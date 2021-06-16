iPadOS 15: всё, что известно на данный момент

- Как скачать и установить iPadOS 15
- Улучшения многозадачности
- Дизайн домашнего экрана
- Виджеты
- Библиотека приложений
- Страницы главного экрана
- Spotlight
- Focus
- Редизайн уведомлений
- Универсальный контроль
- Swift Playgrounds
- Заметки
- Быстрая заметка
- Теги
- Улучшения общих заметок
- Изображения в рукописных заметках
- Напоминания
- FaceTime
- SharePlay
- Ссылки FaceTime
- Сафари
- Сообщения
- Фотографии
- Карты
- Find My
- Siri
- Другие особенности
- 5G
- Игры
- Живой текст
- Memoji
- Переводчик
- Музыка
- Подкасты
- Новости
- Телевизор
- Голосовые заметки
- Ярлыки
- Магазин приложений
- Экранное время
- Улучшения внешней клавиатуры
- Конфиденциальность
- iCloud +
- Идентификатор Apple ID
- Доступность
- Клавиатура и диктовка
- Словарь
- Прочие улучшения
- iPadOS 15 Поддерживаемые устройства
- iPadOS 15 — дата выпуска
iPadOS 15 — последняя операционная система Apple для iPad, представленная разработчиками в июне на WWDC 2021. Будет выпущена осенью 2021 года.
В июне 2021 года Apple представила последнюю версию своей операционной системы iPadOS, iPadOS 15, выпуск которой запланирован на осень. iPadOS 15 представляет новый дизайн домашнего экрана со встроенными виджетами и библиотекой приложений, общесистемное быстрое создание заметок с помощью Quick Note, новые функции для вызовов FaceTime, переработанный интерфейс Safari, новые инструменты для уменьшения отвлекающих факторов и многое другое.
Многозадачность была переработана в iPadOS 15 с новым меню многозадачности в верхней части приложений, позволяющим пользователям более легко входить в режим разделения или скольжения, быстрый доступ к главному экрану при использовании разделенного просмотра, новая полка позволяет упростить многозадачность с приложениями, которые иметь несколько окон и многое другое, что упрощает работу с несколькими приложениями одновременно.
Теперь пользователи могут размещать виджеты среди приложений на страницах главного экрана iPad, а также появился новый, более крупный вариант виджетов. Apple также переносит на iPad библиотеку приложений для удобной организации приложений, доступную прямо с док-станции.
Quick Note — это новая функция iPad, которая предлагает быстрый и простой способ делать заметки в любом месте системы. Пользователи могут вызвать Quick Note в любом месте, чтобы записать мысль и добавить ссылки. Это дает простой способ быстро вернуться к тому, на что они смотрели. В приложении Notes есть новые теги, браузер тегов и смарт-папки на основе тегов. Общие заметки теперь содержат упоминания для уведомления соавторов и вид активности.
Focus — это новая функция, которая может фильтровать уведомления и приложения в зависимости от того, на чем пользователь хочет сосредоточиться в определенное время. Когда Focus пользователя блокирует входящие уведомления, их статус будет отображаться для других в Сообщениях. iPadOS будет предлагать Focus для разных случаев, таких как рабочее время или отход ко сну, используя интеллектуальные функции устройства, но пользователи также могут создать собственный Focus. Когда фокус установлен на одном устройстве Apple, он автоматически применяется к другим устройствам Apple.
Live Text — это новая функция, которая использует интеллект устройства для распознавания текста на фотографии, который пользователи могут искать, выделять и копировать. Spotlight теперь может искать фотографии по местоположению, людям, сценам, объектам и тексту. Spotlight теперь предлагает поиск изображений в Интернете и более подробные результаты для актеров, музыкантов, телешоу и фильмов. Улучшенные результаты для контактов показывают недавние разговоры, общие фотографии и местоположение, если они были опубликованы через Find My.
Теперь на iPad можно создавать приложения для iPhone и iPad с помощью Swift Playgrounds и отправлять их прямо в App Store. Код немедленно отображается в режиме предварительного просмотра при создании приложений, и пользователи могут запускать созданные приложения в полноэкранном режиме, чтобы протестировать их. Новый формат проекта на основе пакетов Swift можно открывать и редактировать в Swift игровые площадки для IPad, а также в Xcode на Mac.
iPadOS 15 обеспечивает голосовую изоляцию и пространственное аудио для вызовов FaceTime, чтобы голоса звучали так, как будто они исходят от того места, где находится человек на экране. FaceTime также поддерживает портретный режим и предлагает новый вид сетки, чтобы одновременно видеть больше лиц.
SharePlay — это новая функция, которая позволяет пользователям синхронно обмениваться медиафайлами во время вызова FaceTime. Пользователи также могут создавать общие ссылки на запланированный вызов FaceTime, который также можно открыть на устройствах Android и Windows.
Safari теперь имеет новый дизайн панели вкладок, который принимает цвет веб-страниц и объединяет вкладки, панель инструментов и поле поиска в компактный дизайн. Также есть группы вкладок для упрощения управления вкладками на разных устройствах и в веб-расширениях впервые.
iPadOS 15 представляет приложение «Переводчик» на iPad с новыми функциями, которые автоматически определяют, когда кто-то говорит, и автоматически переводят его речь, возможностью личного просмотра и общесистемным переводом текста, в том числе рукописного текста.
Есть множество настроек и улучшений, таких как Universal Control для беспрепятственного использования одной мыши и клавиатуры на iPad и Mac и перетаскивания файлов, функции в приложении Maps, включая просмотр земного шара и новые возможности 3D в городах, все новые функции для Воспоминаний в приложении «Фото», общесистемная функция «Поделиться с вами» для выделения контента, которым поделились в беседах «Сообщения», новая строка «Для всех» в приложении для ТВ, где можно рекомендовать развлечения для всей семьи, и многое другое.
iPadOS 15 совместим с iPad mini 4 и новее, iPad Air 2 и новее, iPad 5 поколения и новее, а также со всеми моделями iPad Pro и будет выпущен этой осенью.
Как скачать и установить iPadOS 15
iPadOS 15 в настоящее время доступна только в виде предварительной бета-версии для разработчиков. Зарегистрированные разработчики могут загрузить профиль для бета-версии iPadOS 15 из Центра разработчиков Apple, и после установки профиля бета-обновления будут доступны по беспроводной сети. Предпочтительно устанавливать iPadOS 15 на дополнительное устройство, поскольку это программное обеспечение раннего выпуска, в котором могут быть ошибки или проблемы.
В течение периода тестирования iPadOS 15, который продлится несколько месяцев, Apple будет дорабатывать новые функции операционной системы и исправлять ошибки перед ее выпуском. Разработчики также смогут использовать этот период бета-тестирования для поддержки новой операционной системы и встраивать новые функции iPadOS 15 в свои приложения.
Публичная бета-версия будет доступна пользователям iPadOS для тестирования в июле на сайте beta.apple.com.
iPadOS 15 будет выпущен для всех пользователей с совместимыми устройствами, начиная с осени, где пользователи смогут увидеть его в разделе «Обновление программного обеспечения» приложения «Настройки» на своем устройстве.
Apple разослала разработчикам одну бета-версию iPadOS 15. Версия для публичных бета-тестеров станет доступна в июле.
Улучшения многозадачности
iPadOS 15 предлагает ряд улучшений для многозадачности iPad. Новое меню многозадачности в верхней части приложений позволяет пользователям легко переходить в режим Split View, Slide Over, в полноэкранный режим, в центральное окно или закрывать окно.
Есть новая многооконная полка, которая обеспечивает быстрый доступ ко всем открытым окнам приложения. Полка появляется, когда вы открываете приложение, и исчезает, как только вы взаимодействуете с приложением. На полке пользователи могут коснуться окна, чтобы открыть его, или щелкнуть, чтобы закрыть.
Теперь, когда пользователь входит в режим Split View, приложение перемещается в сторону, открывая главный экран, предоставляя доступ ко всем страницам главного экрана и библиотеке приложений.
Пользователи могут открывать окно в центре экрана в таких приложениях, как «Сообщения», «Заметки» или «Почта». При нажатии и удерживании сообщения электронной почты, заметки или беседы сообщения оно откроется в окне по центру экрана, что позволит вам быстро просмотреть содержимое, не выходя из текущего представления, и вы можете провести вниз по элементу управления многозадачностью, чтобы поместить центрированное окно в полки или создать разделенный вид или слайд.
Существует также улучшенный переключатель приложений, включающий приложения Slide Over, и теперь пользователи могут создавать пространства Split View, просто перетаскивая одно приложение поверх другого. Кроме того, пользователи могут быстро настраивать режим Split View и Slide Over и переключаться между ними с помощью новых сочетаний клавиш для многозадачности прямо с клавиатуры.
Дизайн домашнего экрана
Виджеты
В iPadOS 15 теперь можно размещать виджеты прямо на главном экране, и они останутся на месте независимо от того, используется iPad в портретной или альбомной ориентации.
Когда вы впервые обновляетесь до iPadOS 15, появляется новый макет по умолчанию с виджетами из приложений, которые вы чаще всего используете в интеллектуальных стеках. Предлагаемые виджеты для приложений, которые вы уже используете, могут автоматически появляться в вашем умном стеке в нужное время в зависимости от вашей прошлой активности. Кроме того, вы можете легко изменить порядок виджетов в интеллектуальных стеках прямо с главного экрана с новыми элементами управления.
Также есть новые виджеты для друзей и личных вещей в приложении «Найти меня», друзей и родственников в приложении «Контакты», «Продолжить игру» и «Друзья играют» в Game Center, элементы из вкладки «Сегодня» в App Store. и почтовые ящики из приложения Почта.
Библиотека приложений
В iPadOS 15 библиотека приложений впервые появилась на iPad. Библиотека приложений автоматически упорядочивает приложения по таким полезным категориям, как «Продуктивность» и «Игры», а также по интеллектуальным категориям, например «Предложения», для обеспечения простого и удобного просмотра всех приложений для iPad. Библиотека приложений доступна в доке, даже когда находится внутри приложения, а новые приложения, загруженные из App Store, автоматически попадают в библиотеку приложений.
Страницы главного экрана
Теперь пользователи могут легко изменять порядок страниц главного экрана, а также скрывать страницы для оптимизации главного экрана. С помощью Focus пользователи могут отображать определенные страницы главного экрана условно.
Spotlight
Spotlight теперь может использовать интеллект для поиска фотографий по местоположению, людям, сценам или объектам, а с помощью новой функции Live Text Spotlight может находить текст и рукописный текст на фотографиях.
Spotlight также поддерживает поиск изображений в Интернете и значительно улучшает результаты для актеров, музыкантов, телешоу и фильмов. Улучшенные результаты для карточек контактов показывают недавние разговоры, общие фотографии и местоположение, если они были опубликованы через Find My.
Также можно получить доступ к Spotlight с экрана блокировки и быстро устанавливать приложения из App Store, не покидая Spotlight. Для компаний, поддерживающих App Clips, есть кнопка действия на результатах Карты в Spotlight.
Focus
В iPadOS 15 есть новый инструмент Focus, который помогает пользователям не отвлекаться. Focus может фильтровать уведомления и страницы домашнего экрана в зависимости от того, на чем пользователи хотят сосредоточиться в определенное время, при этом позволяя получать срочные уведомления. Когда Focus пользователя в настоящее время блокирует входящие уведомления, их статус автоматически отображается для других людей в Сообщениях, показывая, что пользователь в настоящее время недоступен, если это не является срочным.
iPadOS будет автоматически предлагать пользователям Focuses с помощью интеллекта на устройстве, чтобы определить, какие люди и приложения должны уведомлять их в определенное время. Предложения по фокусировке основаны на контекстах пользователей, таких как часы работы, личное время или уход в постель. Пользователи также могут создать собственный фокус, чтобы отображать только определенные уведомления и страницы главного экрана, выбрать разрешенные прерывания для наиболее важных уведомлений и приложений и настроить автоматические ответы для сообщений во время фокусировки.
Когда пользователь устанавливает фокус, он синхронизируется между устройствами Apple. Разработчики могут реализовать новый API статуса для сторонних приложений обмена сообщениями, чтобы отразить статус Focus.
Редизайн уведомлений
В iPadOS 15 представлены полностью переработанные уведомления. В уведомлениях теперь отображаются фотографии контактов для людей и более крупные значки для приложений, чтобы их было легче идентифицировать.
Существует полностью новая персонализированная сводка уведомлений, которая собирает несрочные уведомления вместе, чтобы доставить их в более подходящее время, например утром или вечером. Уведомления в сводке упорядочены по приоритету с использованием интеллекта на устройстве, который анализирует взаимодействие пользователя с приложениями, при этом наиболее важные и актуальные уведомления поднимаются наверх. Срочные сообщения и своевременные уведомления будут доставлены немедленно.
Теперь есть возможность временно отключить уведомления любого приложения или потока сообщений, а iPadOS 15 предложит отключить поток, если он необычно активен, но вы не взаимодействуете с ним.
Существует также новый API уведомлений для разработчиков, позволяющий им отправлять уведомления с учетом времени и адаптировать новый вид уведомлений, исходящих от людей.
Универсальный контроль
Универсальное управление — это новая функция iPad, которая позволяет пользователям использовать одну клавиатуру, мышь или трекпад на iPad и Mac. Когда вы переходите с Mac на iPad, курсор мыши или трекпада трансформируется из стрелки в круглую точку, автоматически меняя форму на наиболее подходящую для устройства.
Никакой настройки не требуется. Пользователи просто перемещают курсор от одного устройства к другому, пока он не появится на втором устройстве. Затем вы можете плавно перемещать курсор между ними. Существует также возможность настроить Universal Control для непрерывной работы в системных настройках, что избавляет от необходимости каждый раз связывать два устройства.
Universal Control позволяет пользователям перетаскивать контент между устройствами и работает с тремя устройствами. Он совместим с MacBook Pro (2016 г. и новее), MacBook (2016 г. и новее), MacBook Air (2018 г. и новее), iMac (2017 г. и новее), iMac (5K Retina, 27 дюймов, конец 2015 г.), iMac Pro, Mac mini (2018 г. и новее) и Mac Pro (2019 г.); и iPad Pro, iPad Air (3-го поколения и новее), iPad (6-го поколения и новее) и iPad mini (5-го поколения и новее).
Swift Playgrounds
Swift Playgrounds теперь позволяет пользователям создавать приложения для iPhone и iPad с помощью SwiftUI. Код немедленно отображается в предварительном просмотре в реальном времени при создании приложений, и пользователи могут запускать свои приложения в полноэкранном режиме, чтобы протестировать их. Пользователи могут даже отправлять приложения, созданные в Swift Playgrounds, прямо в App Store.
Swift Playgrounds использует новый открытый формат проекта на основе пакетов Swift, которые также можно открывать и редактировать в Xcode на Mac, предлагая пользователям возможность разрабатывать приложения для iPad и Mac.
Заметки
Быстрая заметка
Quick Note — это новая функция, доступная из любого места в системе, которая позволяет пользователям быстро записывать информацию. Пользователи могут вызвать Quick Note одним движением пальца или Apple Pencil из угла экрана, Центра управления или сочетания клавиш.
Размер или положение Quick Note можно регулировать, и его можно спрятать сбоку экрана, чтобы быстро восстановить. Quick Note поддерживает ссылки из приложения для создания контекста, добавляя миниатюру Quick Note, когда вы в следующий раз используете приложение, чтобы напомнить вам о том, что вы отметили ранее. Quick Note также может отслеживать посещенные вами веб-сайты, выделяя текст или изображения в Safari и добавляя их прямо в заметку.
Теги
Приложение «Заметки» в iPadOS 15 содержит теги, созданные пользователем, для удобной сортировки и классификации заметок по-новому. Существует браузер тегов, позволяющий нажимать комбинации вкладок и быстро просматривать заметки с тегами и новые настраиваемые папки, которые автоматически собирают заметки на основе тегов.
Улучшения общих заметок
Для общих заметок теперь можно упоминать других пользователей, чтобы уведомлять друг друга об обновлениях, и совершенно новый вид «Действия», чтобы увидеть историю последних изменений.
Изображения в рукописных заметках
Теперь пользователи могут комбинировать рукописный текст и изображения в рукописных заметках. Изображения можно перетаскивать в область рисования, затем размещать, изменять их размер или рисовать прямо.
Напоминания
Напоминания теперь содержат теги, которые помогают организациям, и можно искать и фильтровать напоминания на основе тегов. Появился новый браузер тегов, позволяющий нажимать комбинации вкладок и быстро просматривать помеченные напоминания. Есть также новые настраиваемые умные списки, которые автоматически собирают напоминания на основе тегов.
iPadOS 15 также предлагает опции быстрого доступа для легкого удаления заполненных напоминаний, улучшенную поддержку естественного языка и расширенные предлагаемые атрибуты, такие как теги, флаги, приоритет и многое другое.
FaceTime
В iPadOS 15 FaceTime предлагает пространственный звук, поэтому голоса во время видеозвонка звучат так, как если бы они исходили от того места, где находится человек на экране. Также есть новые режимы микрофона для отделения голоса пользователя от фонового шума или для введения фонового шума в режиме широкого спектра, если это необходимо.
FaceTime теперь имеет портретный режим для видеозвонков на устройствах с чипом A12 Bionic или более поздней версии, поэтому пользователи могут размыть фон и сфокусироваться на себе, а также отключить оповещения, чтобы было четче, когда вы говорите без звука. Также есть новый вид сетки для групповых вызовов FaceTime, позволяющий участникам видеть больше лиц одновременно, и управление оптическим масштабированием для задней камеры.
SharePlay
SharePlay — это новая функция, которая позволяет пользователям обмениваться впечатлениями друг с другом во время вызовов FaceTime, включая такие мультимедиа, как песни Apple Music, телешоу или фильмы. Мультимедиа воспроизводятся синхронно для всех участников, и есть общие элементы управления воспроизведением, поэтому любой в сеансе SharePlay может воспроизводить, приостанавливать или пропускать контент, а также добавлять в общую очередь. SharePlay также дает пользователям возможность совместно использовать свои экраны для совместного просмотра приложений во время звонков FaceTime.
Сторонние приложения, такие как Disney +, ESPN +, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount +, Pluto TV, TikTok, Twitch и другие, обязались интегрировать SharePlay.
SharePlay распространяется на iPhone, iPad, Mac и Apple TV, поэтому пользователи могут смотреть шоу или фильмы на большом экране при подключении через FaceTime. Интеллектуальная регулировка громкости динамически и автоматически регулирует звук, чтобы вы могли слышать своих друзей, даже когда общий контент воспроизводится громко. SharePlay также имеет элементы управления сообщениями в приложении.
Ссылки FaceTime
Теперь пользователи могут создавать ссылку на вызов FaceTime и делиться ею через Сообщения, Календарь, Почту и сторонние приложения.
Ссылки FaceTime можно открывать для использования приложения FaceTime на устройствах Apple, но их также можно открывать через веб-браузер, что впервые обеспечивает FaceTime для Android и Windows. Звонки FaceTime в Интернете остаются зашифрованными, чтобы гарантировать конфиденциальность.
Сафари
iPadOS 15 привносит в Safari совершенно новый дизайн. Появилась новая, оптимизированная панель вкладок, которая занимает меньше места и настраивается в соответствии с цветами каждого веб-сайта, а также интегрированное поле интеллектуального поиска, которое расширяется для отображения полного адреса страницы. Такие функции Safari, как совместное использование, отчет о конфиденциальности, перевод и чтение, теперь находятся в меню «Дополнительно» на активной вкладке.
Вкладки были переработаны, они стали более округлыми и четкими, и они будут адаптироваться по размеру по мере того, как вы добавляете их. Группы вкладок — это новый способ сохранения вкладок в папке, которая синхронизируется на iPhone, iPad и Mac.
Пользователи могут просто открыть веб-страницу, чтобы обновить ее, и теперь есть поддержка голосового поиска. Safari также впервые получает настраиваемую стартовую страницу и расширения для мобильных веб-сайтов.
iPadOS 15 предлагает новые функции конфиденциальности Safari, в том числе Intelligent Tracking Prevention, которая не позволяет трекерам профилировать вас с использованием вашего IP-адреса, а Safari автоматически обновит сайты, которые, как известно, поддерживают HTTPS, с небезопасного HTTP.
Сообщения
Контент, отправленный вам в Сообщениях, автоматически появляется в новом разделе «Доступные вам» в соответствующем приложении. Доступные вам доступны в фотографиях, Safari, Apple News, Apple Music, Apple Podcasts и приложении Apple TV. Пользователи могут закреплять заметный контент, которым с ними поделились, чтобы его можно было повысить в разделах «Доступные вам», в поиске сообщений и в подробном представлении беседы.
Группы фотографий, отправленные в Сообщениях, теперь отображаются в виде удобного коллажа или прокручиваемой стопки, в зависимости от того, сколько их было отправлено, и теперь проще быстро сохранять фотографии с помощью новой кнопки сохранения. Также теперь можно найти изображения, которыми обмениваются через Сообщения, используя имя контакта.
Фотографии
Приложение «Фотографии» содержит значительное обновление для «Воспоминаний», которое теперь имеет новый дизайн, интеграцию с Apple Music, более интерактивный интерфейс и внешний вид памяти.
Воспоминания будут предлагать песни на основе вашей истории прослушивания Apple Music, которые синхронизируются с видео и фотографиями для более персонализированного опыта. Пользователи могут настраивать воспоминания, просматривая миксы памяти, что позволяет прослушивать разные песни с разным темпом и атмосферой.
Существует 12 образов памяти, которые добавляют настроение, анализируя каждую фотографию и видео и применяя правильную регулировку контраста и цвета для единообразного вида. Есть также новые типы памяти, в том числе дополнительные международные праздники, воспоминания, ориентированные на детей, тенденции с течением времени и улучшенные воспоминания о домашних животных, включая способность узнавать отдельных собак и кошек.
Также можно просматривать и редактировать весь контент из воспоминаний с высоты птичьего полета, а в разделе «Смотреть дальше» предлагаются связанные воспоминания для просмотра.
Функции идентификации людей улучшили распознавание людей, и стало проще исправлять ошибки именования в альбоме «Люди». Существует опция Feature Less, чтобы сообщить фотографиям, что вы предпочли бы видеть меньше определенной даты, места, праздника или человека в избранных фотографиях, виджете «Фотографии», воспоминаниях и выделенных на вкладке «Библиотека».
В iPadOS 15 «Фотографии» имеют расширенную панель «Информация» для просмотра информации о фотографии, такой как камера, объектив и выдержка, размер файла или кто отправил фотографию, доступ к которой вам предоставлен, в сообщениях. Вы также можете изменить дату или место съемки, добавить заголовок и узнать об элементах, обнаруженных с помощью Visual Look Up.
Средство выбора изображений «Фотографии», в том числе в приложении «Сообщения», теперь позволяет выбирать фотографии в определенном порядке для публикации. Сторонние приложения также могут предлагать более простые рабочие процессы выбора, если вы предоставляете доступ к определенному контенту в библиотеке фотографий.
Кроме того, Apple заявляет, что первоначальная синхронизация фотографий iCloud на новом устройстве выполняется быстрее в iPadOS 15.
Карты
Карты теперь имеют интерактивный вид земного шара и значительно улучшенные детали в новом трехмерном представлении городов. Районы, коммерческие районы, возвышения, здания и многое другое теперь отображаются подробно, наряду с новыми цветами дорог и метками, специально разработанными ориентирами и новым ночным режимом «лунный свет».
Приложение «Карты» также предлагает новый трехмерный опыт вождения по городу с такими деталями дороги, как полосы поворота, медианы, велосипедные полосы и пешеходные переходы, который работает как на iPhone, так и в Apple CarPlay.
Транспортная навигация была переработана, и теперь путешественники могут легче находить ближайшие станции и определять свои любимые маршруты. Карты будут автоматически следовать по выбранному транзитному маршруту, уведомляя пользователей, когда почти пора выходить.
Обновленные карточки мест упрощают поиск и взаимодействие с информацией о компаниях, местах и физических объектах. Появилась новая главная страница путеводителей, в которой представлена редакционная информация о новых местах.
При поиске нового места появились новые возможности фильтрации результатов по таким критериям, как кухня или время работы. Карты также будут автоматически обновлять результаты поиска при перемещении, а наиболее часто используемые настройки теперь находятся в одном более простом месте.
Find My
Приложение Find My предоставляет новые возможности для поиска потерянного устройства, которое было выключено или стерто с помощью сети Find My. Член семьи или друг, который решит поделиться с вами своим местоположением, теперь будет непрерывно транслировать свое местоположение, чтобы обеспечить ощущение направления и скорости.
Apple добавляет поддержку Find My в сети для AirPods Pro и AirPods Max, и есть новый виджет Find My для быстрого просмотра местоположений. Также есть новые оповещения о разделении, чтобы уведомить пользователя, если он оставит AirTag, устройство Apple или сеть аксессуаров Find My в незнакомом месте.
Siri
В iPadOS 15 запросы Siri обрабатываются на устройстве с помощью Neural Engine, что повышает безопасность и значительно повышает скорость реагирования, при этом больше не требуется подключение к Интернету.
Распознавание и понимание речи на устройстве улучшаются по мере использования вашего устройства. Siri также может узнавать о контактах, с которыми вы чаще всего взаимодействуете, новых словах, которые вы вводите, и темах, о которых вы читаете, чтобы лучше отвечать.
Теперь Siri может публиковать элементы на экране, такие как фотографии, веб-страницы, контент из Apple Music или Apple Podcasts, истории Apple News, местоположения на картах и т. Д., В сообщении или даже делать снимок экрана для отправки. Кроме того, Siri теперь может использовать контекстное меню для отправки сообщения или начала звонка.
Siri теперь лучше поддерживает контекст между запросами, поэтому вы можете в разговоре сослаться на то, что просили ранее. Вы также можете делать запросы на управление устройством HomeKit в определенное время или при определенных обстоятельствах, например, когда вы выходите из дома.
Siri также может объявлять уведомления, такие как напоминания, на AirPods, и пользователи могут спрашивать Siri, что находится на их экране.
Siri предлагает нейронный преобразователь текста в речь на других языках в iPadOS 15, включая шведский, датский, норвежский и финский. Существует также языковая поддержка Siri для смешанного английского и индийского языков, а также индийского английского и родного языка, включая хинди, телугу, каннада, маратхи, тамильский, бенгальский, гуджарати, малаялам и пенджаби.
Другие особенности
5G
- Расширенные возможности подключения с использованием 5G — благодаря использованию более быстрого 5G на совместимых устройствах улучшается взаимодействие с другими приложениями и системами, включая поддержку резервного копирования в iCloud и восстановления из резервной копии iCloud, потоковую передачу звука и видео в приложениях Apple и сторонних производителей, загрузку более высокого качества Контент Apple TV +, синхронизируйте фотографии с фотографиями iCloud, обновляйте статьи Apple News + для чтения в автономном режиме и загружайте модели машинного обучения.
- 5G предпочтительнее, чем Wi-Fi — ваш 11-дюймовый iPad Pro (3-го поколения) и 12,9-дюймовый iPad Pro (5-го поколения) теперь будет автоматически устанавливать приоритет 5G, когда подключение к Wi-Fi в сетях, которые вы иногда посещаете, является медленным или когда вы подключены в зависимые или незащищенные сети.
Игры
Живой текст
- Live Text на фотографиях — Live Text — это новая функция для устройств с чипом A12 Bionic или более поздней версии, которая использует интеллект устройства для распознавания текста в фотографиях, снимках экрана, Quick Look, Safari и в предварительных просмотрах с помощью камеры. Затем пользователи могут предпринять необходимые действия, например выделить для копирования. Пользователи также смогут искать изображения в Spotlight или приложении «Фото» на основе распознанного текста.
- Визуальный поиск — проведите пальцем вверх или коснитесь кнопки новой информации на любой фотографии, чтобы выделить распознанные объекты и сцены, что позволит узнать больше о содержимом фотографии.
Memoji
- Новые стикеры Memoji. В iPadOS 15 есть девять новых стикеров Memoji, которые позволят вам отправить шаку, помахать рукой, мигнуть лампочкой и т. Д.
- Новые варианты одежды — более 40 новых вариантов одежды с тремя цветовыми комбинациями, в том числе для головных уборов.
- Два разных цвета глаз — Memoji теперь поддерживает разные цвета для левого и правого глаза.
- Новые варианты очков — три новых варианта очков, в том числе в форме сердца, звезды и ретро.
- Новые возможности доступности — кохлеарные имплантаты, кислородные трубки и мягкие шлемы теперь представлены в параметрах Memoji.
- Последние сообщения Game Center и приглашения в группы — последние сообщения друзей и группы пользователей переносятся в игры с поддержкой Game Center с помощью нового средства выбора друзей в многопользовательском режиме.
- Запросы на добавление в друзья Game Center — Game Center теперь отображает входящие запросы в папке входящих запросов на добавление в Game Center.
- Основные моменты игры — пользователи могут сохранить видеоклип продолжительностью до 15 последних секунд игрового процесса, нажав кнопку «Поделиться» на игровых контроллерах, таких как беспроводной контроллер Xbox Series X или Series S или беспроводной контроллер Sony PS5 DualSense.
- Виджеты Game Center — появился новый виджет «Продолжить игру», который отображает недавно сыгранные игры с поддержкой Game Center на разных устройствах. Виджет «Друзья играют» помогает пользователям открывать для себя игры, в которые играют их друзья.
- Фокус для игр — предлагаемый вариант Фокус для игр позволяет пользователям оставаться в игре, отфильтровывая нежелательные уведомления.
Переводчик
- Общесистемный перевод — iPadOS 15 позволяет переводить любой текст во всей системе, выбрав его и нажав «Перевести». Затем пользователи могут скопировать, сохранить, заменить выделенный текст или открыть перевод в приложении «Переводчик». Пользователи также могут переводить выделенный текст на фотографиях.
- Автоматический перевод — приложение «Переводчик» определяет, когда вы начинаете говорить, и может переводить речь без необходимости нажимать кнопку микрофона во время разговора.
- Лицом к лицу — пользователи могут изменить вид разговора, когда разговаривают лицом к лицу, чтобы каждый человек мог видеть разговор со своей стороны.
- Переработанные беседы — беседы можно начинать с помощью вкладки беседы в альбомной или книжной ориентации, которая затем представляет собой переработанное представление беседы с пузырьками чата, чтобы вам было легче следить за происходящим.
- Упрощенный выбор языка — выбор языков теперь стал проще благодаря новым раскрывающимся меню.
Музыка
- Пространственный звук с динамическим отслеживанием головы — теперь слушатели могут использовать AirPods Pro и AirPods Max для прослушивания музыки с Dolby Atmos и динамическим отслеживанием головы Apple для более полного погружения. Он работает с iPad Pro 12,9 дюйма (3-го поколения и новее), iPad Pro 11 дюймов, iPad Air (3-го поколения и новее), iPad (6-го поколения и новее) и iPad mini (5-го поколения).
- Доступные вам — приложение «Музыка» теперь будет выделять музыку, которой вы поделились, в Сообщениях.
Подкасты
- Улучшенное обнаружение — подкасты создают персонализированные группы предлагаемых шоу по определенным темам.
- Shared with You — Поделитесь своими любимыми выпусками подкастов в приложении «Сообщения» и найдите все выпуски, которыми с вами поделились, в Listen Now.
Новости
- Обновленный дизайн ленты новостей — лента новостей теперь имеет новый дизайн, который упрощает просмотр статей и взаимодействие со статьями. Такая информация, как даты публикации и имена авторов, становится более заметной, и теперь вы можете сохранять истории и делиться ими прямо из ленты.
- С вами поделились — истории, отправленные вам из Сообщений, теперь автоматически отображаются в разделе «Доступные вам» на вкладках «Сегодня» и «Подписки» Apple News.
Телевизор
- Для всех вас — в приложении «ТВ» теперь есть новая строка под названием «Для всех», в которой предлагается подборка шоу и фильмов, основанная на интересах отдельных людей или всей семьи.
- Доступно вам — приложение TV теперь выделяет все шоу и фильмы, которыми друзья и родственники поделились в Сообщениях.
- SharePlay — приложение для ТВ работает с сообщениями и FaceTime для синхронного просмотра контента с друзьями и семьей с помощью SharePlay.
- Потоковые приложения в Японии — ТВ приложение теперь поддерживает популярные приложения потокового вещания в Японии.
Голосовые заметки
- Скорость воспроизведения — появились новые опции для ускорения или замедления воспроизведения записей.
- Пропустить тишину — голосовые заметки автоматически анализируют записи и автоматически пропускают паузы в звуке одним касанием.
- Улучшенный обмен — можно поделиться несколькими записями голосовых заметок одновременно.
Ярлыки
- Интеллектуальный редактор ярлыков — предложения по следующим действиям будут предлагать варианты, которые помогут вам завершить создание ярлыка.
- Управление между устройствами — теперь ярлыки будут синхронизироваться на iPhone, iPad и Mac.
- Улучшенный обмен — ярлыками можно делиться и загружать со ссылкой, без необходимости управлять настройками безопасности. Получатели будут получать интеллектуальные подсказки, гарантирующие, что передаются только одобренные данные.
Магазин приложений
- События в приложении — App Store теперь упрощает обнаружение текущих событий в приложениях и играх, включая игровые соревнования, премьеры фильмов или прямые трансляции.
- Виджет App Store — новый виджет App Store показывает истории, коллекции и внутренние события приложения на вкладке «Сегодня».
Экранное время
- Время простоя по запросу — в iPadOS 15 можно включить время простоя по запросу, при этом будут доступны только телефонные звонки и приложения, которые вы разрешите. После включения будет отправлено пятиминутное напоминание о простоях, и время простоя будет включено до конца дня.
- API экранного времени — разработчики могут использовать API экранного времени в приложениях родительского контроля для поддержки более широкого набора инструментов для родителей. API предоставляет разработчикам такие функции, как основные ограничения и мониторинг активности устройств.
Улучшения внешней клавиатуры
- Обновленная панель сочетаний клавиш — панель меню клавиатуры имеет совершенно новый компактный вид, который содержит те же функции в меньшем пространстве, чтобы приложение, находящееся за ней, было более заметным.
- Переработанный вид сочетаний клавиш — вид сочетаний клавиш был переработан, и теперь сочетания клавиш организованы по таким категориям, как «Файл», «Правка», «Формат», «Просмотр» и «Поиск».
- Больше сочетаний клавиш — iPadOS 15 поддерживает дополнительные сочетания клавиш в приложениях и системе, включая многозадачность и контекстные меню. Клавиша глобуса теперь является модификатором, позволяющим выполнять больше задач с клавиатуры.
- Полная навигация с клавиатуры — теперь можно перемещаться по приложению с помощью клавиатуры, используя такие действия, как нажатие клавиши табуляции для выделения текстовых полей и кнопок.
Конфиденциальность
- Защита конфиденциальности почты — Защита конфиденциальности почты не позволяет отправителям видеть ваш IP-адрес или если вы открыли их электронную почту.
- Отчет о конфиденциальности приложений — новый раздел в настройках позволяет пользователям видеть, как часто приложения получали доступ к их местоположению, фотографиям, камере, микрофону и контактам в течение последних семи дней. Он также показывает, какие приложения связывались с другими доменами и как давно они обращались к ним. Это будет в будущем обновлении после первоначального выпуска iPadOS 15.
- Безопасная вставка — разработчики могут позволить вам вставлять контент из другого приложения, не имея доступа к тому, что вы скопировали, пока вы не захотите, чтобы у них был доступ.
- Поделиться текущим местоположением — разработчики могут разрешить вам временно делиться своим текущим местоположением с помощью настраиваемой кнопки в своих приложениях.
- Улучшения ограниченного доступа к библиотеке фотографий — разработчики могут предложить интеллектуальные функции при доступе к библиотеке фотографий, запрашивая ограниченный доступ к определенным папкам с фотографиями и выбору альбомов.
iCloud +
- iCloud Private Relay — iCloud Private Relay позволяет пользователям просматривать веб-страницы с помощью Safari, одновременно шифруя весь трафик со своего устройства. Запросы отправляются через два отдельных интернет-ретранслятора, и он разработан таким образом, чтобы никто не мог использовать ваш IP-адрес, местоположение и активность в Интернете для создания подробного профиля о вас.
- Hide My Email — Hide My Email позволяет пользователям создавать уникальные случайные адреса электронной почты, которые пересылаются в ваш личный почтовый ящик, чтобы вы могли отправлять и получать электронные письма, не сообщая свой реальный адрес электронной почты.
- Пользовательский домен электронной почты — теперь пользователи могут персонализировать свой почтовый адрес iCloud с помощью собственного доменного имени и приглашать членов семьи использовать тот же домен со своими учетными записями iCloud Mail.
- Защищенное видео HomeKit — iCloud + может хранить кадры с большего количества камер видеонаблюдения и не влияет на объем хранилища iCloud.
Идентификатор Apple ID
- Контакты для восстановления учетной записи — теперь пользователи могут выбрать одного или нескольких доверенных лиц, которые станут контактным лицом для восстановления учетной записи, чтобы помочь сбросить свой пароль и восстановить доступ к своей учетной записи.
- Программа Digital Legacy — новая программа Digital Legacy позволяет вам назначать людей в качестве старых контактов, чтобы они могли получить доступ к вашей учетной записи и личной информации в случае вашей смерти.
Доступность
- Исследуйте изображения с помощью VoiceOver. Теперь пользователи могут более подробно изучать людей, объекты, текст и таблицы на изображениях с помощью VoiceOver.
- Описания изображений VoiceOver в разметке — теперь разметка позволяет добавлять описания изображений, которые могут быть прочитаны VoiceOver. Описания изображений сохраняются даже при совместном использовании и могут быть прочитаны в ряде поддерживаемых приложений на iPhone, iPad и Mac.
- Звуковые действия для Switch Control — Звуковые действия для Switch Control позволяют управлять iPhone с помощью простых звуков рта, без необходимости использования физических кнопок, переключателей или сложных словесных команд.
- Фоновые звуки — фоновые звуки непрерывно воспроизводят сбалансированный, яркий или темный шум, звуки океана, дождя и ручья, чтобы замаскировать нежелательные окружающие или внешние шумы и помочь вам сосредоточиться или сохранять спокойствие. Во время использования устройства звуки смешиваются с другими звуками звука и системы или переходят под них.
- Настройки для каждого приложения — настройте параметры отображения и размера текста для каждого приложения.
- Импорт аудиограмм — импортируйте аудиограммы в бумажном формате или в формате PDF в меню «Настройки» и настраивайте приспособления для наушников, чтобы усилить тихие звуки и отрегулировать частоты в зависимости от результатов проверки слуха.
- Приложение « Лупа». Лупа теперь является приложением по умолчанию в iPadOS, поэтому вы можете использовать iPad в качестве увеличительного стекла для увеличения объектов рядом с вами.
- Новые языки голосового управления — голосовое управление добавляет новые языковые параметры, включая китайский, кантонский, французский и немецкий, которые используют технологию распознавания речи Siri.
Клавиатура и диктовка
- Увеличительная лупа для текстового курсора и выделения — пользователи могут более точно выделять текст с помощью улучшенного курсора, который увеличивает текст.
- Вьетнамские клавиатуры VNI и VIQR — Печатайте на вьетнамском языке, используя VNI и VIQR.
- Расширение языка QuickPath. Новые языки, поддерживающие QuickPath, включают голландский, хинди (латынь), русский, шведский, турецкий и вьетнамский.
- Новые раскладки клавиатуры — Новые раскладки клавиатуры для айнов, амхарского языка, фула (адлам), игбо, навахо, рохинджа, сирийского языка и тигриньи.
- Улучшенная 10-клавишная раскладка для китайского пиньинь — улучшенная 10-клавишная раскладка включает улучшения, которые позволяют пользователям быстро переключаться на QWERTY, более легко получать доступ к символам и набирать слова, которые имеют одинаковые клавиши с большей точностью, позволяя вам выбирать точный пиньинь для большего чем просто первый слог во фразе.
- Поддержка диалектной лексики для кантонского и шанхайского диалектов — набирайте слова в пиньинь, используя родные кантонские или шанхайские диалектные варианты написания.
- Умные ответы для новых индийских языков — Умные ответы теперь поддерживают 10 новых индийских языков, включая урду, бангла, тамильский, панджаби, маратхи, гуджарати, малаялам, телугу, каннада и одия.
- Диктовка на устройстве — диктовка на устройстве теперь доступна в большем количестве регионов и языков, включая арабский, кантонский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, мандаринский китайский, русский, испанский, турецкий и китайский юэ.
- Непрерывная диктовка — с помощью диктовки на устройстве вы можете диктовать текст любой длины без тайм-аута. Раньше диктовка была ограничена 60 секундами.
Словарь
- Новые словари для Индии — двуязычные словари для Индии включают урду-английский, тамильский-английский, телугу-английский и гуджарати-английский.
- Новый словарь идиом для материкового Китая — Новый словарь идиом упрощенного китайского для материкового Китая.
- Новые словари для Гонконга — Словари для Гонконга включают традиционный китайско-английский словарь идиом, традиционный китайско-английский словарь кантонских разговорных выражений и новый словарь традиционного китайского языка.
Прочие улучшения
- Перетаскивание — перетаскивание теперь поддерживается во всех приложениях.
- Встроенный аутентификатор — генерируйте коды подтверждения, необходимые для дополнительной безопасности входа в пароли в настройках, в качестве альтернативы для таких приложений, как Google Authenticator. После настройки коды подтверждения автоматически заполняются при входе на сайт.
- Обнаружение пакетов — с помощью HomeKit Secure Video камеры видеонаблюдения и видеодомофоны теперь могут обнаруживать и уведомлять вас о прибытии посылки.
- Редизайн Поиска книг — результаты поиска отображаются, как только вы начинаете печатать, и исправляют орфографические ошибки в приложении «Книги». В результатах будут показаны витрины лучших книг, аудиокниг и коллекций жанров. Пользователи также могут покупать книги прямо на вкладке «Поиск».
- Обновления программного обеспечения — iPadOS теперь предлагает выбор между обновлением до последней версии iPadOS 15, как только она будет выпущена для получения последних функций и наиболее полного набора обновлений безопасности, или продолжением на iPadOS 14 и продолжением получения важных обновлений безопасности, пока вы не будете готовы. для обновления до следующей основной версии.
- Временное хранилище iCloud для передачи данных — теперь пользователи могут бесплатно выполнять резервное копирование неограниченного объема данных в iCloud на срок до трех недель для переноса на новое устройство.
- RealityKit 2 — разработчики могут применять пользовательские шейдеры, добавлять эффекты пост-рендеринга и создавать более захватывающие возможности AR с помощью RealityKit 2, который представляет собой движок 3D-рендеринга, физики и пространственного звука Apple, созданный для AR.
- Поддержка японского языка для лучшего ведения заметок и каракулей — каракули, умный выбор, перетаскивание для выделения, копирование и вставка в виде текста, освобождение пространства между абзацами в рукописных заметках, детекторы данных и поиск по рукописному тексту теперь поддерживают японский язык.
- Инклюзивный язык (только испанский) — теперь пользователи могут выбирать термин обращения во всей системе: женский, мужской или нейтральный.
iPadOS 15 Поддерживаемые устройства
iPadOS 15 совместим со всеми теми же iPad, что и iPadOS 13 и iPadOS 14, включая старые устройства, такие как iPad Pro первого поколения, iPad mini 4 и iPad начального уровня пятого поколения. Ниже перечислены совместимые с iPadOS 15 устройства.
- iPad Pro (5-го поколения)
- iPad Pro (4-го поколения)
- iPad Pro (3-го поколения)
- iPad Pro (2-го поколения)
- iPad Pro (1-го поколения)
- iPad Air (4-го поколения)
- iPad Air (3-го поколения)
- iPad Air 2
- iPad (9-го поколения)
- iPad (8-го поколения)
- iPad (7-го поколения)
- iPad (6-го поколения)
- iPad (5-го поколения)
- iPad mini (5-го поколения)
- iPad mini 4
iPadOS 15 — дата выпуска
Apple собирается выпустить iPadOS 15 осенью этого года, вероятно, в период с сентября по ноябрь.