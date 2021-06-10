Готовы опробовать все новые функции iOS 15, такие как FaceTime SharePlay, режим фокусировки, Live Text, автономный Siri, совершенно новый Safari, обновленные уведомления и многое другое? Следуйте инструкциям по установке бета-версий iOS 15 и iPadOS 15 для разработчиков.

Apple анонсировала следующую основную версию iOS и iPadOS на своем выступлении на WWDC21 и предоставила обе бета-версии для разработчиков для тестирования на iPhone и iPad. Между тем, первая публичная бета-версия iOS 15 выйдет в июле.

Имейте в виду, что запускать раннюю бета-версию на основном iPhone или iPad обычно — плохая идея, поскольку есть проблемы с производительностью и надежностью, которые необходимо решить.

Размер первой бета-версии iOS 15 составляет чуть менее 5 ГБ.

Как установить бета-версии iOS 15 и iPadOS 15 для разработчиков

Если вы еще не зарегистрированы в качестве разработчика Apple, вам нужно сделать это здесь. В противном случае вы можете дождаться бесплатной общедоступной бета-программы, которая будет запущена в июле.

Сделайте свежую резервную копию вашего iPhone или iPad с Mac или ПК на случай, если вы захотите понизить версию своего устройства в любой момент. На своем iPhone или iPad перейдите на сайт разработчиков Apple. Коснитесь двухстрочного значка в верхнем левом углу, войдите в систему, если вы еще не находитесь в учетной записи. Снова коснитесь двухстрочного значка в верхнем левом углу и выберите «Загрузки». Проведите пальцем вниз и коснитесь «Установить профиль» рядом с бета-версией iOS 15 или iPadOS 15. Нажмите «Разрешить», чтобы загрузить профиль, нажмите «Закрыть». Зайдите в Настройки на своем устройстве и нажмите Профиль загружен вверху. Нажмите «Установить» в правом верхнем углу, введите свой пароль, если необходимо. Прочтите соглашение о согласии, затем нажмите «Установить» еще два раза. Ваш iPhone или iPad предложит перезагрузиться, чтобы внести изменения. После перезагрузки вернитесь в Настройки > Общие > Обновление ПО. Вы должны увидеть доступную iOS 15, нажмите «Загрузить и установить».

Вот как этот процесс выглядит на iPhone: