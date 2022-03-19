Лучшие телефоны Android 2022 года: рейтинг и обзор

Хотя может показаться, что iPhone вездесущ, на долю Apple приходится 23 процента мирового рынка смартфонов. Это означает, что когда дело доходит до мобильных устройств, Google и его операционная система Android правят королем. Это делает поиск лучших телефонов Android немного сложнее, чем нужно.

Техническое совершенство телефонов Android не имеет себе равных, даже в доступных моделях. И хотя эти устройства на базе Google предлагают гораздо больше свободы, чем конкуренты iOS, выбор правильного устройства все еще может быть сложной задачей. Мы составили список лучших телефонов Android, чтобы удовлетворить ваши особые потребности в смартфонах. От Samsung до OnePlus, это подробное исследование покажет, что делает Android-телефон отличным, и какие премиальные опции стоят вложений.

Лучший в целом: Google Pixel 6 Pro

Лучший премиум-класс: Samsung Galaxy S21 Ultra

Лучшее время автономной работы: Moto G Power

Лучшее соотношение цены и качества: OnePlus 9

Лучший бюджет: Xiaomi Mi 11 Lite

Лучший экологичный вариант: Samsung Galaxy S9+ (обновленный)

Лучшая цена премиум-класса: Xiaomi 12 Pro

Как мы выбирали лучшие телефоны Android

Методология

Как упоминалось ранее, рынок телефонов Android огромен. Если вы не уверены, какая операционная система установлена ​​на том или ином смартфоне, можете поспорить, что это, скорее всего, будет телефон Android. Операционная система Android так же надежна, как и Google, если только производитель не экономит на телефонных технологиях. Вот несколько вещей, на которые я обращал внимание при выборе лучшего телефона Android.

Скорость: любой современный смартфон хорош настолько, насколько хороша его рабочая скорость. В конце концов, смартфон чаще всего помогает нам оставаться на связи, когда мы в дороге. Приложения и интернет-браузер должны работать быстро, даже если многие из них открыты в фоновом режиме. Более дорогие модели даже поставляются с процессорами, которые могут обрабатывать более сложные приложения и даже игры консольного качества.

Графика: Неважно, какой телефон вы сейчас смотрите. Доллары за пончики, есть большая вероятность, что передняя часть телефона будет состоять из гигантского экрана, который обычно не имеет рамок. Каким бы красивым ни казался яркий и блестящий экран на первый взгляд, это не значит, что он всегда будет приятным для глаз.

В настоящее время смартфоны гордятся тем, что являются полноценными мультимедийными устройствами для серфинга, потоковой передачи и иногда игр. Есть большая вероятность, что ваш Android-телефон является одним из экранов, на которые вы будете смотреть дольше, чем на другие, поэтому это не должно повредить вашим глазам.

Камера: хотя телефоны в камерах еще не совсем DSLR-качества, камеры становятся лучше и, что, возможно, более важно, больше. Samsung Galaxy S21 содержит две большие камеры внутри : 108-мегапиксельную основную камеру с апертурой f/1,8 и 12-мегапиксельную сверхширокую камеру с апертурой f/2,2. Это дает массу свободы, когда дело доходит до фотосъемки на ходу, особенно для тех, кто любит трюки с ненавистниками для Instagram. И хотя задние камеры обладают серьезным фотоэффектом, даже передняя камера на телефоне Android должна быть хотя бы наполовину приличной для звонков в Google Duo и случайных селфи.

Время автономной работы: телефоны Android хвалят за их вычислительную мощность. Но что толку во всей этой мощности, если батарея разряжается до нуля за считанные часы? Некоторые телефоны, такие как Moto G Power , выставляют напоказ такое длительное время автономной работы, что это звучит фальшиво (три дня?). Даже самые лучшие телефоны обычно нужно заряжать в течение ночи. Если Android-телефону требуется несколько зарядок в день, возможно, не стоит заморачиваться с его покупкой, не говоря уже о том, чтобы владеть им.

Лучшие телефоны Android: обзоры и рекомендации

Лучший Android-телефон в целом: Google Pixel 6 Pro

Почему: Google Pixel 6 Pro был разработан с нуля, чтобы обеспечить действительно мощный смартфон по отличной цене.

Технические характеристики:

Вес: 7,4 унции

Размеры: 6,5 (Д) x 3 (Ш) x 0,4 (В) дюйма

Экран: 6,7-дюймовый LTPO OLED

Частота обновления 120 Гц

Камера: 50 МП основная, 12 МП сверхширокоугольная, 50 МП телефото

Оперативная память: 12 ГБ

Память: 128–512 ГБ

Плюсы и минусы Профессиональная система камер Усовершенствованный искусственный интеллект Великолепное качество сборки Менее звездное время автономной работы

Вы могли бы подумать, что Google захватит рынок, учитывая, что он программирует ОС для телефонов Android. И хотя линейка Google Pixel не так уж плоха, она всегда отставала от конкурентов, таких как Samsung и Motorola, с точки зрения технических характеристик и качества сборки. Google наконец взломал код с Google Pixel 6 Pro.

6,7-дюймовый OLED-экран LTPO — один из самых больших на рынке, он чуть меньше, чем у Samsung Galaxy S21 Ultra. Экран также стал толще, чем раньше, с вдвое большей устойчивостью к царапинам по сравнению с предыдущими моделями Pixel. Производительность оптимизируется независимо от того, играете ли вы в игру Fortnight ., смотреть YouTube или экономить заряд батареи. Но Google Pixel 6 Pro действительно стоит особняком, когда вы смотрите на его камеру. Основной, сверхширокоугольный и телеобъектив захватывают на 150 % больше света, благодаря чему цвета становятся насыщеннее и ярче даже ночью. Благодаря простым в использовании инструментам редактирования он превращает новичка в профессионального фотографа. Единственным недостатком является то, что время автономной работы почти гарантирует, что вам нужно подключать его как минимум пару раз в день. Для телефона в этой ценовой категории это все еще непревзойденная ценность.

Лучший Android-телефон премиум-класса: Samsung Galaxy S21 Ultra

Почему: Samsung S21 Ultra не имеет себе равных по скорости, камере и графическим возможностям, если вы готовы вкладывать деньги.

Технические характеристики:

Вес: 2,8 фунта

Размеры: 2,97 (Д) x 6,5 (Ш) x 0,35 (В) дюйма

Экран: 6,8-дюймовый AMOLED

Частота обновления: 120 Гц

Камера: Широкоугольная: 108MP Laser AF, Telephoto 1: 10MP AF, Telephoto 2: 10MP AF, Ultra-Wide: 12MP AF

Оперативная память: 12–16 ГБ

Память: 128–512 ГБ

Плюсы и минусы Самый великолепный экран смартфона на рынке Молниеносный процессор Качественные камеры Астрономическая цена Нет слота для SD-карты

Линия Samsung Galaxy является синонимом качества, а S21 Ultra — самый доступный вариант премиум-класса. И хотя цена настолько высока, что вы можете взглянуть на последний iPhone, большие обновления в этом немалом чуде делают его достойным обновлением.

Первое, что бросается в глаза в Samsung Galaxy S21 Ultra, — это массивный экран. Если он выглядит больше и ярче, это потому, что так оно и есть. Экран AMOLED предлагает серьезную мощность отображения, невероятную четкость цветов и адаптируется к любой среде освещения, поэтому ваши глаза не будут страдать при длительном просмотре. Процессор Qualcomm Snapdragon 888 переопределяет скорость обработки. Ожидайте, что время загрузки останется в прошлом. В то время как другим смартфонам не хватает одной хорошей камеры, Galaxy S21 оснащен четырьмя мощными камерами только сзади. 108-мегапиксельный широкоугольный объектив подойдет для большинства задач, но сверхширокоугольный 12-мегапиксельный объектив и два телеобъектива могут заставить вас отказаться от цифровой зеркальной фотокамеры. Несмотря на все эти особенности, отсутствие слота для SD-карт почти криминально.

Лучшее время автономной работы: Moto G Power

Почему: хотя ему может не хватать технического блеска более дорогих моделей, он может работать до трех дней без необходимости подключения к сети.

Технические характеристики:

Вес: 7 унций

Размеры: 6,6 (Д) x 3 (Ш) x 0,4 (В) дюйма

Экран: 6,4-дюймовый дисплей FHD+ Max Vision

Частота обновления: 90 Гц

Камера: 16MP Rapid-Focus, 2MP Macro Vision , 8 МП, сверхширокий угол обзора 118 градусов

Оперативная память: 4 ГБ

Память: 64 ГБ

Плюсы и минусы Почти бесконечное время автономной работы Удивительный уровень производительности Долговечность и надежность Устаревшие графические возможности

Независимо от того, сколько денег вы тратите на телефон Android, будет по крайней мере несколько случаев в неделю, когда вы будете искать зарядное устройство, поскольку батарея вашего устройства садится в минус. Motorola разработала целый Android-телефон, чтобы облегчить это беспокойство с помощью Moto G Power.

Этот телефон не только заряжается и остается заряженным, но и продержится до трех дней. Это разительное отличие даже от самых премиальных моделей, которые в лучшем случае прослужат один день. Для телефона, который ставит время автономной работы превыше всего, его возможности по-прежнему впечатляют. Процессора Qualcomm 665 и 4 ГБ оперативной памяти достаточно для быстрого использования приложений и даже изрядного количества игровых возможностей. Даже 16-мегапиксельная камера намного лучше, чем должна быть. Мощности Motorola не хватает в его экране, который не только имеет разрешение 720p, но даже выглядит пиксельным под определенным углом. Какими бы древними ни казались визуальные эффекты, это крепкая и мощная рабочая сила. И это настолько доступно, что может быть разумным инвестировать в один для использования в чрезвычайных ситуациях.

Android-телефон с лучшим соотношением цены и качества: OnePlus 9

Почему: премиальный дизайн, встроенная мобильная камера Hasselblad и молниеносная зарядка делают OnePlus 9 достойным обновления.

Технические характеристики:

Вес: 6,7 унции

Размеры: 6,4 (Д) x 2,9 (Ш) x 0,34 (В) дюйма

Экран: 6,5-дюймовый жидкокристаллический AMOLED

Частота обновления: 120 Гц

Камера: Основная камера 48 МП, сверхширокоугольная 50 МП, 2 МП Монохромная камера

ОЗУ: 8 ГБ

Память: 128 ГБ

Плюсы и минусы Эксклюзивная встроенная камера Hasselblad Высокая производительность, никогда не перегревается Полная зарядка всего за 15 минут Нет телеобъектива Глянцевый корпус притягивает отпечатки пальцев, как магниты

Бренд OnePlus, при всех его недостатках, всегда выпускал довольно солидные устройства. Хотя сам бренд не имеет блеска Samsung Galaxy или Google Pixel, OnePlus 9 — один из лучших телефонов Android за свои деньги.

Процессор Qualcomm 888 заставляет OnePlus 9 мурлыкать даже при запуске ресурсоемких приложений и игр. Не то, чтобы вы когда-либо знали об этом, учитывая, что он создан, чтобы оставаться крутым, даже когда вы запускаете его через звонок. А еще лучше, даже если вы используете его в течение нескольких часов и батарея разряжается, вы можете полностью зарядить его всего за 15 минут. Одни только эти улучшения качества жизни делают его звездным выбором, но что действительно отличает его, так это встроенная камера Hasselblad. Шведские титаны фотосъемки Hasselblad работали с OnePlus над созданием потрясающих фотографий на мобильном устройстве. Он калибрует цвета, чтобы они выглядели более естественно, чем когда-либо, для захвата захватывающих дух природных сцен, детальных портретов и всего, что между ними. Несмотря на это, это одна из немногих камер в этой ценовой категории без специального телеобъектива. Он также довольно легко собирает отпечатки пальцев,

Лучший бюджетный Android-телефон: Xiaomi Mi 11 Lite

Почему: этот Android-телефон полулегкого класса сочетает в себе множество функций в небольшом корпусе и в пределах досягаемости многих бюджетов.

Технические характеристики:

Вес: 5,5 унции

Размеры: 6,32 (Д) x 2,98 (Ш) x 0,27 (В) дюйма

Экран: 6,55-дюймовый экран FHD+ AMOLED DotDisplay

Частота обновления: 60/90 Гц

Камера: 64-мегапиксельная основная камера, 8-мегапиксельная ультра -Широкоугольная камера, 5-мегапиксельная телемакрокамера

ОЗУ: 6–8 ГБ

Память: 64–128 ГБ

Плюсы и минусы Элегантный и стильный дизайн Детализированный экран AMOLED DotDisplay Прочная и надежная работа Слабая система камер

Существуют ли телефоны Android, которые дешевле, чем Xiaomi Mi 11 Lite ? Абсолютно. Но за несколько долларов этот недорогой телефон будет близок даже к некоторым из самых премиальных предложений телефонов Android.

При весе всего 5,5 унций вы даже можете забыть, что носите с собой телефон, если бы не этот большой 6,5-дюймовый AMOLED-экран. Он удобен для глаз во многих отношениях, поскольку он приспосабливается к разным уровням освещенности, поэтому вы не будете напрягать свои глаза, тем более что есть большая вероятность, что вы будете смотреть на него часами. Xiaomi Mi Lite 11 может воспроизводить видео до 16 часов без подзарядки, что делает его отличным выбором для потоковой передачи на ходу. Snapdragon 732 не такой мощный, как более новые процессоры линейки Qualcomm, но его может быть больше, чем вам нужно. Хотя система камер не так уж и ужасна, она не так хороша, как могла бы быть. Сверхширокоугольная камера не выдерживает того же качества, что и в Google Pixel Pro. Это справедливый компромисс, так как почти все остальные функции этой камеры довольно хороши.

Лучший экологичный вариант: Samsung Galaxy S9+ (обновленный)

Почему: когда дело доходит до экологичности телефонов Android в штатах, покупка отремонтированной модели — это технологично и экологично.

Технические характеристики:

Вес: 6,6 унции

Размеры: 6,2 (Д) x 2,9 (Ш) x 0,3 (В) дюйма

Экран: 6,2-дюймовый Quad HD+ Super AMOLED

Частота обновления: 60 Гц

Камера: Super Speed ​​Dual Pixel 12MP AF, Dual Диафрагма 12 Мп

Оперативная память: 6 Гб

Память: 64 ГБ

Плюсы и минусы Устойчивый выбор Чрезвычайно доступный Звездные технические характеристики Используемые продукты иногда авантюра

Год за годом выходят новые телефоны, а модели прошлых лет часто попадают на свалки. Такие компании, как Fairphone, производят свои телефоны экологично, но они доступны только тем, кто живет в Европе. Есть один способ, который можно назвать устойчивым: покупка восстановленного телефона, такого как Samsung Galaxy S9+ .

«Нестандартное мышление с увядшими технологиями» — это философия, которую Nintendo использовала, чтобы стать многомиллиардной игровой компанией. В основном это означает, что вам не нужны высокие характеристики, чтобы повеселиться. А что такое смартфон, как не развлечение в кармане? Samsung Galaxy S9+ уже три года, но он все еще определенно держится. 12-мегапиксельной камеры достаточно для большинства задач и даже записи в формате 4K. Snapdragon: Adreno 630 обладает удивительной мощностью и скоростью. Это означает, что он отлично подходит для игр и воспроизведения мультимедиа. Да, он был отремонтирован, но у него также была обновлена ​​батарея, которая на 80 процентов превышает его первоначальный срок службы батареи. Конечно, это может привести к небольшому износу, но во многих случаях это не может решить хороший случай.

Лучшая цена премиум-класса: Xiaomi 12 Pro

Почему: он немного менее привлекателен, чем другие премиальные предложения Android, но характеристики этого телефона стоимостью менее 1000 долларов — не шутки.

Технические характеристики:

Вес: 7,3 унции

Размеры: 6,44 (Д) x 2,93 (Ш) x 0,32 (В) дюйма

Экран: 6,73-дюймовый широкоугольный HD AMOLED-дисплей с точками

Частота обновления: до 480 Гц

Камера: профессиональная тройная камера 50 МП массив

ОЗУ: 8–12 ГБ

Память: 256 ГБ

Плюсы и минусы Отличное соотношение цены и качества для премиум -класса Отличное соотношение цены и качества для премиум -класса Самый яркий экран в бизнесе Сложно поймать

Не спите на Xiaomi. Бренд может быть не таким синонимом смартфонов, как Samsung или Apple, но его новая флагманская модель Xiaomi 12 Pro обладает достаточной мощностью, чтобы держать конкуренцию в напряжении.

Большой дисплей WideQuad HD AMOLED с диагональю 6,73 не просто большой, он еще и неприлично яркий. А благодаря максимальной частоте обновления 480 Гц он готов к хардкорным играм, а также новейшему и лучшему процессору Snapdragon 8 Gen 1. Четыре динамика, которые выводят звук из нижней и верхней части телефона, достаточно громкие, чтобы заполнить небольшую комнату, с довольно надежной точностью. Тройная 50-мегапиксельная камера профессионального уровня позволяет делать самые разные фотографии — от селфи до снимков природы. Даже фотографии при слабом освещении и ночью получаются с невиданной ранее четкостью для камеры смартфона. Xiaomi 12 Pro не только быстро заряжается, но и показывает процент считывания в реальном времени до сотых процентов. Кто знал, что интерактивный режим зарядки нужен всем до сих пор?

Часто задаваемые вопросы Какой самый быстрый Android-смартфон? Многие топовые телефоны Android содержат быстрые процессоры. Из нашего выбора OnePlus 9 и Samsung Galaxy S21 Ultra невероятно быстрые. Сколько стоит телефон на Android? Новые телефоны Android стоят от пары сотен до чуть более тысячи долларов. Наш бюджетный выбор — Xiaomi Mi Lite , а премиальный — Samsung Galaxy S21 Ultra. У какого телефона лучшая батарея? Телефон с лучшим аккумулятором — это Moto G Power , который может работать до трех дней, прежде чем его нужно будет зарядить. Каков срок службы телефона Android? Срок службы телефона Android в среднем составляет от двух до трех лет, если о нем позаботиться. Эксклюзивный для Европы экологически чистый Fairphone 5 поддерживается до пяти лет.

Есть большая вероятность, что независимо от того, что вы хотите получить от телефона Android, есть модель, созданная специально для вас. Благодаря непостижимому времени автономной работы Moto G Power будет ослеплять и удивлять, обеспечивая до трех дней работы без подзарядки. После бесчисленных попыток Google, наконец, взломал код с Google Pixel 6 Pro , который является нашим фаворитом, когда речь идет о производительности, внешнем виде и, возможно, самое главное, цене. Если у вас есть лишние деньги, привлекательность желанной Samsung Galaxy S21 Ultra невозможно игнорировать. Что касается телефонов Android, это воплощение совершенства.

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