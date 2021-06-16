iPadOS 15: всё, что известно на данный момент

iPadOS 15 — последняя операционная система Apple для iPad, представленная разработчиками в июне на WWDC 2021. Будет выпущена осенью 2021 года.

В июне 2021 года Apple представила последнюю версию своей операционной системы iPadOS, iPadOS 15, выпуск которой запланирован на осень. iPadOS 15 представляет новый дизайн домашнего экрана со встроенными виджетами и библиотекой приложений, общесистемное быстрое создание заметок с помощью Quick Note, новые функции для вызовов FaceTime, переработанный интерфейс Safari, новые инструменты для уменьшения отвлекающих факторов и многое другое.

Многозадачность была переработана в iPadOS 15 с новым меню многозадачности в верхней части приложений, позволяющим пользователям более легко входить в режим разделения или скольжения, быстрый доступ к главному экрану при использовании разделенного просмотра, новая полка позволяет упростить многозадачность с приложениями, которые иметь несколько окон и многое другое, что упрощает работу с несколькими приложениями одновременно.

Теперь пользователи могут размещать виджеты среди приложений на страницах главного экрана iPad, а также появился новый, более крупный вариант виджетов. Apple также переносит на iPad библиотеку приложений для удобной организации приложений, доступную прямо с док-станции.

Quick Note — это новая функция iPad, которая предлагает быстрый и простой способ делать заметки в любом месте системы. Пользователи могут вызвать Quick Note в любом месте, чтобы записать мысль и добавить ссылки. Это дает простой способ быстро вернуться к тому, на что они смотрели. В приложении Notes есть новые теги, браузер тегов и смарт-папки на основе тегов. Общие заметки теперь содержат упоминания для уведомления соавторов и вид активности.

Focus — это новая функция, которая может фильтровать уведомления и приложения в зависимости от того, на чем пользователь хочет сосредоточиться в определенное время. Когда Focus пользователя блокирует входящие уведомления, их статус будет отображаться для других в Сообщениях. iPadOS будет предлагать Focus для разных случаев, таких как рабочее время или отход ко сну, используя интеллектуальные функции устройства, но пользователи также могут создать собственный Focus. Когда фокус установлен на одном устройстве Apple, он автоматически применяется к другим устройствам Apple.

Live Text — это новая функция, которая использует интеллект устройства для распознавания текста на фотографии, который пользователи могут искать, выделять и копировать. Spotlight теперь может искать фотографии по местоположению, людям, сценам, объектам и тексту. Spotlight теперь предлагает поиск изображений в Интернете и более подробные результаты для актеров, музыкантов, телешоу и фильмов. Улучшенные результаты для контактов показывают недавние разговоры, общие фотографии и местоположение, если они были опубликованы через Find My.

Теперь на iPad можно создавать приложения для iPhone и iPad с помощью Swift Playgrounds и отправлять их прямо в App Store. Код немедленно отображается в режиме предварительного просмотра при создании приложений, и пользователи могут запускать созданные приложения в полноэкранном режиме, чтобы протестировать их. Новый формат проекта на основе пакетов Swift можно открывать и редактировать в Swift игровые площадки для IPad, а также в Xcode на Mac.

iPadOS 15 обеспечивает голосовую изоляцию и пространственное аудио для вызовов FaceTime, чтобы голоса звучали так, как будто они исходят от того места, где находится человек на экране. FaceTime также поддерживает портретный режим и предлагает новый вид сетки, чтобы одновременно видеть больше лиц.

SharePlay — это новая функция, которая позволяет пользователям синхронно обмениваться медиафайлами во время вызова FaceTime. Пользователи также могут создавать общие ссылки на запланированный вызов FaceTime, который также можно открыть на устройствах Android и Windows.

Safari теперь имеет новый дизайн панели вкладок, который принимает цвет веб-страниц и объединяет вкладки, панель инструментов и поле поиска в компактный дизайн. Также есть группы вкладок для упрощения управления вкладками на разных устройствах и в веб-расширениях впервые.

iPadOS 15 представляет приложение «Переводчик» на iPad с новыми функциями, которые автоматически определяют, когда кто-то говорит, и автоматически переводят его речь, возможностью личного просмотра и общесистемным переводом текста, в том числе рукописного текста.

Есть множество настроек и улучшений, таких как Universal Control для беспрепятственного использования одной мыши и клавиатуры на iPad и Mac и перетаскивания файлов, функции в приложении Maps, включая просмотр земного шара и новые возможности 3D в городах, все новые функции для Воспоминаний в приложении «Фото», общесистемная функция «Поделиться с вами» для выделения контента, которым поделились в беседах «Сообщения», новая строка «Для всех» в приложении для ТВ, где можно рекомендовать развлечения для всей семьи, и многое другое.

iPadOS 15 совместим с iPad mini 4 и новее, iPad Air 2 и новее, iPad 5 поколения и новее, а также со всеми моделями iPad Pro и будет выпущен этой осенью.

Как скачать и установить iPadOS 15