сдвига датчика.

IPhone 13 Pro и Pro Max также являются первыми смартфонами, которые могут записывать в ProRes, проприетарном видеоформате Apple, который обеспечивает более высокую точность цветопередачи и меньшее сжатие.

В iPhone 13 и 13 mini предусмотрено трехкратное цифровое увеличение (по сравнению с пятикратным в строке 12) и двухкратное оптическое уменьшение. 13 Pro и Pro Max увеличили оптический зум в три раза, сокращая цифровой зум, который теперь составляет всего девять раз.



Биометрия

Оба поколения iPhone можно разблокировать с помощью быстрого сканирования лица пользователя через систему Face ID.



Объем хранилища

Apple сместила варианты хранения на один слот — 128 ГБ теперь являются базовыми, а варианты 256 ГБ и 512 ГБ доступны на всех четырех моделях iPhone 13. Между тем Pro и Pro Max доступны в массивном варианте 1 ТБ, что может быть удобно, если вы планируете снимать много видео в ProRes.

Какой бы вариант вы ни выбрали, выбирайте с умом — без слота для карт MicroSD вы не сможете расширить его позже.



Аккумулятор

Apple никогда публично не объявляет емкость аккумуляторов своих устройств, но обычно все становится известно, когда первые обозреватели получают их в свои руки. Поскольку этого еще не произошло с iPhone 13s, цифры недоступны на момент написания, но Apple утверждает, что они должны прослужить дольше, чем в прошлом поколении. IPhone 13 mini и Pro должны работать на 1,5 часа дольше, чем iPhone 12, а iPhone 13 и Pro Max — в 2,5 раза дольше.

Все восемь iPhone также поддерживают быструю зарядку и беспроводную зарядку, но вам нужно будет покупать отдельные зарядные устройства, чтобы использовать их.



5G

Все эти телефоны могут подключаться к более быстрым сотовым сетям 5G, которые развертываются по всему миру.



Порты

По словам Apple, Lightning — это единственный порт, который вам больше не нужен — это все, что вы найдете на любой из линейок iPhone 12 или 13.



Операционная система

Серия iPhone 13 поставляется с предустановленной последней операционной системой Apple, iOS 15. Это обновление изменяет способ представления уведомлений, добавляет новые возможности FaceTime, такие как совместное использование экрана, и улучшает детализацию в Картах, среди других обновлений.

Конечно, линейку iPhone 12 можно обновить и до iOS 15.



Дата выхода

IPhone 12 и 12 Pro были выпущены еще в октябре 2020 года, за ними последовали 12 mini и Pro Max в ноябре. Все четыре модели iPhone 13 были выпущены 24 сентября 2021 года.

