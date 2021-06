iPadOS 15: всё, что известно на данный момент

Карты теперь имеют интерактивный вид земного шара и значительно улучшенные детали в новом трехмерном представлении городов. Районы, коммерческие районы, возвышения, здания и многое другое теперь отображаются подробно, наряду с новыми цветами дорог и метками, специально разработанными ориентирами и новым ночным режимом «лунный свет».

Приложение «Карты» также предлагает новый трехмерный опыт вождения по городу с такими деталями дороги, как полосы поворота, медианы, велосипедные полосы и пешеходные переходы, который работает как на iPhone, так и в Apple CarPlay.

Приложение Find My предоставляет новые возможности для поиска потерянного устройства, которое было выключено или стерто с помощью сети Find My. Член семьи или друг, который решит поделиться с вами своим местоположением, теперь будет непрерывно транслировать свое местоположение, чтобы обеспечить ощущение направления и скорости.

Apple добавляет поддержку Find My в сети для AirPods Pro и AirPods Max, и есть новый виджет Find My для быстрого просмотра местоположений. Также есть новые оповещения о разделении, чтобы уведомить пользователя, если он оставит AirTag, устройство Apple или сеть аксессуаров Find My в незнакомом месте.