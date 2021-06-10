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Как установить бета-версии iOS 15 и iPadOS 15 для разработчиков

Гайды
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Готовы опробовать все новые функции iOS 15, такие как FaceTime SharePlay, режим фокусировки, Live Text, автономный Siri, совершенно новый Safari, обновленные уведомления и многое другое? Следуйте инструкциям по установке бета-версий iOS 15 и iPadOS 15 для разработчиков.

Apple анонсировала следующую основную версию iOS и iPadOS на своем выступлении на WWDC21 и предоставила обе бета-версии для разработчиков для тестирования на iPhone и iPad. Между тем, первая публичная бета-версия iOS 15 выйдет в июле.

Имейте в виду, что запускать раннюю бета-версию на основном iPhone или iPad обычно — плохая идея, поскольку есть проблемы с производительностью и надежностью, которые необходимо решить.

Размер первой бета-версии iOS 15 составляет чуть менее 5 ГБ.

Как установить бета-версии iOS 15 и iPadOS 15 для разработчиков

Если вы еще не зарегистрированы в качестве разработчика Apple, вам нужно сделать это здесь. В противном случае вы можете дождаться бесплатной общедоступной бета-программы, которая будет запущена в июле.

  1. Сделайте свежую резервную копию вашего iPhone или iPad с Mac или ПК на случай, если вы захотите понизить версию своего устройства в любой момент.
  2. На своем iPhone или iPad  перейдите на сайт разработчиков Apple.
  3. Коснитесь двухстрочного значка в верхнем левом углу, войдите в систему, если вы еще не находитесь в  учетной записи.
  4. Снова коснитесь двухстрочного значка в верхнем левом углу и выберите «Загрузки».
  5. Проведите пальцем вниз и коснитесь «Установить профиль»  рядом с бета-версией iOS 15 или iPadOS 15.
  6. Нажмите «Разрешить», чтобы загрузить профиль, нажмите «Закрыть».
  7. Зайдите в Настройки на своем устройстве и нажмите Профиль загружен вверху.
  8. Нажмите «Установить» в правом верхнем углу, введите свой пароль, если необходимо.
  9. Прочтите соглашение о согласии, затем нажмите «Установить» еще  два раза.
  10. Ваш iPhone или iPad предложит перезагрузиться, чтобы внести изменения.
  11. После перезагрузки вернитесь в Настройки > Общие >  Обновление ПО.
  12. Вы должны увидеть доступную iOS 15, нажмите «Загрузить и установить».

Вот как этот процесс выглядит на iPhone:

Как установить бета-версии iOS 15 и iPadOS 15 для разработчиков

Как установить бета-версии iOS 15 и iPadOS 15 для разработчиков

Как установить бета-версии iOS 15 и iPadOS 15 для разработчиков

Как установить бета-версии iOS 15 и iPadOS 15 для разработчиков

Apple IOS 15 iPadOS 15
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